Источник материала: Новости Волковыска

Сегодня вторник 3 декабря 2019 года. 337-й день года по григорианскому календарю. До конца года осталось 28 дней.

Какие праздники отмечают в Беларуси и мире 3 декабря

Профессиональные:

всемирный день компьютерной графики;

день юриста.

Международные:

международный день людей с инвалидностью;

международный день борьбы с пестицидами.

⛪ Какой праздник 3 декабря по церковному календарю

В православной церкви 3 декабря почитается память святого Прокла, который жил примерно в V веке и служил епископом в Константинополе. Также в этот день предпразднество Введения во храм Пресвятой Богородицы.

Традиционно в день Прокла положено проклинать нечистые силы. Такой подход не дает им выползти из-под земли, которая помогает пересидеть морозы, и принести вред человечеству.

Именины сегодня отмечают

Азат, Александр, Алексей, Анатолий, Арсений, Василий, Владимир, Вольдемар, Григорий, Демьян, Денис, Емельян, Иван, Илларион, Иосиф, Макар, Николай, Остап, Эмиль, Ян;

Анна, Татьяна, Фекла.

Что нельзя делать 3 декабря

если вам нужно отправиться в дальнюю дорогу, то лучше сделайте это на следующий день;

старайтесь не ссориться друг с другом. Будьте дружелюбны и приветливы.

⚡ Народные приметы на 3 декабря

если человек родится в этот день, то он будет наделен способностью мастерить;

сильный снег пошел ранним утром – днем будет ясно и солнечно;

поленья трещат в печи – примета к тому, что будет морозный день.

снегирь поет 3 декабря, а сорока под стреху прячется – скоро будет метель.

Интересные и важные события в Беларуси и мире 3 декабря

1586 – в Англию из Колумбии впервые завезен картофель;

1810 – Англия отбила у французов Маврикий;

1971 – начало третьей индо-пакистанской войны;

1989 – президент США Джордж Буш и генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев заявили, что их страны более не являются противниками;

1992 – отправлено первое СМС сообщение.

Кто из знаменитостей родился 3 декабря

1596 – Николо Амати, итальянский мастер по изготовлению струнных музыкальных инструментов;

1895 – Анна Фрейд, британский психолог, младшая дочь Зигмунда Фрейда;

1948 – Оззи Осборн, британский рок-музыкант;

1960 – Джулианна Мур, американская актриса, обладательница "Оскара".