Месси обогнал Роналду по числу «Золотых мячей»

Источник материала: Tut.by

Аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси в шестой раз в карьере стал обладателем «Золотого мяча» — приза лучшему игроку, выступающему в Европе.



Фото: twitter.com/ChampionsLeague

Месси опередил в голосовании Вирджила Ван Дейка («Ливерпуль»), Криштиану Роналду («Ювентус»), Садье Мане («Ливерпуль»), Мохаммеда Салаха («Ливерпуль»), Килиана Мбаппе («ПСЖ»), Аллисона («Ливерпуль»), Роберта Левандовского («Бавария»), Бернарду Силву («Манчестер Сити») и Рияда Махреза («Манчестер Сити»).

Месси стал первым игроком в мире, получившим «Золотой мяч» в шестой раз, причем до этого он три года подряд не мог выиграть эту награду. У Криштиану Роналду пять побед.

Лучшим молодым игроком стал защитник Матейс Де Лигт («Аякс», «Ювентус»), лучшим вратарем — Аллисон («Ливерпуль»), лучшей футболисткой — Меган Рапино («Рейн»).