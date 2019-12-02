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«Потому что я сама похожа на лисичку». В Витебске прошёл городской тур «Мисс Беларусь – 2020»

02.12.2019 23:41 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. «Мисс Беларусь – 2020». В стране продолжаются отборочные туры национального конкурса красоты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Потому что я сама похожа на лисичку». В Витебске прошёл городской тур «Мисс Беларусь – 2020»

1 декабря городской кастинг состоялся в Витебске. В отборе приняли участие 13 красавиц. По большей части участницы – студентки разных вузов страны. Это предсказуемо, возраст претенденток на корону ограничен правилами – от 18 до 24 лет.

С красавицами северной столицы познакомилась Анастасия Бут.

«Потому что я сама похожа на лисичку». В Витебске прошёл городской тур «Мисс Беларусь – 2020»

Яркие и грациозные. Молодые и амбициозные. Минимум косметики и максимум обаяния. Таким запомнится городской кастинг в Витебске на конкурс «Мисс Беларусь – 2020».

«Потому что я сама похожа на лисичку». В Витебске прошёл городской тур «Мисс Беларусь – 2020»

Анна Ионис, участница отборочного тура «Мисс Беларусь – 2020»:
Девочки все очень сильные, красивые, но все очень добрые. Мы друг друга поддерживали. Думаю, у у нас всех все получится.

«Потому что я сама похожа на лисичку». В Витебске прошёл городской тур «Мисс Беларусь – 2020»

Валерия Дуновская, участница отборочного тура «Мисс Беларусь – 2020»:
Я уверена в себе, в своих силах. И поддержка от моей мамы – это самое незаменимое, что только может быть.

«Потому что я сама похожа на лисичку». В Витебске прошёл городской тур «Мисс Беларусь – 2020»

Холодные ладони и биение сердец на грани. Так себя чувствовали не участницы – родители. Ведь оценить красоту и обаяние их дочек должны были и представители жюри.

«Потому что я сама похожа на лисичку». В Витебске прошёл городской тур «Мисс Беларусь – 2020»

Татьяна Вронская, мама участницы отборочного тура «Мисс Беларусь – 2020»:
Каждая мама всегда хочет, чтобы у ее детей всегда был успех. Если у ребенка заложен потенциал, конечно же, хочется, чтобы она этот потенциал реализовала.

«Потому что я сама похожа на лисичку». В Витебске прошёл городской тур «Мисс Беларусь – 2020»

Наталья Черткова, мама участницы отборочного тура «Мисс Беларусь – 2020»:
Когда она в детстве занималась плаванием стоишь и не знаешь, чем помочь, чтобы она лучше была, быстрее, сильнее. Здесь то же самое: сидишь, но почему-то сердце начинает сжиматься.

«Потому что я сама похожа на лисичку». В Витебске прошёл городской тур «Мисс Беларусь – 2020»

Неожиданно для Витебска – белорусского города невест – девушек было немного, всего 13. Не только красивые, но и талантливые: балерины, пловцы, музыканты. И даже каверзные вопросы жюри не могли выбить из модельной колеи витебчанок.

«Потому что я сама похожа на лисичку». В Витебске прошёл городской тур «Мисс Беларусь – 2020»

Какое животное у меня самое любимое? Мне нравятся лисички. 
 – А почему?
– Потому что я сама похожа на лисичку.

«Потому что я сама похожа на лисичку». В Витебске прошёл городской тур «Мисс Беларусь – 2020»

Виктор Глушин, председатель жюри отборочного тура «Мисс Беларусь – 2020»:
Я думаю, что пришли как раз таки те, кто уже, в принципе, уверен был в своих силах. Кто себя неоднократно пробовал на большой сцене, уже добивался в конкурсах граций каких-то высот. Потому они могут попробовать себя и на более высоком уровне национального конкурса красоты.

«Потому что я сама похожа на лисичку». В Витебске прошёл городской тур «Мисс Беларусь – 2020»

В итоге жюри выбрало семь красавиц. Впереди у них областной кастинг.

«Потому что я сама похожа на лисичку». В Витебске прошёл городской тур «Мисс Беларусь – 2020»

Анастасия Бут, корреспондент:
Отборочные туры во всех городах страны пройдут до конца декабря. Уже в начале следующего года областные этапы и полуфинал. В мае за корону и титул «Мисс Беларусь – 2020» во Дворце спорта поборются лучшие представительницы Беларуси.

Люди в материале: Анна Ионис, Валерия Дуновская, Татьяна Вронская, Наталья Черткова, Виктор Глушин, Анастасия Бут
 
Теги: Витебск
 
 
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