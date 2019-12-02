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Александр Лукашенко прибыл в Белград

02.12.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Александр Лукашенко прибыл в Белград

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Сербию.

Борт номер один приземлился в белградском аэропорту имени Николы Теслы, передает корреспондент БЕЛТА.

Изначально планировалось, что самолет главы государства в воздушном пространстве Сербии будет сопровождать эскорт из трех истребителей МиГ-29. Такие почести здесь достаются не всем, а только наиболее желанным гостям. В начале года, например, подобным образом в Белграде встречали Президента России Владимира Путина.

Однако в самый последний момент из-за плохих погодных условий воздушный эскорт был отменен. Белорусский борт номер один сопровождал истребитель, который следовал позади самолета на расстоянии 5 км: военное судно не могло подлететь ближе из соображений безопасности.

Александр Лукашенко прибыл в Белград

Александр Лукашенко прибыл в Белград

Александр Лукашенко прибыл в Белград

Александр Лукашенко прибыл в Белград

Александр Лукашенко прибыл в Белград

Александр Лукашенко прибыл в Белград

Несмотря на дождь, в аэропорт встречать Александра Лукашенко приехал Президент Сербии Александр Вучич. Он приветствовал белорусского коллегу у трапа самолета, затем главы государств уехали к мемориальному комплексу в честь освободителей Белграда. Мемориал был открыт в октябре 1954 года к 10-летию освобождения города. В братских могилах покоятся останки более 1,3 тыс. воинов и партизан Народно-освободительной армии Югославии, а также 711 красноармейцев, погибших во время Белградской операции 1944 года. Среди них есть и выходцы из Беларуси. Всего в боях за город пали почти 3 тыс. югославских и около 1 тыс. советских воинов.

Александр Лукашенко прибыл в Белград

Александр Лукашенко прибыл в Белград

Александр Лукашенко прибыл в Белград

Александр Лукашенко прибыл в Белград

Президент Беларуси возложил венок к монументу и оставил запись в памятной книге.

«У год святкавання 75-й гадавiны вызвалення Беларусi i Сербii ад фашысцкiх захопнiкаў мы нізка схіляем галовы перад подзвігам герояў, аддаўшых свае жыцці за свабоду і незалежнасць нашых краін, за мірную будучыню дзеля нашчадкаў. Шчыра дзякуем сербскім сябрам за руплівае захаванне памяці аб слаўных сынах беларускай зямлі, якія загінулі, вызваляючы Сербію ў гады Другой сусветнай вайны», — отметил глава государства.

Сегодня Александр Лукашенко и Александр Вучич проведут неформальные переговоры за ужином, а завтра во Дворце Сербии состоится официальная встреча двух лидеров. Президенты обсудят развитие политического диалога и экономического взаимодействия. Особое внимание они уделят перспективам увеличения товарооборота, инициативам по созданию совместных производств и запуску взаимных инвестиционных проектов. Главы государств также обсудят региональную и мировую повестку, сотрудничество на международных площадках.

Программой визита Александра Лукашенко предусмотрена встреча с председателем Народной скупщины Сербии Майей Гойкович и депутатами высшего законодательного и конституционного органа страны.

Параллельно визиту Президента в Белграде пройдет белорусско-сербский бизнес-форум. Деловые круги обсудят возможности сотрудничества в сферах промышленного производства и машиностроения, сельского хозяйства, нефтехимии, производства продуктов питания, фармацевтики, легкой промышленности, деревообработки и других отраслях.

Ожидается, что во время бизнес-форума будут подписаны контракты на поставку белорусской продукции примерно на $100 млн.

https://www.belta.by/

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Сербию. Борт номер один приземлился в белградском аэропорту имени Николы Теслы, передает...
 
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