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Дмитрий Дудик: главными соперниками на ЧМ можем стать мы сами себе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Молодежная сборная Беларуси по хоккею начала подготовку к домашнему чемпионату мира, который примет Минск с 9 по 15 декабря, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
На кону единственная путевка в высший дивизион. В соперниках сборные Австрии, Латвии, Норвегии, Словении и Дании. Главный тренер Дмитрий Дудик вызвал в стан сборной 32 игрока, но только 22 представят страну на предстоящем форуме.
В расширенном ростере значатся в том числе и 10 белорусов, выступающих в заокеанских минорных лигах. Окончательный список будет озвучен 8 декабря, а пока впереди у «молодежки» спарринги с командой U-18.
Дмитрий Дудик, главный тренер молодежной сборной Беларуси по хоккею (U-20):
Виталий Пинчук, игрок молодежной сборной Беларуси по хоккею (U-20):
Молодежный чемпионат мира 2020 года в первом дивизионе стартует в Минске в следующий понедельник, 9 декабря. Первую игру белорусы проведут против сборной Австрии. Начало в 19:30.
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Новости Беларуси. Молодежная сборная Беларуси по хоккею начала подготовку к домашнему чемпионату мира, который примет Минск с 9 по 15 декабря, сообщили в программе...
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