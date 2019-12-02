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Беларусь обеспечила 93 % импорта кисломолочной продукции в РФ
Источник материала: Партизан
Импорт кисломолочной продукции в Россию в январе-сентябре 2019 года составил 96,6 тыс. т, что на 6% выше показателей аналогичного периода 2018 года. Такие данные приводятся в отчете Аналитического центра Milknews.
При этом импорт сметаны составил 41,2 тыс. т, кефира — 24 тыс. т, йогурта — 17,8 тыс. т, прочей кисломолочной продукции — 13,7 тыс. т.
Что касается территориальной структуры импорта кисломолочной продукции, то 93% объема было ввезено из Беларуси, 6% — из Казахстана, на остальные страны приходится 1%.
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Импорт кисломолочной продукции в Россию в январе-сентябре 2019 года составил 96,6 тыс. т, что на 6% выше показателей аналогичного периода 2018 года. Такие данные...
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