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Искал Елку, а нашел замки. Как Дед Мороз поднялся в небо и что из этого вышло – путешествие продолжается (дополняется)
02.12.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Едва не вся
Чуть больше недели путешествуют гости по Гродненщине, но все еще не успели осмотреть главные достопримечательности региона. Наметить маршрут на сегодня решили, осмотрев Принеманье с высоты. И отправились в аэропорт «Гродно». Правда, ближайший рейс будет только на днях в Египет. Из зимнего Гродно сейчас летают к морю.
– Нет, в жаркие страны мы точно не хотим, не для нас там погода. Да и как можно уехать из Гродненщины сейчас?! Мы же еще не сделали главное – не отыскали елку в Елке, – говорят герои.
И хоть в небо они не поднялись, но за штурвалом самолета посидели. Может, примерялись к новому транспорту, более быстрому, чем олени? Грузовой АН-12 рассмотрели тщательно. Еще бы, в такой – ого-го сколько подарков вместится!
Не теряя надежду подняться в небо, отправились гости в Щучин. Полетать здесь можно и в дни городских праздников, и просто, заказав экскурсию. Аэродром здесь не пустует. То и дело взлетают легкомоторные самолеты – это, что нужно, чтобы осмотреть окрестности.
– У нас за время путешествия по Гродненщине столько впечатлений! В Сморгони фотографировались с медведем из баранок, гуляли по старинному замку в Лиде, пробовали местный квас, расписывали пасхальные яйца в Сопоцкино, в Гродно инспектировали, как идет подготовка к Новому году. Столько всего! Но полет на самолете – это просто незабываемо! – рассказывает Дед Мороз. – Мы ощутили себя легкими снежинками, парящими в небесах.
– И почти приблизились к разгадке ребуса, где же эта елка в Елке, – продолжает Снегурочка. – Но дедушка, он такой дедушка… То сам потеряется, то с маршрута собьется. А сегодня вот увидел с высоты новые достопримечательности и захотел побывать там.
Так что маршрут вновь оказался скорректирован. Минуя Зельвенщину – прямиком в Березовку. Здесь у Деда Мороза коммерческий интерес.
– Есть у меня мечта открыть на Северном полюсе фабрику по производству новогодних игрушек из стекла. Учиться этому искусству нужно в Березовке на местном стеклозаводе – такую красоту здесь делают! И посуду, и вазы, и всякие декоративные вещицы, – рассказал Дед Мороз.
А особенно его впечатлила
За Березовкой – рукой подать до Новогрудка. Как мог Дедушка Мороз не приехать в город, который считается самым холодным в области?! Это подмечают все: здесь всегда на градус-полтора холоднее. С внучкой поднялись на самую высокую его точку – гору Замковую и в который раз за день осмотрели окрестности с высоты. А раз уж приехали в Новогрудок, решили освоить новую для себя технику вытинанки-выбиванки, уникальную для Беларуси в целом.
– Наш путь тянется от одного населенного пункта к другому. Столько всего интересного! От Березовки уже и Новогрудок недалеко, от Новогрудка – Кореличи и Мир с древним замком. Все говорят: обязательно съездите посмотрите. Красота! Мне бы такую резиденцию! Жаль только, что до бала рождественского еще далеко. Он в Мирском замке пройдет 11 января, к этому времени мы уже домой вернемся, – рассказали герои.
– Если еще куда дедушка не решит заехать, – улыбается Снегурочка.
С ним всегда так. Вот и по дороге в Мир наши неутомимые путешественники заглянули в СПК «Свитязянка» на молочно-товарный комплекс. А завтра их ждут новые дороги, продолжение сельскохозяйственной темы и новые изюминки Гродненщины.
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Искал Елку, а нашел замки. Как Дед Мороз поднялся в небо и что из этого вышло – путешествие продолжается (дополняется)
Едва не вся Гродненщина следит за приключениями Деда Мороза и Снегурочки, которые, говорят, прибыли к нам с самого Северного полюса, воспользовавшись безвизовым...
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