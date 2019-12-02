В Германии назвали самые надежные подержанные кроссоверы

interfax.by Среди моделей с пробегом в 2-3 года лучшим, по оценке специалистов, стал Mercedes GLC (2,17% случаев обращения к сервисменам для устранения поломок среди всех владельцев, основная проблема - подвеска), пишет













Также в топе Mazda CX-3 с 2,7% случаев посещения СТО. Жалобы: на жесткость подвески и периодические "тормоза" в работе навигации.





На третье место эксперты поставили Audi Q5 (2,8% обращений в сервис).









Из 4-5 летних кроссоверов реже всего в СТО заезжает Opel Mokka - с такой необходимостью в первые годы эксплуатации столкнулось 5% владельцев.





На второй позиции по этому показателю - Audi Q5 (5,3%).





Третьей - Mitsubishi ASX (5,7% случаев, самые значимые - связаны с тормозными дисками).



