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Первый транзитный контейнер проследовал из Европы в Японию через Беларусь

02.12.2019 21:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Через Беларусь по железной дороге перевезен первый контейнер сообщением Европа-Япония. Доставку организовала российская компания «РЖД Логистика» в рамках сервиса Trans-Siberian LandBridge.

40-футовый контейнер был отправлен из Гамбурга. Он пересек беларусско-польскую границу через погранпереход Малашевичи-Брест, а далее проследовал по территории нашей страны и России до Владивостока, откуда его морем перевезли в Японию, сообщает пресс-служба «РЖД Логистики». Контейнер находился в пути 22 дня, пишет reform.by.
 
Теги: Брест
 
 
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Через Беларусь по железной дороге перевезен первый контейнер сообщением Европа-Япония. Доставку организовала российская компания «РЖД Логистика» в рамках...
 
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