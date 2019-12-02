ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь обеспечила 93 % импорта кисломолочной продукции в РФ

02.12.2019 21:38 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Импорт кисломолочной продукции в Россию в январе-сентябре 2019 года составил 96,6 тыс. т, что на 6% выше показателей аналогичного периода 2018 года. Такие данные приводятся в отчете Аналитического центра Milknews.


При этом импорт сметаны составил 41,2 тыс. т, кефира — 24 тыс. т, йогурта — 17,8 тыс. т, прочей кисломолочной продукции — 13,7 тыс. т.

Что касается территориальной структуры импорта кисломолочной продукции, то 93% объема было ввезено из Беларуси, 6% — из Казахстана, на остальные страны приходится 1%.
 
 
Ссылка на источник 23
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Импорт кисломолочной продукции в Россию в январе-сентябре 2019 года составил 96,6 тыс. т, что на 6% выше показателей аналогичного периода 2018 года. Такие данные...
 
Новости дня
Новости разные
 
Александр Лукашенко возложил цветы к мемориалу в честь освободителей Белграда и оставил запись в памятной книге
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
03.12.2019
Новости Волковыска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика