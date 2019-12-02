В Беларуси изменились границы Брестской, Гродненской и Минской областей

Источник материала: Вороновская газета





В Беларуси с 1 декабря изменились границы Брестской, Гродненской и Минской областей. Это предусмотрено указом от 15 марта 2019 года №104, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.



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На основании указа границы этих областей и их районов были зарегистрированы в Едином реестре административно-территориальных и территориальных единиц Беларуси.

Самая актуальная информация доступна на публичной кадастровой карте Беларуси. На данный момент пространственная информация сформирована на три области и 55 районов (16 — Брестская область, 22 — Минская и 17 — Гродненская). Дополнительно были приведены в соответствие границы сельских советов, находящихся на стыке данных областей и районов.

Границы Брестской, Минской и Гродненской областей были установлены более 60 лет назад, в 1950-е годы, графическим способом на основе имевшегося в то время картографического материала. С течением времени из-за мелиоративных и культуртехнических работ, строительства объектов транспортной инфраструктуры границы перестали совпадать с твердыми контурами местности (реками, мелиоративными каналами, дорожной сетью, лесными массивами, просеками и другими). С этим связана необходимость изменений.

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