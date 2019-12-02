ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сколько государство тратит на зарплаты чиновникам и бюджетникам

02.12.2019 21:02 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

По данным министра финансов Беларуси, бюджетников в Беларуси около 1 млн человек. Какие средства государство пускает на зарплаты этой армии людей?

30 июля глава Минфина Максим Ермолович сообщил, что бюджетном секторе «задействовано около 1 млн граждан». Занятость в белорусской экономике в 2019 году колеблется около отметки 4,3 млн человек. Таким образом, бюджетники (без учета работников госпредприятий) составляют около 23% занятых в нашей стране, пишет banki24.by

По словам директора НИЭИ Минэкономики Юлии Медведевой, на коммерческую часть госсектора (госпредприятия) приходится «свыше 40% занятых». Цитату из доклада Медведевой приводит ноябрьский номер журнала «Финансы, учет, аудит». Данные о численности госслужащих в Беларуси обнародуются 1 раз в 2 года. На 1 декабря 2017 года в нашей стране насчитывалось 37 159 госслужащих. 

По сравнению с 2015 годом их количество сократилось на 11,3 тыс. человек. Расходы на оплату труда работников бюджетного сектора являются главной расходной статьей бюджета Беларуси. За 9 месяцев 2019 года консолидированный бюджет потратил на эти цели 8,749 млрд BYN (+10,2% к 2018 году). Доля трат на зарплаты бюджетников в общих расходах казны составила 34,8%. 

Просто сравните: за 9 месяцев все капитальные расходы консолидированного бюджета составили 3,576 млрд BYN — в 2,45 раза ниже, чем траты на зарплаты. Расходы на зарплаты работникам бюджетного сектора распределяются по бюджетам следующим образом: республиканский — 2,956 млрд BYN, местные — 5,793 млрд BYN. 

Разница в расходах связана с тем, что из республиканского бюджета получают довольствие силовики и центральные аппараты различных бюджетных учреждений, а из местных — все остальные. Кроме того, силовики не уплачивают взносы в Фонд соцзащиты, что дополнительно увеличивает диспаритет. 


Ежемесячно власти обновляют данные по фонду заработной платы на крупных и средних предприятиях. Фонд зарплат — это совокупность всех зарплат работников. 

При этом в фонд зарплат не включаются взносы в ФСЗН. За 10 месяцев 2019 года фонд зарплат составил 29,9 млрд BYN (+12,9% к 2018 году). 

Фонд зарплат в госуправлении достиг 883,5 млн BYN (+4,3%). Рост зарплат в госуправлении ниже темпов инфляции объясняется тем, что в последний раз заработки чиновников существенно повышались в сентябре 2017 года. Чтобы узнать, сколько пошло на зарплаты с учетом ФСЗН, нужно умножить фонд примерно на 1,3. 

Фонд зарплат учителей за 10 месяцев 2019-го составил 864,7 млн BYN (+18,1%), профессорско-преподавательского состава — 230,5 млн BYN (+13,8%), врачей — 560,3 млн BYN (+20,9%), среднего медперсонала — 872,4 млн BYN (+17,6%), социальных работников — 213,3 млн BYN (+13,7%).
 
 
Ссылка на источник 20
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данным министра финансов Беларуси, бюджетников в Беларуси около 1 млн человек. Какие средства государство пускает на зарплаты этой армии людей?
 
Новости дня
Новости разные
 
В Бресте открылся центр приема информации от людей с ослабленным слухом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
03.12.2019
Новости Волковыска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика