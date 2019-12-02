Где в Минске в декабре установят мобильные датчики контроля скорости

сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в столичной ГАИ. Об этомкорреспонденту агентства «Минск-Новости» в столичной ГАИ.





Они будут размещены с 20:00 до 02:00 в следующих местах:









— пр. Независимости, 45;





— пр. Независимости, 156;





— ул. Орловская, 80;





— ул. Кижеватова, 36;





— пр. Партизанский, 178;





— пр. Партизанский, 108;





— ул. Московская, 22;





— ул. Кальварийская, 25;





— пр. Независимости, 99;





— пр. Пушкина, 70а;





— ул. Притыцкого, 38.





Камера на ул. Я. Купалы в районе пересечения с ул. Кирова будет находиться там до 10 декабря. С 10 по 20 декабря ее разместят на Южной магистрали в районе пересечения с ул. Германовской.





По нечетным числам с 07:00 до 20:00 будут работать датчики на пр. Партизанском, 178, ул. Орловской, 80, пр. Независимости, 99. По четным в это же время — на пр. Партизанском, 108, пр. Независимости, 156, ул. Кижеватова, 36.





Круглосуточно фиксировать нарушителей скорости будут две камеры на 19-м км внешнего и внутреннего кольца МКАД.



