Раскрыта правда о страшнейшей эпидемии в истории человечества

Исследователи проанализировали древние документы, образцы пыльцы, геномы возбудителей заболевания, захоронения жертв чумы и другие исторические источники. Они сосредоточили внимание на периоде Поздней Античности (300-800 годы нашей эры), в который произошли такие важные события, как падение Западной Римской Империи и распространение ислама. Существует гипотеза, согласно которой пандемия чумы могла повлиять на историю Европы и Ближнего Востока.





Ученые пришли к выводу, что болезнь не убила десятки миллионов людей. Начавшиеся до эпидемии различные тенденции, например, развитие сельскохозяйственного производства, продолжились и после вспышки чумы. Кроме того, не было найдено никаких изменений в характере захоронения людей, хотя другая пандемия чумы, называемая Черной смертью (1346-1353), повлияла на погребальные традиции.







