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«Чувствуешь себя уродом с кривыми ногами». Модель Катя Любчик о том, почему она ушла из модельного бизнеса

03.12.2019 08:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белоруска Екатерина Любчик была одной из самых востребованных моделей Украины. Иногда ей приходилось жить сразу между несколькими городами: ведь ее ждали в Москве, Милане, Париже, Гонконге… Список можно продолжать долго.

Но однажды, в 32 года Катерина расплакалась, взяв в руки новый айпад, а потом решила уйти из профессии. Что тогда произошло? И как Катя, которая с 16 лет не занималась ничем, кроме моделинга, искала себя? Об этом с ней поговорила Татьяна Ринейская, которая знает обо всех превратностях модельного бизнеса как никто другой.


— Катя, какой момент ты считаешь точкой отсчета в модельной карьере?

— Мой модельный путь начался достаточно рано, в 16 лет. Меня позвали в модельное агентство Аллы Бондеровой в Минске и пообещали, что я буду моделью. Но оказалось, что работа совсем не модельная: я раздавала листовки на каком-то мероприятии. Мне тогда платили 1 доллар в час. В дальнейшем я еще не раз работала на выставках, но абсолютно не жалею об этом опыте: получила навык общения с разными людьми и научилась справляться с конфликтными ситуациями. Все это мне не раз пригодилось в жизни.

Через год я познакомилась с Тамарой Гончаровой — директором модельного агентства с одноименным названием. Сразу она меня не взяла к себе, потому что тогда я была пышечкой и не соответствовала стандартным параметрам. Но желание работать в моделинге было сумасшедшим.

Спустя некоторое время в Минск приехал московский режиссер для организации показа Милавицы. Тогда это для меня было по значимости чем-то вроде показа «Виктория Сикрет». (Улыбается.)

И он меня выбрал из всей толпы девчонок, которые пришли на кастинг. Только после этого Тамара меня заметила и пригласила в свое агентство. И вот с 2006 года я начала с ней работать. В 2007 я попробовала свои силы в московском модельном агенстве, а после понеслось: Италия, Франция, Япония, Америка.



— Конкуренция была жесткой?

— Я прошла жесточайший многолетний этап конкуренции. Иногда ты чувствуешь себя на дне, уродом с кривыми ногами, а иногда королевой, которую выбрали на крутой показ.

— При таком обилии возможностей: почему ты осталась в Киеве?

— Просто парень, который впоследствии стал мужем, пригласил в гости в Киев, так я и осталась в этом городе. В какой-то момент осознала, что у меня здесь столько работы, что нет смысла возвращаться в Москву. В среднем я зарабатывала около 2000 долларов в месяц, и меня все устраивало.

Но однажды меня случайно заметил букер итальянского модельного агентства, Джузеппе, и спросил, хочу ли я полететь в Милан. Я согласилась.




— Как было с отношениями в это время, пока ты строила карьеру?

— На тот момент я уже была замужем. Получалось так, что полгода я жила в Киеве, а остальное время колесила по миру. У нас с мужем были хорошие отношения. Но сейчас я понимаю, что отношения на расстоянии не могут существовать. Когда я в очередной раз вернулась в Киев, осознала, что мы с мужем стали чужими друг другу людьми.

— Когда ты решила уйти из модельного бизнеса?

— Когда мне было 23 года и я еще жила со своим первым мужем, у меня случился кризис среднего возраста.

На мой день рождения мне подарили айпад, который тогда только появился в продаже. Я взяла его в руки и начала рыдать. Я не знала даже, как включить новый гаджет, и почувствовала себя старой. Вдруг вспомнились 17-летние девочки на кастингах, на их фоне я действительно выглядела намного взрослее.


В тот момент я осознала, что перестала испытывать удовольствие от модельных поездок, и решила, что пора искать новые сферы для развития. Но вот что я точно поняла за годы работы в моделинге — топ-моделью может стать только девочка со стальным стержнем внутри. Ей должно быть плевать на все: есть только одна цель — и к ней надо уверенно идти. А если она начинает распыляться: то учиться хочу, то замуж хочу, толку в модельной карьере не будет. Чтобы достичь высот в этом бизнесе, надо с 16 лет оставить все другие увлечения лет на 10 — и заниматься только моделингом.

Я же, после решения завязать с модельной работой начала писать заметки. У меня неплохо получалось, и я решила попробовать себя в журналистике. Поступила в Украине на факультет журналистики и успешно его закончила. Параллельно учила украинский язык, потому что без него не могло идти речи о работе. Поначалу были трудозатратные, но интересные предложения, а потом наступило затишье…

— Не было страшно, что ты вообще останешься без работы? Из модельного бизнеса ушла, а в журналистике не пригодилась?

— У меня есть такой принцип в жизни: если меня где-то не берут 48 раз, я иду 49-й. Так было и в моделинге, и на телевидении. Я приходила на работу, а мне говорили: «Иди домой, ты сегодня не нужна». На следующий день я приходила опять. Потом продюсеры заметили, что я свободно говорю на английском языке, и уже через полгода отправили меня репортером на неделю моды в Париж. На протяжении 5 лет я летала в Нью-Йорк, Милан и Париж на все недели моды: это был безумно интересный опыт. Я общалась с мировыми дизайнерами, топ-моделями и именитыми стилистами, например, Москино, Вивьен Вествуд, Роберто Кавалли…




— Я помню, как мы встретились в Милане между показами, когда ты была на 6-м месяце беременности…

— Да, это было непросто. Я вставала в 6 утра, шоу были расписаны на каждый час, а еще были встречи и презентации. Моя задача была насобирать как можно больше информации за эти 5−6 дней. И вот как раз после той поездки я вернулась домой, и мой организм сказал «хватит». Меня положили в больницу с истощением.

За модельные годы я привыкла к активному образу жизни и частым переездам, находиться долго в больнице для меня было мучительно. Но я многое успела обдумать и поняла, что в Украине меня больше ничего не держит.


Я решила переехать в Лос-Анджелес, и полетела беременная в город, где у меня не было ни одного знакомого. Но страха я не ощущала, так как знала себя: так или иначе я с кем-нибудь познакомлюсь и все будет отлично.

Кстати, для меня модель — это только та девочка, которая живет и работает за границей, постоянно меняет локации. Модельная жизнь — кочевая. И когда ты так живешь, тебе не страшно менять свою жизнь, свою деятельность, даже будучи беременной. К тому же, в тот момент я приняла решение, что самой по себе мне быть комфортней, чем в отношениях, и временная разница в 10 часов была крайне кстати, она избавляла меня от лишних разговоров и расспросов. (Улыбается.)

Уже в Лос-Анджелесе я познакомилась с девочкой, которая сейчас моя лучшая подруга. Мы сняли вместе квартиру. В Америке я прожила почти год.


— В 2015 году ты впервые стала мамой, а в следующем у тебя появился «второй ребенок» в виде бизнеса. Ты занимаешься производством текстиля для мам и малышей. Зачем тебе это?

— Идея бизнеса возникла именно там, в Америке. За время жизни в США я привыкла к огромным детским магазинам, где можно найти все, что угодно. И думала, что так абсолютно в любой стране. Но когда вернулась в Беларусь к родителям, поняла, что все далеко не так. Однажды мы отправились в ресторан с малышом, я надела накидку для кормления и взяла ребенка, чтобы его покормить. Ко мне подошел официант и сказал: «Вы же не собираетесь задушить ребенка в нашем заведении?».

И тут я поняла, что здесь все далеко не так, как в Америке. Тогда я встретилась с подружкой из Минска, тоже молодой мамой, и предложила ей сделать совместный бизнес. У нас сразу все круто получилось: продажи пошли очень хорошо. Правда, мы узнали, что белорусские мамы боятся многих вещей, например, выйти с коляской в общественное место и там покормить ребенка. Они предпочитают год провести в квартире с малышом. Но ситуация понемногу меняется в лучшую сторону, да и мы не стоим на месте: совсем скоро в Минске откроется наш магазин с детской обувью. Дети наши растут — и бизнес наш тоже растет.

— Катя, как ты познакомилась со вторым мужем?

— Когда моему первому ребенку был годик, я познакомилась со вторым мужем, тоже в Киеве. Абсолютно случайно, как говорят — это судьба. В 2017 году у нас появился второй малыш. Но мы решили не останавливаться на этом и очень хотим еще девочку.


— Судя по фото в социальных сетях, ты продолжаешь много путешествовать. А кто остается с детьми?

— Так сложилось, что наши бабушки живут в 500 километрах от нас, поэтому няня — это колоссальная помощь. По возможности, я стараюсь брать детей с собой. Например, все лето мы провели вместе в Италии, а на Новый год запланировали новое совместное путешествие.

— Соглашаясь на коммерческие съемки, все еще получаешь от этого удовольствие?

—  Не могу сказать, что я получаю такое же удовольствие, как раньше. Съемки стали для меня рутиной. Деньги, которые я получаю за них, небольшие по сравнению с другими моими заработками. Удовольствие от съемок получаю, когда делаю их для себя, как журналист. Сейчас я запускаю YouTube-канал, и вот там я не просто позирую в красивой одежде, но красиво и много говорю. Моя работа трансформировалась: стала глубже и интересней.

— Ты считаешь, что сегодня в моделинге есть возрастные ограничения?

— Раньше не было социальных сетей, модель просто ходила по кастингам и показывала свои портфолио. Сейчас же очень многие модели работают через инстаграм: заказчик смотрит сколько подписчиков у девочки и, в зависимости от этого, принимает решение брать ее на работу или нет. Я не инстаграмный человек, но последнее время просто заставляю себя этим заниматься. Понимаю, что надо.

Так что в этих новых условиях ограничений нет. Например, я знаю одно модельное агентство «Жизнелюб» в Киеве. У них модели-пенсионеры. Их хотят все!


Модели plus-size, мальчик, который стал девочкой — таких сейчас забирают с руками и ногами. Но из-за этого и конкуренция больше.

— А что тебе помогает так прекрасно выглядеть в этой конкурентной среде?

— У меня есть правило: раз в неделю я обязательно должна попадать к косметологу. Как-то я попробовала делать уколы биовитореализации, но поняла, что все-таки хочу по максимуму отложить такие процедуры. Если ты сделал эти уколы, через полгода все нужно будет повторить, попадаешь в зависимость. Сейчас у косметолога я делаю маски, массажи.

И обязательно хожу в тренажерный зал три раза в неделю. Занятия чередую: плаваю, играю в сквош, занимаюсь йогой. В плане питания я себя не ограничиваю, но не ем фастфуд.

— Какими будут рекомендации от Кати девушкам, которые хотят работать моделью за границей?

— Реально оценивать свои способности: все могут пройти курс в модельной школе, сделать фотосессию, но чтобы стать профессиональной топ-моделью, нужен как минимум высокий рост и правильные черты лица.

Знание языка: чем раньше вы начнете учить язык, тем в большем плюсе вы будете. Общение с заказчиками — это очень важно.

А еще напор. Не останавливаться: не получилось, еще раз пришла. И так много, много раз.

 
Теги: Минск
 
 
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Белоруска Екатерина Любчик была одной из самых востребованных моделей Украины. Иногда ей приходилось жить сразу между несколькими городами: ведь ее ждали в...
 
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