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Где в Минске в декабре установят мобильные датчики контроля скорости
Источник материала: Партизан
Мобильные датчики автоматической фиксации нарушений скоростного режима движения в декабре будут работать на ряде участков улично-дорожной сети города.
Об этом
Они будут размещены с 20:00 до 02:00 в следующих местах:
— пр. Независимости, 45;
— пр. Независимости, 156;
— ул. Орловская, 80;
— ул. Кижеватова, 36;
— пр. Партизанский, 178;
— пр. Партизанский, 108;
— ул. Московская, 22;
— ул. Кальварийская, 25;
— пр. Независимости, 99;
— пр. Пушкина, 70а;
— ул. Притыцкого, 38.
Камера на ул. Я. Купалы в районе пересечения с ул. Кирова будет находиться там до 10 декабря. С 10 по 20 декабря ее разместят на Южной магистрали в районе пересечения с ул. Германовской.
По нечетным числам с 07:00 до 20:00 будут работать датчики на пр. Партизанском, 178, ул. Орловской, 80, пр. Независимости, 99. По четным в это же время — на пр. Партизанском, 108, пр. Независимости, 156, ул. Кижеватова, 36.
Круглосуточно фиксировать нарушителей скорости будут две камеры на 19-м км внешнего и внутреннего кольца МКАД.
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Мобильные датчики автоматической фиксации нарушений скоростного режима движения в декабре будут работать на ряде участков улично-дорожной сети города.
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