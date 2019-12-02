Как оставаться стильной даже в зимнюю пору? Стилист выбрала топ-10 модных трендов 2019 года

Источник материала: Tut.by

Пришла зима, и вместе со снегом и заморозками возникает вопрос: что носить, чтобы было не только тепло, но и стильно? Редакция LADY.TUT.BY попросила стилиста Екатерину Кулеш рассказать о главных трендах зимы 2019 года.

Фото: личный архив

Зачем это кому-то знать?

Тема трендов — одна из наиболее популярных в мире моды. Мало кто хочет оставаться на обочине фэшна независимо от того, есть возможность им следовать или просто хочется быть в теме.

Давайте будем честны: в нашей стране неуловимых «попиццот» чаще стоит вопрос просто купить что-то практичное и на века, нежели модное на пару сезонов. Однако даже в этом случае нередко хочется потратить наши кровные на вещи, которые будут украшать, а не уродовать. И лучше — вызывать восхищение окружающих, комплименты вкусу.

Если вы за базу-классику на века, то можете смело закрывать мою статью. Она для тех, кто хочет освежить свой образ модными тенденциями и готовы рискнуть деньгами.

Какие тренды попали в выборку?

Тренды я люблю разбирать не за год-полгода до сезона, как принято в модной индустрии, в середине самого сезона «осень-зима». Сейчас как раз идеальное время. Почему? Дело в том, что дизайнеры нам только предлагают тенденции, но финальное решение — за покупателями. Если вы обратите внимание, что в начале сезона от разных стилей и идей могут разбегаться глаза. Но потом огромные data-центры масс-маркета анализируют продажи и повторяют самые востребованные вещи. Более того, они, скорее всего, будут очень похожи у различных магазинов.

Именно в середине и конце сезона задерживаются самые «носибельные» тренды, которые, скорее всего, будут актуальны и через 1−3 года.

Кстати, предугадать это не так сложно. Сейчас люди обычно выбирают удобство и комфорт, универсальную посадку (хорошо на многие типы фигуры и вес) с элементами новизны. Теперь обратимся в топ-10 зимы 2019 года.

Дубленка из 90-х

Стиль 90-х, а именно «гопота-style» очень актуальна. До масс-маркета он добирался очень долго, так как на мировом подиуме и street-style был особенно популярен лет 5 назад благодаря Гоше Рубчинскому и Демне Гвасалии (дизайнеру Balenciaga и создателю Vetemens). И дубленка в виде удлиненной косухи — как раз один из обновленных «приветов» из 1990-х. Тогда их в основном носили крутые мужчины. Эту вещь можно смело покупать, она будет актуальна длительное время. Сочетать лучше с грубыми ботинками и джинсами. Хотя сейчас и с деловым образом это будет выглядеть интересно и стильно. Черный цвет со светлой изнанкой — классика, цветной вариант — тоже можно брать. Единственное, в экокоже и мехе сложно найти достойную замену натуральной.

Шуба из шерсти и искусственного меха

Этот тренд нам подарил модный дом Max Mara пару лет назад. Но их шуба была из легчайшей шерсти. Я ожидала, что такая тенденция не задержится надолго. Во-первых, не так легко сделать стильный вариант из искусственного меха, во-вторых она не совсем практична в нашу сырую и холодную зиму. Но не тут-то было. Эта шубка чувствует себя очень замечательно который сезон. Если вам нравится, можно рискнуть. Избегайте моделей, похожих на детские советские шубы, выбирайте удлиненные варианты с лацканами, как в жакете, или шалевый воротник (как в халате).

Пуховик-одеяло

Данный вариант пуховика уже не первый год пытается пробиться в сердца наших горожан. И, мне кажется, в этом году у него стало получаться. Все чаще женщины 30+ стали отдавать предпочтение объемным пуховикам в пол, нежели приталенным чуть ниже колена.

Даже мои клиенты раньше, покупая именно такую модель с шалевым воротником, несколько побаивались. Сейчас же с удовольствием ее носят и даже весной не хотят снимать, настолько она комфортна.

С маленьким ростом и немаленьким весом надо внимательно подходить к такой покупке. В остальном ограничений нет.

Кожа с ног до головы

Этот тренд был очень популярен на модных показах «осень-зима — 2019−2020». К нему относятся не только платья, юбки, брюки, рубашки и т.д. из кожи или экокожи, но и весь образ из данного материала. Настоятельно рекомендую к нему присмотреться. Сейчас искусственная кожа становится все более качественной и приятной в носке.

Мини-юбка и стиль 60-х

Обратили внимание, как много стало мини-юбок в масс-маркете? Я точно заметила, и мне это очень нравится. Мода на здоровый образ жизни дает возможность и после 30 лет органично выглядеть в мини. Главное, дополните это плотными непрозрачными колготками, объемным свитером/гольфом и ботинками (на каблуке или без), чтобы снизить градус сексуальности и сделать образ повседневным. Мини-юбка с удалённым широким жакетом — хороший вариант на работу, если позволяет дресс-код. И помним про плотные колготки и ботинки.

Стеганые вещи и аксессуары

А вот этого давненько не было в магазинах. И я говорю не о стеганых куртках или пуховиках. В моде сейчас любые стеганые вещи, включая сумки и обувь. Такой прием отлично смотрится на коже и плотной ткани. Очень интересная и «встраиваемая» тенденция. Из минусов — добавляет визуально сантиметры в объемах.

Грубые ботинки