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Диктор «Борисов-Арены» - чиновнице: Ты - гвоздь, забитый сам в себя. Не противно?

02.12.2019 21:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Константин Каверин жестко поставил на место заместителя председателя Борисовского райисполкома.

Радиоведущий и диктор «Борисов-Арены» Константин Каверин ответил заместителю председателя Борисовского районного исполнительного комитета Анастасии Копиковой, сообщает pressball.by.

«Борисовский чиновник! Ну что тебе стоит встать в полный рост и ответить всем: я не могу назвать стадион именем Капского! Не могу! Вы что, не понимаете?! Александр Григорьевич лично ничего мне не говорил, но я слышал где-то, что он не хочет этого. И я боюсь, как бы чего не вышло. А я человек маленький. Мое дело — трактовать. Я ж помню, как Иван Иваныч Иванов в тиши своего кабинетика палец к губам прикладывал, чтоб я потише был про этот стадион, а потом им же, пальцем этим, наверх показал! Я не могу! Я боюсь!


Не бойся! Тебе за это ничего не будет. Те, кто хочет, чтобы стадион был назван именем Капского, на улицы не пойдут и имя твое на третий день забудут. Никто тебя никуда не сошлет и не расстреляет, семью твою не отнимут. С должности ты полетишь? Так через месяцок на другой и восстановишься. Ни-че-го не будет. И ты это прекрасно понимаешь. И еще ты хорошо понимаешь, что ты — гвоздь, забитый сам в себя. Неужели не противно?» — написал Каверин в «Фейсбуке».

Ранее авторы петиции о переименовании «Борисов-Арены» в «Капский-Арену» получили ответ из Борисовского райисполкома за подписью Анастасии Копиковой. Райисполком не поддержал переименование, сославшись на то, что решения об увековечивании имен людей в наименовании объектов Борисовского района допустимы «в исключительных случаях за особые заслуги перед государством и обществом».
 
 
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Константин Каверин жестко поставил на место заместителя председателя Борисовского райисполкома.
 
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