По статистике мы выбрасываем треть продуктов питания. Есть ли альтернатива свалке?

Крошки обязательно остаются

Остатки еды на тарелке — нормальное явление. Сколько объедков мы ежедневно оставляем за обедом или ужином в столовых, кафе? Оказывается, немало. Рекомендованный норматив по коммунальным отходам — от 60 граммов на блюдо. Умножьте хотя бы на половину населения страны, получается — 284 тысячи тонн в день! Куда отправляются эти горы пищевых отходов?





Вспоминаю детство не босоногое. Соседка моего товарища — баба Нюра — работала уборщицей в школе, доход небольшой. Зато каждый день таскала домой ведра помоев из школьной столовой. Содержала в сарае трех свинок, хорошее было мясное подспорье для семьи. Сегодня такой номер не прокатит. Повар Татьяна уже более 10 лет трудится на кухне одного из гомельских детсадов:





— Безусловно, за последнее 5–6 лет контроль за пищевыми отходами у нас в саду сильно ужесточился. Отдавать, продавать их запрещено, выносить тоже. Часть смываем в канализацию, остальное — в контейнеры для мусора. Для этого в пакет с отходами надо кидать дезактивационные таблетки, но они не всегда есть.





Везде ли так? Корреспонденты «НГ» решили обзвонить объекты общепита. Начали с отдела образования одного из районов Гомеля. У них в столовых этого органического добра должно быть навалом. Прикинули: 60 граммов с порции на 1000 учеников в школе — 60 кг ежедневно. Представились владельцами подсобного хозяйства с несколькими хрюшками, спросили, можно ли купить пищевые отходы. В ответ резко:





— Нет!





Но дальнейшее исследование привело к иным результатам. В двух частных общепитах ответили, что отходы у них уже забирают на корм скоту. В одном даже взяли телефон, обещали позвонить, если ситуация изменится. А вот во многих столовых мы услышали ответы как под копирку:





— У нас теперь отходов не остается, люди все съедают. Даже котиков и собачек бездомных нечем подкормить.





Вот народец пошел, жуем и живем безотходно. Такого просто не может быть, рассказывает Александр Ковалев, выпускник кулинарного колледжа, он не один год проработал в системе общепита:





— Безусловно, любая столовая, кафе, кулинария стремится к минимизации затрат. Поэтому шутки про то, что сегодняшние жаренные на гриле сосиски украсят завтра свежую пиццу — не шутки. Посмотрите на плановые проверки — постоянно находят просроченные продукты. И это когда все готовятся к этой проверке, а в ежедневном процессе все намного вольготнее. Если говорить об объедках с тарелок, частники пытаются их продавать. Госорганизации утилизируют, но там свои нюансы. В столовых не может не быть пищевых отходов, значит, их просто нашли куда сбывать или не хотят отражать, чтобы не платить за утилизацию и выполнять необходимые для этого требования.





Вот данные Гомельского городского центра гигиены и эпидемиологии. В 2019 году во время надзорных мероприятий было проверено 239 объектов общественного питания Гомеля. Нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства в части обращения с отходами выявлены на 84 объектах общественного питания (в том числе нарушения в части отсутствия маркировки и крышек на емкостях для сбора отходов, неудовлетворительного санитарно-технического и санитарно-гигиенического состояния емкостей для сбора пищевых отходов). На 8 объектах обнаружена пищевая продукция с истекшими сроками годности. Шаг влево — штраф.





К слову, Закон «Об обращении с отходами» не запрещает купить обычному гражданину объедки у организаций — «отчуждение отходов физическому лицу, не являющемуся индивидуальным предпринимателем, разрешается только в целях их использования». Например, на частном подворье. Но многие организации всячески открещиваются от сотрудничества с физлицами. Надежнее централизованная утилизация. Однако и здесь не все так просто.





Взамен овса

В советское время был налажен сбор пищевых отходов, которые направлялись на свиноводческие комплексы. К процессу были подключены учреждения торговли и общественного питания, продовольственные магазины и рынки, овощные и плодоовощные базы, пивоваренные, кондитерские и другие пищевые предприятия. Возле жилых домов и в подъездах устанавливалась специальная тара — ведра или бачки.





— Заготовкой занимались специально созданные конторы. Все было строго регламентировано ветеринарно-санитарными правилами, — вспоминает генеральный директор НПЦ НАН по животноводству Николай Попков. — Хорошо помню тот опыт. Работал в совхозе «Родина» под Могилевом. В хозяйстве был оборудован специальный цех для переработки пищевых отходов. Их обязательно термически обрабатывали, смешивали с комбикормом и давали животным.





Была подсчитана выгода от такого подхода — по своему полезному результату (в виде «живого» мяса) три килограмма пищевых отходов заменяли один килограмм овса. Но с годами эта практика прекратилась. Сложно сказать, почему. Возможно, это дело посчитали слишком хлопотным.





— Одно дело, если поменялось направление использования пищевых отходов. Но если с этим существует проблема, то можно возобновить былую практику. Наш центр готов поучаствовать в этом проекте, — говорит Николай Попков. — Главное, соблюсти все ветеринарные требования. Нынешние технические возможности позволяют это сделать.





Если не на свинофермы, то куда отправляются сегодня остатки былой роскоши?





Эколог Дмитрий Янков объясняет:





— Пищевые отходы должны передаваться на переработку юридическим лицам, включенным в соответствующий общегосударственный реестр. Если в республике есть хоть один переработчик данного вида отходов, все производители обязаны сдавать это «добро» ему независимо от расстояния между ними. И только в случае письменного отказа переработчика производитель может получить разрешение на захоронение этого отхода на полигоне. Получается, для захоронения на полигоне необходимо у всех получить письменный отказ принять этот груз по какой-либо причине. В итоге протоптаны свои пути «утилизации». Первый — декларируется, что «люди все съедают до последней крошки», а в реальности остатки идут в канализацию. Второй — кто-то вывозит на полигон, смешивая с другими видами отходов. И то и другое неправильно.





Сотрудница программы по химическим веществам и отходам Центра экологических решений Наталья Блыщик подтверждает, что сегодня распространена практика захоронения таких отходов на полигонах. А единственным объектом, который наиболее рационально перерабатывает органические отходы, является Брестский мусороперерабатывающий завод. Здесь при сортировке мусора выделяют не только вторичные материальные ресурсы, но и пищевые отходы с целью превращения их в ценные киловатты электроэнергии.





— Извлекаем из твердых коммунальных отходов около 20–30% пищевых (исходя из сезонности), — рассказывает начальник отдела экологии и внешних связей завода Наталья Трифонова. — Кроме того, принимаем просроченные продукты из магазинов (в основном фрукты и овощи), отходы перерабатывающих производств, кухонь. С ними работать проще. Они чистые, не требуют дополнительной сортировки. Поэтому сразу отправляем их на сбраживание с целью получения биогаза, сжигая который получаем электрическую энергию.





Завод работает в основном с юридическими лицами Брестской области. Доставка — за счет производителя, который платит заводу и за переработку. Сейчас он перерабатывает около 23 тысяч тонн органических отходов в год. Хотя его производственные мощности в два раза больше. В Бресте готовы принимать испорченные продукты и из других регионов. Но не все хотят ехать за сотни километров.





Пакеты доставят по назначению

Есть еще одна альтернатива — компостирование и рекультивация земель.





— Это наиболее предпочтительные методы переработки отходов питания, — считает Наталья Блыщик. — Они в наибольшей степени сохранят баланс в природе: что вышло из земли, то в землю и должно вернуться.





Площадки по компостированию органической части коммунальных отходов есть в Гомеле, Могилеве, Слониме, Минском районе.





— Поставлена задача в первоочередном порядке создать такие площадки при всех областных городах и городах областного подчинения. В ближайшее время они появятся в Минске при УП «Минскзеленстрой» и Витебске при строящемся мусоросортировочном заводе, — рассказывает заместитель начальника управления по координации деятельности в сфере обращения с вторичными материальными ресурсами ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов» Алексей Пискун. — Благодаря созданным площадкам по компостированию планируется увеличить уровень использования твердых коммунальных отходов на 10–12%.





Полученный из органических отходов компост, объясняет Алексей Пискун, можно использовать для изолирования слоев отходов на полигонах или для приготовления растительного грунта, пригодного для сельского хозяйства и озеленения территорий.





— После переработки отходов в биогаз у нас на Брестском мусороперерабатывающем заводе остается органическая масса, которую можно было бы использовать в сельском хозяйстве. Но пока мы этого не делаем, — рассказывает Наталья Трифонова. — Помимо чистых пищевых отходов, мы перерабатываем и те, что отсортировываем из коммунальных. А в них часто попадают кусочки стекла, пластмассовые крышки, батарейки... Отправлять такую массу в поле нельзя. Ситуация изменится, когда мы придем к тому уровню совершенства, который существует в некоторых западных странах, где действует строгое соблюдение правил сортировки мусора и налажен отдельный сбор пищевых отходов.





Перенять мировой опыт и наладить раздельный сбор пищевых отходов от населения в следующем году собираются в Слониме.





— Это пилотный проект в республике, — рассказывает заместитель главного инженера Слонимского ГУП ЖКХ Сергей Петлицкий. — Собираемся реализовать его на базе нового микрорайона в городе. Планируем раздать жителям этого микрорайона, а это 1500 квартир, специальные ведра и биоразлагаемые пакеты из кукурузы для сбора пищевых отходов и поставить на площадке специальные контейнеры. Органические отходы собираемся отвозить на Слонимский водоканал, который к концу года запустит биогазовый комплекс. Для компостирования, к сожалению, такое сырье не подойдет. Оно в пакетах. Они разлагаются, но для этого необходимо создать специальные условия — нужны определенная температура, бактерии или черви.





Зачем в таком случае использовать пакеты, а не выливать или выбрасывать отходы сразу из ведра в контейнер?





— Люди сейчас не будут этого делать, — уверен Сергей Петлицкий. — В Италии, к слову, где мы подсмотрели эту инициативу, для сбора пищевых отходов также используют биоразлагаемые пакеты. В любом случае пищевые отходы будут использованы, а не выброшены в никуда.





Если слонимский проект покажет готовность населения сортировать пищевые отходы, комментируют в ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов», эта практика будет распространена по всей стране.





Продлить срок годности

По разным оценкам, без учета теневой утилизации в Беларуси юридические лица выбрасывают около 50 тысяч тонн просроченных продуктов питания в год. Один оптовый склад может выбрасывать до 450 тонн испорченных овощей и фруктов в месяц. Во многих странах хорошо развита система передачи продуктов питания, которые не испорчены, но продать их невозможно, нуждающимся категориям граждан.





У нас, в частности, второй год функционирует проект белорусского продовольственного банка Pishcha.





— Но полноценно работать с продуктами мы еще не начали, так как много времени ушло на разработку правовых решений, — объясняет Наталья Блыщик, которая является одной из участниц проекта. — Все это время мы работали с юристами, выбирая наиболее оптимальный алгоритм работы. Вели переговоры с торговыми сетями. Магазины смотрят на проект настороженно, хотя никаких юридических и санитарных ограничений совместной работе нет. Наш проект — отличная возможность для торговых сетей без потерь избавиться от тех продуктов, которые они не успевают продать до истечения срока годности, тем самым сократить количество выбрасываемых отходов.





Но, похоже, наши торговые сети лучше дождутся окончания срока годности товара и выбросят, чем отдадут безвозмездно другим за два-три дня до неутешительной даты на упаковке. Исполнительный директор Ассоциации розничных сетей Наталия Шаблинская комментирует:





— Просроченная и испорченная технологическими процессами продукция подлежит утилизации и захоронению в местах, определенных для этих целей. Других вариантов у нас нет. Скажем, реализовать такие продукты по сниженной цене или передать в пользование другим лицам мы не имеем права. Хотя товары и по истечении срока годности могут сохранять потребительские свойства. Не навредит здоровью ни просроченный на день кефир, ни шпроты, простоявшие на полке несколько лишних недель. В некоторых странах на определенный перечень продуктов установлен продолженный срок годности. Если бы у нас приняли такую законодательную норму, условно годные продукты можно было бы реализовывать по более низким ценам. А покупать их или нет — решать потребителю. Ритейл в этом заинтересован. Объем списания просроченных продуктов сегодня очень большой. Что касается передачи продуктов пищевому банку, то это совершенно другая сфера деятельности. Она не связана с задачами ритейла. Это не наш технологический процесс. Мы набираем персонал на определенный функционал.





Сортировка продуктов для продовольственного банка, организация раздельного сбора пищевых отходов у населения, создание площадок для компостирования — все это требует дополнительных усилий, а где-то и финансовых вложений, которые не всегда окупаются. Но разве все измеряется сиюминутной выгодой?





СПАСИТЕ ФРУКТЫ

45% овощей, фруктов и корнеплодов, выращенных в мире, отправляются на свалку. Проблема не только в коротких сроках хранения этих продуктов, но и в наших потребительских предпочтениях. Мы хотим, чтобы апельсины были идеально круглыми, морковка ровная, бананы без черных пятнышек и обязательно на веточке. В итоге «неформат» идет на помойку. Несколько лет назад в мире зародилось движение «Некрасивый фрукт», целью которого является поднять престиж фруктов и овощей нетоварного вида и тем самым сократить пищевые отходы





НА ЗАМЕТКУ ДАЧНИКАМ

Биогумус является уникальным микробиологическим удобрением. Он восстанавливает плодородный слой почвы, повышает показатели урожайности, укрепляет иммунитет растений. И приготовить его можно самостоятельно. Для этого нужны компостный ящик, пищевые отходы и дождевые черви, которые, пропуская через кишечник органику, производят тот самый ценный биогумус. В компостной куче на приусадебном участке черви заведутся сами, но биогумус получится не слишком хорошим, уверяют специалисты. Лучше всего соорудить ящик, наполнить его органикой, прокомпостировать пару недель, а затем специально запустить червей. Купить семью червя (около 1500 штук) можно от 40 рублей. Важно учитывать, что они живут и размножаются при влажности около 70–80% и температуре 16–25 градусов. Будет слишком холодно или жарко — черви погибнут. Кучу важно периодически рыхлить, а червей кормить, добавляя новые пищевые отходы.





Компостировать отходы можно и в условиях квартиры. Некоторые горожане в зимний период устанавливают специальные ведра, где складируют пищевые отходы. Сверху — небольшой слой почвы или биогумуса с червями. Говорят, ни запахи, ни насекомые их не донимают, так как гниющая органика прикрыта землей, а сами емкости накрыты крышками. Из верхнего земляного слоя черви проникают внутрь, сантиметр за сантиметром съедая содержимое ведер и оставляя после себя биогумус. Весной его можно использовать на даче.





ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Отечественные инициативы, направленные на сокращение продовольственного мусора «Фудшеринг. Отдам даром» — группа в социальной сети ВКонтакте, где белорусы делятся друг с другом продуктами. Здесь одни предлагают, а другие с радостью забирают начатые упаковки кофе, вчерашние макароны, запасы закаток, огромные тыквы и многое другое. То, что могло оказаться в мусорной корзине, находит применение.





Pishcha — проект белорусского продовольственного банка, который собирает продукты с истекающим сроком хранения от торговых сетей и передает их нуждающимся при помощи благотворительных организаций и социальных учреждений.





«Смачнаежка» — сервис, через который минские рестораны, кафе, пекарни продают совершенно подходящие к употреблению, но не пригодившиеся в обеденном меню или перепутанные при заказе официантом блюда с большой скидкой. Сервис заработал совсем недавно и пока не может порадовать большим количеством предложений.



