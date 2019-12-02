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Вместо фирменной дрели из интернет-магазина мужчина получил обидную посылку с претензией на юмор

03.12.2019 08:28 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вместо оригинальной дрели-шуруповерта житель Ганцевичей в посылке получил безымянную китайскую дрель и мешочек с песком «Стопстресс», сообщает Zarya.by.


Фото читателя

Житель Ганцевичей Алексей (имя по его просьбе изменено) в конце ноября стал жертвой мошеннической схемы.

— В конце октября сломалась дрель-шуруповерт, прослужившая мне верой и правдой много лет, — вспоминает Алексей. — По интернету начал просматривать цены на интересующую меня модель известной фирмы «Макита», но ничего устраивающего сразу не нашел. А буквально на следующий день, зайдя на свою страничку в «Одноклассниках», увидел всплывающее окно рекламы сайта, предлагающего нужную мне дрель со скидкой в 50%.

Перейдя по ссылке, Алексей оказался на странице интернет-магазина компании ООО «Доставка в срок», которая зарегистрирована в России. Магазин работает по принципу: оставляешь свой телефон — тебе перезванивают. Он указал на сайте свои данные и действительно, через несколько дней ганцевчанину перезвонили с российского номера: +7 495 2 410 578.

Продавец рассказал, что стоимость дрели-шуруповерта японской фирмы «Макита», в комплекте с чемоданом для хранения и двумя съемными аккумуляторами с доставкой почтой в Беларусь обойдется в сумму, которая в пересчете на наши деньги составит 108 рублей.

— Это было в два раза дешевле, чем можно было купить в известном белорусском интернет-магазине. Поэтому я сразу насторожился и поинтересовался у продавца: не китайская ли это подделка? — продолжает Алексей. — Но меня уверили, что это будет стопроцентный оригинал, а если это окажется не так, то в десятидневный срок смогу вернуть товар и получить свои деньги обратно. Тем более, как сказал продавец, дрель я буду получать на белорусской почте посылкой с наложенным платежом — то есть оплачивать его на месте, а это, по его словам, полностью гарантирует прозрачность сделки. Вот я и поверил. Тем более что это была моя первая покупка через интернет.

Излишняя доверчивость и отсутствие опыта онлайн-покупок сыграли с Алексеем злую шутку. Когда посылка пришла в Ганцевичи, он оплатил 108 рублей и забрал ее. Слышав ранее от знакомых, что, получая посылки из интернет-магазинов, лучше их открывать непосредственно в почтовом отделении, мужчина так и поступил. И увидев ее содержимое — был сильно разочарован.

— Вскрываю на почте посылку — а там вместо мощной и большой «Макиты» какая-то маленькая безымянная китайская дрель и полиэтиленовый мешочек с песком, который положили для утяжеления, — возмущается Алексей. — В придачу эти мошенники оказались со своеобразным чувством юмора. На мешочке с песком было написано: «Авторский подарок — антистресс «Стопстресс». Но мне было совсем не смешно. Я сразу же обратился к работникам почты с вопросом: «Как мне вернуть уплаченные деньги?». Мне вежливо объяснили, что это в данном случае невозможно. По правилам, почта ответственности за содержимое таких посылок не несет, а вскрывать их можно только после внесения оплаты. Забирать или нет — решать вам. Но если внутри оказывается совсем не то, что должно быть, непосредственно к почте претензии предъявлять бесполезно. Не поможет ни снятое видео, ни свидетели — сумма наложенного платежа не возвращается!

Алексей понял, что его обманули, но, придя домой, все-таки написал на сайте интернет-магазина сообщение с описанием того, что произошло. Отослал он смс и на российский номер, с которого ему звонили. Само собой, ответа ганцевчанин не получил, а звонить в Россию не стал.

— Посидев в интернете, я нашел об ООО «Доставка в срок» массу негативных отзывов. Жаль, что не сделал этого раньше — сохранил бы свое время и деньги, — говорит Алексей. — Выяснил также, что интернет-магазин у них не один. Нашел еще два сайта, где такая же дрель «Макита» предлагалась со скидкой 45 и 53 процента. Настоятельно не советую делать у них какие-либо покупки. Да и вообще — в любых непонятных интернет-магазинах, предлагающих нереально низкие цены.

 
 
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