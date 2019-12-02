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В Беларуси изменились границы Брестской, Гродненской и Минской областей
02.12.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
В Беларуси с 1 декабря изменились границы Брестской, Гродненской и Минской областей. Это предусмотрено указом от 15 марта 2019 года №104, сообщили
Самая актуальная информация доступна на публичной кадастровой карте Беларуси. На данный момент пространственная информация сформирована на три области и 55 районов (16 — Брестская область, 22 — Минская и 17 — Гродненская). Дополнительно были приведены в соответствие границы сельских советов, находящихся на стыке данных областей и районов.
Границы Брестской, Минской и
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В Беларуси с 1 декабря изменились границы Брестской, Гродненской и Минской областей. Это предусмотрено указом от 15 марта 2019 года №104, сообщили БЕЛТА в пресс-службе...
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