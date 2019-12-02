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Месси обогнал Роналду по числу «Золотых мячей»
Источник материала: Tut.by
Аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси в шестой раз в карьере стал обладателем «Золотого мяча» — приза лучшему игроку, выступающему в Европе.
Месси опередил в голосовании Вирджила Ван Дейка («Ливерпуль»), Криштиану Роналду («Ювентус»), Садье Мане («Ливерпуль»), Мохаммеда Салаха («Ливерпуль»), Килиана Мбаппе («ПСЖ»), Аллисона («Ливерпуль»), Роберта Левандовского («Бавария»), Бернарду Силву («Манчестер Сити») и Рияда Махреза («Манчестер Сити»).
Месси стал первым игроком в мире, получившим «Золотой мяч» в шестой раз, причем до этого он три года подряд не мог выиграть эту награду. У Криштиану Роналду пять побед.
Лучшим молодым игроком стал защитник Матейс Де Лигт («Аякс», «Ювентус»), лучшим вратарем — Аллисон («Ливерпуль»), лучшей футболисткой — Меган Рапино («Рейн»).
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Аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси в шестой раз в карьере стал обладателем «Золотого мяча» - приза лучшему игроку, выступающему в Европе.
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