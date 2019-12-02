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Месси обогнал Роналду по числу «Золотых мячей»

02.12.2019 22:36 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси в шестой раз в карьере стал обладателем «Золотого мяча» — приза лучшему игроку, выступающему в Европе.


Фото: twitter.com/ChampionsLeague

Месси опередил в голосовании Вирджила Ван Дейка («Ливерпуль»), Криштиану Роналду («Ювентус»), Садье Мане («Ливерпуль»), Мохаммеда Салаха («Ливерпуль»), Килиана Мбаппе («ПСЖ»), Аллисона («Ливерпуль»), Роберта Левандовского («Бавария»), Бернарду Силву («Манчестер Сити») и Рияда Махреза («Манчестер Сити»).

Месси стал первым игроком в мире, получившим «Золотой мяч» в шестой раз, причем до этого он три года подряд не мог выиграть эту награду. У Криштиану Роналду пять побед.

Лучшим молодым игроком стал защитник Матейс Де Лигт («Аякс», «Ювентус»), лучшим вратарем — Аллисон («Ливерпуль»), лучшей футболисткой — Меган Рапино («Рейн»).

 
 
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Аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси в шестой раз в карьере стал обладателем «Золотого мяча» - приза лучшему игроку, выступающему в Европе.
 
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