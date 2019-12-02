«Крутой поворот в карьере». Парень ушел из милиции в охранники казино, а потом - в маркетинг

Источник материала: Tut.by

FINANCE.TUT.BY запускает новый конкурс « Крутой поворот в карьере ». Если вы когда-то резко меняли место работы и сферу деятельности, этот конкурс точно для вас! Напомним, что автор истории, за которую проголосуют читатели, получит приз — 300 рублей. Сегодня публикуем первую историю от нашего читателя Сергея, который начал свою карьеру со службы в милиции.



Фото автора конкурсной истории

«Ушел из милиции, чтобы было время на ребенка»

— В 2007 году я окончил школу. Мечтал поступить в Академию МВД. Не срослось. Не прошел медкомиссию (искривление носовой перегородки). Поступил в Минский институт управления на факультет правоведения. Начал обучение на дневной форме. После 1 курса решил найти себе работу по специальности и совмещать практику с теорией.

Устроился в суд Московского района Минска на должность секретаря-судебного заседания, помощника судьи. Платили мало, что-то около 150 долларов, но это была отличная практика. Поработав год в суде, я понял, что связывать свою жизнь с судом я не желаю. Не мое. Я сделал операцию по исправлению носовой перегородки, и начал оформлять документы для трудоустройства в милицию. Почему я хотел работать в милиции, объяснить тяжело. Как бы банально это не звучало, но хотелось помогать людям на сколько это возможно. Хотелось защищать права и свободы граждан, бороться с преступностью.

Да, доля романтики конечно присутствовала. Свою карьеру в милиции я начал в 3 роте полка ППСМ ГУВД Мингорисполкома. Зарплата была около 300 долларов. Там я проработал 3,5 года.

Получив высшее образование, я перевелся на офицерскую должность в уголовный розыск оперуполномоченным. В розыск проходят очень тщательный отбор. Сюда попадают лучшие. Не преувеличу, если скажу, что мне довелось работать среди ассов своего дела. На этой должности з/п составляла около 450−550 долларов. Реальную работу опера не отражает ни один фильм. Трудовой процесс включал в себя 6-ти дневную рабочую неделю. График работы, мягко говоря, был не нормирован. Часто случалось так, что домой не приезжал. В конце рабочего дня, могло сработать мероприятие, и вместо домашнего ужина я уезжал в другой город. Работа опером была азартна, интересна и разнообразна. Я никогда не мог точно сказать, как закончится мой рабочий день.

Работая в милиции, я получил огромный жизненный опыт. Видел жизнь в различных ее проявлениях.

‌Да, порой, когда я находился на дежурных сутках, мне казалось, что мир вокруг сходит с ума. Но работу я любил. Любил, когда получалось помочь. Лучшей наградой были слова благодарности людей.

‌В 2014 году мы с супругой ждали появление ребенка. Я понимал, что, оставшись в милиции, не смогу принимать должного участие в воспитании своего ребенка. Я хотел видеть первую улыбку, первые шаги ребенка. Слышать его первые слова.



Фото автора конкурсной истории

«Из оперов — в охранники казино»

Расставив приоритеты, я решил сменить род деятельности. Мои родные были против такого шага. Пожалуй, ни одно решение в моей жизни я не принимал с таким трудом. Найти в себе силы, чтобы изменить привычный ход дел — было не просто. Страх присутствовал. Ведь обратного пути не было. Казалось я делаю ошибку, но интуитивно я понимал, что это верное решение.

Необходимо было быстро найти альтернативу. Ей стала работа в охране одного из минских казино. Мне предложили 700−800 долларов и график работы 3 через 3. Я согласился. Теперь можно было много времени уделять семье. Я думал, что работа будет временной. Но сами понимаете, что нет ничего более постоянного, чем временное. После работы в милиции я чувствовал свободу.

Такая прокрастинация продлилась 3 года, прежде чем я решил сменить профессию. Условия работы в казино были более чем «тепличными» — это сильно расслабляло. Я понимал, что эта работа до поры, до времени. Необходимо было осваивать новую профессию.

«Рассылал резюме и получил 67 отказов»



Фото автора конкурсной истории

Я пошел в Компьютерную Академию ШАГ. Там определился с направлением, и начал обучение по специальности интернет-маркетолог. Обучение заняло почти 1 год. В месяц за обучение я платил 150 долларов. Очень непросто было осваивать новые инструменты и технологии, о которых раньше никогда даже не слышал. Самым тяжелым было совмещать учебу и работу, поскольку приходилось много корректировать график. Коллеги поддерживали и менялись сменами как могли.

За 3 месяца до окончания обучения я разместил свое резюме в интернете и стал активно откликаться на вакансии, связанные с интернет-маркетингом. Да, практики не было. Но была теория и дикое желание сменить род деятельности — освоить новую профессию. Я получил 67 отказов. На собеседование не приглашали. В какой-то момент пробежала мысль, что ничего не выйдет. Тем более с таким резюме.

Волей случая, мне пришло приглашение на собеседование из компании ОМА. В интернет-магазин ОМА требовался email-маркетолог. Сказать, что на собеседовании я волновался — не сказать ничего. Собеседование проходило поэтапно. 1-й этап собеседование общего характера. Проверялись мои знания теории, а также ситуативное поведение. Собеседование проходило в присутствии HR-специалиста, руководителя отдела интернет-маркетинга и руководителя интернет-магазина в течение 2 часов. 2-ым этапом мне предложили сделать тестовое задание. Задание я сделал. Спустя 2 недели мне позвонили и пригласили на встречу. Так я начал свой путь в сфере-интернет маркетинга.

Зарплата составляла 600 долларов при выполненном KPI. Мне очень повезло с коллективом. Я работал в кругу людей с огромным опытом в сфере интернет-маркетинга. Я перенимал опыт работы моих коллег насколько это было возможно. Многое не получалось, но в итоге за короткий промежуток времени мне удалось освоить новую профессию. Параллельно с трудоустройством в ОМА, вместе с другом и супругой начали развивать праздничное агентство (Event-studio Bezzabot). Появились первые звонки, встречи, заказы. Совмещать официальную работу и собственный проект уже не получалось. Спустя 8 месяцев я уволился. Захотелось попробовать что-то свое.



Фото автора конкурсной истории

3-й раз в жизни мне пришлось сделать шаг в неизвестность. В свободное время от организации торжеств подрабатывал в такси на своем авто и на фрилансе CG-артистом — создавая различные постеры и арты (@sergei_art_tereshkov). К сожалению проект оказался сезонным и в настоящее время находится на паузе.

В скором времени меня пригласили на работу в автосалон РедМоторс интернет-маркетологом. В настоящее время занимаюсь продвижением в Беларуси таких автомобильных брендов, как: Geely, Mitsubishi, Suzuki. Самостоятельно изучаю 3D-скульптинг. Работаю над созданием собственного YouTube канала.



Фото автора конкурсной истории

Сейчас я имею различные сертификаты, подтверждающие мою экспертность в различных областях интернет-маркетинга, наработанные кейсы, портфолио и конечно же опыт, который так был необходим мне, чтобы кардинально сменить свою профессию.

Если вы задумались сменить профессию, не бойтесь совершить ошибку — ведь это и есть опыт.

Вы делаете выбор сами: жить своей жизнью или соответствовать мнению других о себе. Выбор новой профессии, если вы того хотите, только ваш и ничей больше. Именно вам с этим выбором жить в дальнейшем.

Оглядываясь на прошлое, я понимаю, что делал правильные шаги. Да, где-то оступался, но в целом вектор был верным.

С подробными условиями конкурса вы можете познакомиться здесь . Ждем ваши истории!