Минчанин из-за ДТП не доехал на троллейбусе до своей остановки и попросил вернуть деньги. Что ему ответили

Источник материала: Tut.by

Минчанин ехал на троллейбусе, но из-за ДТП на линии не добрался до нужной остановки. Он обратился в «Минсктранс» с вопросом, должны ли ему были вернуть уплаченное за проезд, ведь услугу по перевозке ему оказали некачественно. На предприятии ответили, что «оснований для компенсации стоимости проезда не усматривается». Мы спросили у юриста, кто прав в данной ситуации.



Фото: Инга Шкелер Фото носит иллюстративный характер

Минчанин опубликовал в группе в соцсетях ответ на его обращение в «Минсктранс».

Как понятно из комментария к посту, мужчина ехал на троллейбусе № 40, однако не добрался до нужной остановки, потому что на линии случилось ДТП. Он обратился в «Минсктранс» и поинтересовался, должны ли ему в этой ситуации компенсировать стоимость проезда.

— Дело даже не в 60 копейках, а в том, что за безбилетный проезд штраф они дают, а в том, что пассажир не доехал из точки А в точку Б из-за ДТП троллейбусов, они не виноваты, — пишет пассажир.

Транспортное предприятие рассмотрело обращение и ответило, что оснований для компенсации стоимости проезда не усматривается.

«В соответствии с пунктом 47 правил перевозок пассажиров городским электрическим транспортом перевозчик обязан обеспечивать доставку пассажиров в пункты назначения в случае прерывания перевозки пассажиров по обстоятельствам, зависящим от перевозчика», написано в ответе «Минсктранса».

По данным системы навигации наземного общественного транспорта, в то время, с 18.50 до 19.45, когда пассажир ехал в троллейбусе № 40 «ДС Юго-запад — ДС Карастояновой», было нарушение графика движения из-за ДТП «с участием стороннего транспорта — по обстоятельству, не зависящему от предприятия».

«Учитывая вышеизложенное, оснований для компенсации стоимости проезда госпредприятием „Минсктранс“ не усматривается», говорится в ответе.

Юрист Иван Райкевич убежден, что перевозчик в этой ситуации должен был вернуть пассажиру деньги.

— Согласно пункту 48 правил перевозок пассажиров городским электрическим транспортом, перевозчик несет имущественную и иную ответственность за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу пассажира, если это связано с выполнением перевозки пассажиров этим транспортом и имело место быть во время нахождения пассажира в салоне, во время посадки либо высадки из него, — поясняет юрист. — Это как раз такой случай, ведь пассажир не доехал до пункта назначения и понес убытки.

Гражданский кодекс по этому поводу говорит, что «ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих, несут юридические лица и граждане, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих, в том числе использование транспортных средств, механизмов, электрической энергии высокого напряжения, обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной опасности. Если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего. Возместить вред должно юрлицо или человек, которые являются собственниками средства повышенной опасности либо на другом законном основании».

— Ведь с юридической точки зрения пассажиру был причинен имущественный вред, который выражается в утере стоимости билета на проезд и невозможности его дальнейшего использования по назначению, невозможности воспользоваться услугой, — поясняет Иван Райкевич. — Пассажиру должны были вернуть деньги, а потом при желании истребовать их с виновника ДТП. Вред, причиненный источником повышенной опасности, компенсируется независимо от вины его владельца. И неважно, кто виноват в ДТП.