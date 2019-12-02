Много Гоголя, абсурдная пьеса про айтишника и новогодние сказки: что смотреть в театре в декабре?

Источник материала: Tut.by

Как зарядиться новогодним настроением в театре? Или что бы такое посмотреть, чтобы ни одной гирлянды, ни слова о празднике на сцене? А детей куда сводить? AFISHA.TUT.BY предусмотрела все варианты и собрала для вас гид по самым интересным событиям театрального декабря в Минске.



Фото: vk.com/bolshoibelarus

Когда: 8, 10, 19 декабря, 18.00 или 19.00 Где: Большой театр Сколько: 6−140 рублей

С возвращением Валентина Елизарьева в Большой театр Беларуси в репертуар постепенно возвращаются и обновленные версии его лучших балетов. В декабре зрители увидят премьеру новой редакции «Сотворения мира». В репертуаре театра балет существует уже 43 года. И его белорусская версия уникальна не только хореографией Елизарьева, но и особенной музыкальной редакцией, которую композитор Александр Петров создал специально для минской постановки. За такую долгую сценическую историю спектакль получил немало отзывов, но самым запоминающимся для Валентина Елизарьева стали слова польского кардинала, а позднее папы римского Иоанна Павла II: «Спасибо вам за Бога».



Фото с репетиции спектакля «Шлюб з ветрам». Фото: vk.com/tbd_by

Когда: 14 и 15 декабря, 19.00 Где: Театр белорусской драматургии Сколько: 17−18 рублей

Спектакль «Бетон» о мифах и одиноких людях, который Евгений Корняг поставил в Республиканском театре белорусской драматургии, запомнился многим. Скоро в репертуаре РТБД появится новая работа режиссера, где, кроме очень привычной для себя территории пластики, он осваивает и территорию вокала. Основой для постановки «Шлюб з ветрам» стали малоизвестные белорусские народные песни, которые Корнягу помогла собирать режиссер и один из организаторов фестиваля SPRAVA Екатерина Аверкова. Кроме песен, в спектакле не прозвучит ни слова. А петь будут о нашей жизни: действие спектакля разворачивается на свадьбе, где каждому из гостей есть что сказать.



Постановка «Князь Игорь». Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Павел Сущенок, vk.com/bolshoibelarus

Когда: 12−18 декабря, 18.00 или 19.00 Где: Большой театр Сколько: 5,50 — 260 рублей

Х Рождественский оперный форум пройдет в измененном формате. И, возможно, это не очень хорошая новость для тех его поклонников, которые следили за конкурсом вокалистов. В 2019-м конкурса не будет, 11 декабря Форум предварит концерт лауреатов прошлых лет, многие из которых уже стали звездами. Что касается основной программы Форума, то здесь организационных неожиданностей не будет и любители оперы точно смогут найти для себя что-то интересное. Программа откроется недавней премьерой белорусского Большого «Князь Игорь» , Национальная опера Украины привезет в Минск «Севильского цирюльника» , в отдельных партиях любимых спектаклей можно будет увидеть солистов из Австрии, Кореи, США, Латвии. Форум традиционно завершится гала-концертом звезд мировой оперы.

Театральный фестиваль «Гоголь на Каляды»



«Вий. Докудрама». Фото: facebook.com/artskitminsk

Когда: 16−18 декабря, 19.00 Где: Дворец культуры профсоюзов Сколько: 10−40 рублей

Одним из главных театральных героев декабря станет Николай Васильевич Гоголь. Проект «Arts KiT: культурные события в Минске» устраивает мини-фестиваль спектаклей по его произведениям. Особенно внимание привлекает то, что вся программа собрана не из столичного репертуара. Откроет фестиваль спектакль «Гоголь. Fatum» по повести «Шинель», которую поставил возмутитель спокойствия зрителей в тихом театральном Минске Юра Диваков (Гомельский областной драматический театр). Еще два спектакля приедут из Украины, оба из Черниговского областного академического украинского музыкально-драматического театра имени Т.Г. Шевченко и оба поставил один из самых интересных украинских режиссеров Андрей Бакиров. «Ночь перед Рождеством» — это классический украинский «музично-драматичний» театр, а «Вий. Докудрама» — это знакомая всем мистическая история, перенесенная в современность и рассказанная на новый лад драматургом Натальей Ворожбит.



Сцена из спектакля новосибирского драматического театра «Старый дом» «Сережа очень тупой». Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: old-house.ru

Когда: 17 декабря, 19.00 Где: Ок16 (Октябрьская, 16) Сколько: 22 рубля

Буквально за несколько лет Дмитрий Данилов стал одним из самых известных российских драматургов. Кажется, нет такого города, где бы очень интересовались современной драматургией постсоветского пространства, а пьесы Данилова не шли. В Минске драматург тоже нашел своего режиссера — Дмитрия Богославского. В 2018 году в Белорусском государственном молодежном театре он поставил дебютную пьесу Данилова «Человек из Подольска» о самом необычном допросе в отделении полиции. В декабре Богославский выпускает в Центре визуальных и исполнительских искусств «АРТ Корпорейшн» спектакль по одному из последних текстов драматурга — «Сережа очень тупой». Три курьера приносят программисту Сергею посылку, которую он не ждет, и уходить из квартиры не собираются…

Когда: 19 декабря, 19.00 Где: Ок16 (Октябрьская, 16) Сколько: 18 рублей

Спектакль в спектакле — прием, который давно используют в театре. Режиссер из Петербурга Илья Мощицкий осмысляет его через практики современного искусства и театра. «Дуб Майкла Крейг Мартина» — это перформанс, который основан на инсталляции художника Майкла Крейга Мартина в лондонской галерее Тейт, где он объясняет зрителю, почему выставленный стакан воды на самом деле является деревом, дубом. Основой для перформанса стали также пьеса британского драматурга Тима Крауча и текст философа Ги Дебора «Общество спектакля». Илья Мощицкий устанавливает непривычные для публики правила: постановка спектакля происходит во время самого спектакля, а роль перформера будет исполнять кто-то из зрителей. После показа увиденное можно будет обсудить на дискуссии с режиссером.



Фото: предоставлено организаторами

Когда: 21, 25, 26, 28 и 30 декабря Где: Дворец культуры МАЗ Сколько: 5−15 рублей

Жанр мюзикла все активнее проникает в белорусскую театральную культуру, и для первых шагов постановочные группы чаще выбирают проверенные хиты. Под Новый год в Минске пройдут показы мюзикла для детей «Динь-дон, я ваша мама!» по знаменитой советской киносказке «Мама». Той самой, с песнями на стихи Юрия Энтина, Михаилом Боярским в роли Волка и Людмилы Гурченко в роли мамы-Козы. Самыми яркими акцентами театральной версии сказки станут новые аранжировки знакомых песен, дуэт исполнителей главных героев — Сергея Чекереса и Вероники Пляшкевич, ну и конечно, участие юных артистов.



Театр кукол. Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: TUT.BY

Когда: 21, 22, 23 декабря, 11.00 и 14.00 Где: Театр кукол Сколько: 12−13 рублей

Под Новый год Театр кукол традиционно дарит своим зрителям премьеру умной сказки. В этот раз — «Дюймовочку» Ганса Христиана Андерсена. Режиссер Екатерина Ложкина-Белевич наверняка запомнилась публике премьерой, открывшей сезон, — сказкой Яна Экхольма о курах и лисах «Тутта Карлссон: первая и единственная» . Ее «Дюймовочка» станет историей о поисках своего места в мире и борьбы маленькой девочки за саму себя, попытках освободится от определения «моя», которым так часто пользуются другие герои.



Фото: theatrehd.ru

Когда: 29 декабря, 16.30 Где: Кинотеатр «Центральный» Сколько: от 15 рублей

TheatreHD тоже остается верен своим новогодним традициям и предлагает зрителям посмотреть знаменитый балет Юрия Григоровича «Щелкунчик». Как подчеркивает аннотация: «„Щелкунчик“ — самая новогодняя из всех сказок. А балет Юрия Григоровича самый новогодний из всех „Щелкунчиков“». При этом гению Григоровича удалось сохранить размышления о добре и зле и мистицизм Гофмана, не превратить философскую сказку в детский утренник, а сделать ее балетной классикой ХХ века. Обратите внимание, что во время новогодних показов TheatreHD балет «Щелкунчик» можно будет увидеть с новым составом исполнителей.



Зоя Белохвостик. Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Когда: 8 декабря, 19.00 Где: Купаловский театр Сколько: 5−8 рублей

Творческий вечер звезды Купаловского Зои Белохвостик приурочен к ее недавнему юбилею. Зоя Валентиновна — продолжательница знаменитой театральной династии, поэтому праздничный разговор начнется с воспоминаний ее дедушке и бабушке — Глебе Глебове и Надежде Сорокиной, о родителях — Ольге Глебовой и Валентине Белохвостике. Не останутся без внимания и знаковые роли актрисы: Паўлінка, Хава, Бона Сфорца, Аркадина и другие. Кроме того, в программе вечера поэзия, песни и немного кино.

Что смотреть в минских театрах

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