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Вторым в голосовании финишировал защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк, тройку замкнул форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду.

Месси стал шестикратным обладателем награды — это рекорд. Ранее он получал "Золотой мяч" в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах.

Пять раз обладателем награды становился Криштиану Роналду (2008, 2013, 2014, 2016, 2017). По три раза "Золотой мяч" получали француз Мишель Платини (1983, 1984, 1985), голландцы Марко ван Бастен (1988, 1989, 1992) и Йохан Кройфф (1971, 1973, 1974).