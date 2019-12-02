Беларусь обеспечила 93 % импорта кисломолочной продукции в РФ

При этом импорт сметаны составил 41,2 тыс. т, кефира — 24 тыс. т, йогурта — 17,8 тыс. т, прочей кисломолочной продукции — 13,7 тыс. т.





Что касается территориальной структуры импорта кисломолочной продукции, то 93% объема было ввезено из Беларуси, 6% — из Казахстана, на остальные страны приходится 1%.