Что сейчас происходит в доме на пр. Дзержинского, где обрушились перекрытия

— Точные причины происшедшего будут установлены в ходе расследования, — уточнил В. Танкевич. — Для этого создана специальная комиссия. Все документы по строительству переданы в следственный комитет. Работы на объекте приостановлены.





Как мы уже сообщали, на пр. Дзержинского, 19, где ведется строительство многоквартирного жилого дома, при производстве строительно-монтажных работ обрушились бетонные перекрытия. Это произошло на 19-м этаже. Перед этим двое рабочих заливали там бетон. Они закончили смену и уже уходили, когда перекрытие сорвалось на 18-й этаж. Нижнее перекрытие тоже не выдержало огромный груз, и конструкция обрушилась. К счастью, никто из людей при этом не пострадал. Были повреждены две стоящие возле дома легковые машины.





Вместе с директором ООО «Датч Стар», которое является заказчиком работ, Денисом Заморецом подходим к зданию. Работы там до выяснения всех обстоятельств приостановлены, вход на объект закрыт.





— Жилой дом, который мы строим, многосекционный, — пояснил Д. Заморец. — Часть секций сдали в эксплуатацию еще в 2017–2018 гг., там благополучно живут люди. Эта секция 3-я, она отделена деформационными швами от сданного жилья и никак с ним не связана.













— Предположительно, в чем может быть причина обрушения?





— Вариантов много: возможно, бетон не затвердел или стойка какая-то не выдержала нагрузки. Когда заливается бетон, если опалубка где-то не выдержала или еще что-то, это имеет эффект лавины и тянет за собой все остальное.





— В проекте могла быть ошибка?





— Нет, исключено. Все конструктивы однотипны. Пройдена экспертиза. Вопросов по ней не было.





Первое заседание комиссии, в которую вошли представители заказчика, генподрядчика, проектной организации, поставщиков материалов, Госстройнадзора и Главгосстройэкспертизы, пройдет 2 декабря. Она будет работать в течение месяца. Для исследования причин инцидента привлекут две специализированные лаборатории. Будут проверены несущие способности каркаса и всех конструкций, сделаны соответствующие расчеты, и затем проектная организация выдаст свои рекомендации. Только после этого работы возобновятся.





Владельцам поврежденных автомобилей все затраты на ремонт будут компенсированы.





Фото Павла Русака