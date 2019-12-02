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«Потому что я сама похожа на лисичку». В Витебске прошёл городской тур «Мисс Беларусь – 2020»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. «Мисс Беларусь – 2020». В стране продолжаются отборочные туры национального конкурса красоты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
1 декабря городской кастинг состоялся в Витебске. В отборе приняли участие 13 красавиц. По большей части участницы – студентки разных вузов страны. Это предсказуемо, возраст претенденток на корону ограничен правилами – от 18 до 24 лет.
Яркие и грациозные. Молодые и амбициозные. Минимум косметики и максимум обаяния. Таким запомнится городской кастинг в Витебске на конкурс «Мисс Беларусь – 2020».
Анна Ионис, участница отборочного тура «Мисс Беларусь – 2020»:
Валерия Дуновская, участница отборочного тура «Мисс Беларусь – 2020»:
Холодные ладони и биение сердец на грани. Так себя чувствовали не участницы – родители. Ведь оценить красоту и обаяние их дочек должны были и представители жюри.
Татьяна Вронская, мама участницы отборочного тура «Мисс Беларусь – 2020»:
Наталья Черткова, мама участницы отборочного тура «Мисс Беларусь – 2020»:
Неожиданно для Витебска – белорусского города невест – девушек было немного, всего 13. Не только красивые, но и талантливые: балерины, пловцы, музыканты. И даже каверзные вопросы жюри не могли выбить из модельной колеи витебчанок.
– Какое животное у меня самое любимое? Мне нравятся лисички.
Виктор Глушин, председатель жюри отборочного тура «Мисс Беларусь – 2020»:
В итоге жюри выбрало семь красавиц. Впереди у них областной кастинг.
Анастасия Бут, корреспондент:
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Новости Беларуси. «Мисс Беларусь – 2020». В стране продолжаются отборочные туры национального конкурса красоты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 1...
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