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Что сейчас происходит в доме на пр. Дзержинского, где обрушились перекрытия

03.12.2019 07:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Одной из возможных причин обрушения 30 ноября конструкций на строительстве жилого здания на пр. Дзержинского, 19, мог стать недостаточно прочный бетон на перекрытии между этажами, сообщил корреспонденту агентства «Минск-Новости» заместитель главы администрации Московского района Владимир Танкевич.

Что сейчас происходит в доме на пр. Дзержинского, где обрушились перекрытия
— Точные причины происшедшего будут установлены в ходе расследования, — уточнил В. Танкевич. — Для этого создана специальная комиссия. Все документы по строительству переданы в следственный комитет. Работы на объекте приостановлены.

Как мы уже сообщали, на пр. Дзержинского, 19, где ведется строительство многоквартирного жилого дома, при производстве строительно-монтажных работ обрушились бетонные перекрытия. Это произошло на 19-м этаже. Перед этим двое рабочих заливали там бетон. Они закончили смену и уже уходили, когда перекрытие сорвалось на 18-й этаж. Нижнее перекрытие тоже не выдержало огромный груз, и конструкция обрушилась. К счастью, никто из людей при этом не пострадал. Были повреждены две стоящие возле дома легковые машины.

Вместе с директором ООО «Датч Стар», которое является заказчиком работ, Денисом Заморецом подходим к зданию. Работы там до выяснения всех обстоятельств приостановлены, вход на объект закрыт.

— Жилой дом, который мы строим, многосекционный, — пояснил Д. Заморец. — Часть секций сдали в эксплуатацию еще в 2017–2018 гг., там благополучно живут люди. Эта секция 3-я, она отделена деформационными швами от сданного жилья и никак с ним не связана.



— Предположительно, в чем может быть причина обрушения?

— Вариантов много: возможно, бетон не затвердел или стойка какая-то не выдержала нагрузки. Когда заливается бетон, если опалубка где-то не выдержала или еще что-то, это имеет эффект лавины и тянет за собой все остальное.

— В проекте могла быть ошибка?

— Нет, исключено. Все конструктивы однотипны. Пройдена экспертиза. Вопросов по ней не было.

Первое заседание комиссии, в которую вошли представители заказчика, генподрядчика, проектной организации, поставщиков материалов, Госстройнадзора и Главгосстройэкспертизы, пройдет 2 декабря. Она будет работать в течение месяца. Для исследования причин инцидента привлекут две специализированные лаборатории. Будут проверены несущие способности каркаса и всех конструкций, сделаны соответствующие расчеты, и затем проектная организация выдаст свои рекомендации. Только после этого работы возобновятся.

Владельцам поврежденных автомобилей все затраты на ремонт будут компенсированы.

Фото Павла Русака
 
Теги: Минск
 
 
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Одной из возможных причин обрушения 30 ноября конструкций на строительстве жилого здания на пр. Дзержинского, 19, мог стать недостаточно прочный бетон на перекрытии...
 
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