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А вы знали, что молоко в бутылках тоже стали выпускать по 900 мл?

03.12.2019 06:18 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Производители один за другим идут по пути уменьшения тары, в которой продаются их продукты. Официально это подаётся как забота о потребителе - мол, кому-то не нужно так много, дробление позволяет быстрее использовать продукт и не выбрасывать его. Может быть, и так.

А вы знали, что молоко в бутылках тоже стали выпускать по 900 мл?

Но этот самый потребитель скорее "кивает" в сторону маркетинга - покупатель, вероятно, возьмёт ёмкость с низкой ценой, и не всякий обратит внимание на количество товара.

А вы знали, что молоко в бутылках тоже стали выпускать по 900 мл?

Кроме прочего, это хороший способ увеличить цену товара - за счёт уменьшения самого продукта без изменения цены (чисто теоретически, конечно). Будьте внимательны, приобретая товар (это касается не только молока). Фото - чисто иллюстрация, то, что попалось под руку, не ищите в этом подвоха.

 
 
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  Производители один за другим идут по пути уменьшения тары, в которой продаются их продукты. Официально это подаётся как забота о потребителе - мол, кому-то не...
 
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