Сколько государство тратит на зарплаты чиновникам и бюджетникам

banki24.by 30 июля глава Минфина Максим Ермолович сообщил, что бюджетном секторе «задействовано около 1 млн граждан». Занятость в белорусской экономике в 2019 году колеблется около отметки 4,3 млн человек. Таким образом, бюджетники (без учета работников госпредприятий) составляют около 23% занятых в нашей стране, пишет





По словам директора НИЭИ Минэкономики Юлии Медведевой, на коммерческую часть госсектора (госпредприятия) приходится «свыше 40% занятых». Цитату из доклада Медведевой приводит ноябрьский номер журнала «Финансы, учет, аудит». Данные о численности госслужащих в Беларуси обнародуются 1 раз в 2 года. На 1 декабря 2017 года в нашей стране насчитывалось 37 159 госслужащих.





По сравнению с 2015 годом их количество сократилось на 11,3 тыс. человек. Расходы на оплату труда работников бюджетного сектора являются главной расходной статьей бюджета Беларуси. За 9 месяцев 2019 года консолидированный бюджет потратил на эти цели 8,749 млрд BYN (+10,2% к 2018 году). Доля трат на зарплаты бюджетников в общих расходах казны составила 34,8%.





Просто сравните: за 9 месяцев все капитальные расходы консолидированного бюджета составили 3,576 млрд BYN — в 2,45 раза ниже, чем траты на зарплаты. Расходы на зарплаты работникам бюджетного сектора распределяются по бюджетам следующим образом: республиканский — 2,956 млрд BYN, местные — 5,793 млрд BYN.





Разница в расходах связана с тем, что из республиканского бюджета получают довольствие силовики и центральные аппараты различных бюджетных учреждений, а из местных — все остальные. Кроме того, силовики не уплачивают взносы в Фонд соцзащиты, что дополнительно увеличивает диспаритет.









Ежемесячно власти обновляют данные по фонду заработной платы на крупных и средних предприятиях. Фонд зарплат — это совокупность всех зарплат работников.





При этом в фонд зарплат не включаются взносы в ФСЗН. За 10 месяцев 2019 года фонд зарплат составил 29,9 млрд BYN (+12,9% к 2018 году).





Фонд зарплат в госуправлении достиг 883,5 млн BYN (+4,3%). Рост зарплат в госуправлении ниже темпов инфляции объясняется тем, что в последний раз заработки чиновников существенно повышались в сентябре 2017 года. Чтобы узнать, сколько пошло на зарплаты с учетом ФСЗН, нужно умножить фонд примерно на 1,3.





Фонд зарплат учителей за 10 месяцев 2019-го составил 864,7 млн BYN (+18,1%), профессорско-преподавательского состава — 230,5 млн BYN (+13,8%), врачей — 560,3 млн BYN (+20,9%), среднего медперсонала — 872,4 млн BYN (+17,6%), социальных работников — 213,3 млн BYN (+13,7%).

