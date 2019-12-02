А вы знали, что молоко в бутылках тоже стали выпускать по 900 мл?

Источник материала: Виртуальный Брест

Производители один за другим идут по пути уменьшения тары, в которой продаются их продукты. Официально это подаётся как забота о потребителе - мол, кому-то не нужно так много, дробление позволяет быстрее использовать продукт и не выбрасывать его. Может быть, и так.





Но этот самый потребитель скорее "кивает" в сторону маркетинга - покупатель, вероятно, возьмёт ёмкость с низкой ценой, и не всякий обратит внимание на количество товара.





Кроме прочего, это хороший способ увеличить цену товара - за счёт уменьшения самого продукта без изменения цены (чисто теоретически, конечно). Будьте внимательны, приобретая товар (это касается не только молока). Фото - чисто иллюстрация, то, что попалось под руку, не ищите в этом подвоха.