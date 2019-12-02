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В Минске начался городской этап «Золотой шайбы»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. «Золотая шайба» в Минске. В столице начался городской этап соревнований по хоккею среди детей и подростков, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Уже не первый год организаторами спортивного фестиваля выступают Мингорисполком и БРСМ. 22-й по счету турнир традиционно начался с символического вбрасывания.
Сергей Клишевич, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ:
Сергей Тренин, капитан команды «Медведь»:
Некоторые ребята уже не в первый раз участвуют в подобных состязаниях и прошли путь от младшей группы до старшей. Принципиальными соперниками можно назвать две столичные команды – «Грифонов» и «Медведя». Именно матчем с их участием и начались соревнования. «Медведям» понадобилось менее минуты, чтобы распечатать ворота соперников. И этот ранний гол задал тон всему поединку, который получился результативным и эмоциональным. Были на льду и драка, и много удалений, и яркие выходы один на один.
В течение двух недель 9 команд, представляющие каждый из районов столицы, определят призеров городского фестиваля «Золотая шайба». Победитель выйдет в финал республиканского турнира.
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Новости Беларуси. «Золотая шайба» в Минске. В столице начался городской этап соревнований по хоккею среди детей и подростков, сообщили в программе «СТВ-Спорт». ...
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