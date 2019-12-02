ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Антирекорд: в Мексике за один день убили 127 человек

03.12.2019 07:36 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Мексике 1 декабря совершили рекордное число убийств за день

С января по октябрь текущего года жертвами умышленных убийств в Мексике стали более 29,5 тысяч человек.
Власти Мексики 1 декабря зарегистрировали 127 умышленных убийств в разных регионах страны, что стало самым высоким показателем такого рода за день с начала текущего года. Об этом сообщила радиостанция Noticias MVS со ссылкой на доклад федерального правительства.

В ноябре, согласно официальным данным, в стране совершалось порядка 79 умышленных убийств в день. Наиболее высокий уровень насилия в этом году наблюдается в штатах Гуанахуато, Нижняя Калифорния Северная, Мехико, Халиско и Герреро, пишет korrespondent.net

В своем выступлении 1 декабря, в первую годовщину вступления в должность, президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор назвал снижение уровня преступности главной задачей, стоящей перед его правительством.


С января по октябрь текущего года жертвами умышленных убийств в Мексике стали более 29,5 тысяч человек. Ответственность за небывалый разгул насилия в значительной степени лежит на наркомафии.

Напомним, что ранее в Мексике наркокартель на мосту повесил и расстрелял 19 человек. Мексиканский наркокартель повесил девять человек на мосту и застрелил еще десять. Тела последних были разбросаны на дороге.

Также сообщалось, что при перестрелке в Мексике погибли 24 человека. Инцидент произошел в 80 км от американского города Мак-Аллен, который посещал президент Дональд Трамп.
 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Мексике 1 декабря совершили рекордное число убийств за день
 
Новости дня
Новости разные
 
Пассажир хотел купить талончик у водителя, а в ответ получил фигу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
03.12.2019
Полесская правда
Лепельский край
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика