Сегодня вторник 3 декабря 2019 года. 337-й день года по григорианскому календарю. До конца года осталось 28 дней.
Какие праздники отмечают в Беларуси и мире 3 декабря
Профессиональные:
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всемирный день компьютерной графики;
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день юриста.
Международные:
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международный день людей с инвалидностью;
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международный день борьбы с пестицидами.
⛪ Какой праздник 3 декабря по церковному календарю
В православной церкви 3 декабря почитается память святого Прокла, который жил примерно в V веке и служил епископом в Константинополе. Также в этот день предпразднество Введения во храм Пресвятой Богородицы.
Традиционно в день Прокла положено проклинать нечистые силы. Такой подход не дает им выползти из-под земли, которая помогает пересидеть морозы, и принести вред человечеству.
Именины сегодня отмечают
- Азат, Александр, Алексей, Анатолий, Арсений, Василий, Владимир, Вольдемар, Григорий, Демьян, Денис, Емельян, Иван, Илларион, Иосиф, Макар, Николай, Остап, Эмиль, Ян;
- Анна, Татьяна, Фекла.
Что нельзя делать 3 декабря
- если вам нужно отправиться в дальнюю дорогу, то лучше сделайте это на следующий день;
- старайтесь не ссориться друг с другом. Будьте дружелюбны и приветливы.
⚡ Народные приметы на 3 декабря
- если человек родится в этот день, то он будет наделен способностью мастерить;
- сильный снег пошел ранним утром – днем будет ясно и солнечно;
- поленья трещат в печи – примета к тому, что будет морозный день.
- снегирь поет 3 декабря, а сорока под стреху прячется – скоро будет метель.
Интересные и важные события в Беларуси и мире 3 декабря
1586 – в Англию из Колумбии впервые завезен картофель;
1810 – Англия отбила у французов Маврикий;
1971 – начало третьей индо-пакистанской войны;
1989 – президент США Джордж Буш и генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев заявили, что их страны более не являются противниками;
1992 – отправлено первое СМС сообщение.
Кто из знаменитостей родился 3 декабря
1596 – Николо Амати, итальянский мастер по изготовлению струнных музыкальных инструментов;
1895 – Анна Фрейд, британский психолог, младшая дочь Зигмунда Фрейда;
1948 – Оззи Осборн, британский рок-музыкант;
1960 – Джулианна Мур, американская актриса, обладательница "Оскара".