Искал Елку, а нашел замки. Как Дед Мороз поднялся в небо и что из этого вышло – путешествие продолжается (дополняется)

Источник материала: Вороновская газета





Едва не вся Гродненщина следит за приключениями Деда Мороза и Снегурочки , которые, говорят, прибыли к нам с самого Северного полюса, воспользовавшись безвизовым режимом. А все для того, чтобы попасть на большой праздник в агрогородок с самым новогодним названием – Елка и там уже вместе с многочисленными гостями торжественно зажечь огни на главной красавице.

Чуть больше недели путешествуют гости по Гродненщине, но все еще не успели осмотреть главные достопримечательности региона. Наметить маршрут на сегодня решили, осмотрев Принеманье с высоты. И отправились в аэропорт «Гродно». Правда, ближайший рейс будет только на днях в Египет. Из зимнего Гродно сейчас летают к морю.













– Нет, в жаркие страны мы точно не хотим, не для нас там погода. Да и как можно уехать из Гродненщины сейчас?! Мы же еще не сделали главное – не отыскали елку в Елке, – говорят герои.

И хоть в небо они не поднялись, но за штурвалом самолета посидели. Может, примерялись к новому транспорту, более быстрому, чем олени? Грузовой АН-12 рассмотрели тщательно. Еще бы, в такой – ого-го сколько подарков вместится!

Не теряя надежду подняться в небо, отправились гости в Щучин. Полетать здесь можно и в дни городских праздников, и просто, заказав экскурсию. Аэродром здесь не пустует. То и дело взлетают легкомоторные самолеты – это, что нужно, чтобы осмотреть окрестности.





– У нас за время путешествия по Гродненщине столько впечатлений! В Сморгони фотографировались с медведем из баранок, гуляли по старинному замку в Лиде, пробовали местный квас, расписывали пасхальные яйца в Сопоцкино, в Гродно инспектировали, как идет подготовка к Новому году. Столько всего! Но полет на самолете – это просто незабываемо! – рассказывает Дед Мороз. – Мы ощутили себя легкими снежинками, парящими в небесах.















– И почти приблизились к разгадке ребуса, где же эта елка в Елке, – продолжает Снегурочка. – Но дедушка, он такой дедушка… То сам потеряется, то с маршрута собьется. А сегодня вот увидел с высоты новые достопримечательности и захотел побывать там.







Так что маршрут вновь оказался скорректирован. Минуя Зельвенщину – прямиком в Березовку. Здесь у Деда Мороза коммерческий интерес.







– Есть у меня мечта открыть на Северном полюсе фабрику по производству новогодних игрушек из стекла. Учиться этому искусству нужно в Березовке на местном стеклозаводе – такую красоту здесь делают! И посуду, и вазы, и всякие декоративные вещицы, – рассказал Дед Мороз.





А особенно его впечатлила сувенирная продукция к 2020 году . Из прозрачного и цветного стекла, хрусталя местные мастера сделали забавных крысок и мышат мультяшных, в мешочках, на яблоке, в виде рюмки – на любой вкус и цвет. Из стекла здесь делают также елки, снеговиков, Дедов Морозов и Снегурочек. Не первый год на стеклозаводе выпускают посуду с новогодней тематикой: стаканы, фужеры, графины.













За Березовкой – рукой подать до Новогрудка. Как мог Дедушка Мороз не приехать в город, который считается самым холодным в области?! Это подмечают все: здесь всегда на градус-полтора холоднее. С внучкой поднялись на самую высокую его точку – гору Замковую и в который раз за день осмотрели окрестности с высоты. А раз уж приехали в Новогрудок, решили освоить новую для себя технику вытинанки-выбиванки, уникальную для Беларуси в целом.

– Наш путь тянется от одного населенного пункта к другому. Столько всего интересного! От Березовки уже и Новогрудок недалеко, от Новогрудка – Кореличи и Мир с древним замком. Все говорят: обязательно съездите посмотрите. Красота! Мне бы такую резиденцию! Жаль только, что до бала рождественского еще далеко. Он в Мирском замке пройдет 11 января, к этому времени мы уже домой вернемся, – рассказали герои.

– Если еще куда дедушка не решит заехать, – улыбается Снегурочка.

С ним всегда так. Вот и по дороге в Мир наши неутомимые путешественники заглянули в СПК «Свитязянка» на молочно-товарный комплекс. А завтра их ждут новые дороги, продолжение сельскохозяйственной темы и новые изюминки Гродненщины.

Татьяна МОСТОВСКАЯ

Фото: и видео Юрия ДУБОВИКА, Анны КАСПЕР, lidanews.by https://grodnonews.by/