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От проблем не застрахован никто. Объясняем, почему ходить к психотерапевту - не стыдно

03.12.2019 09:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Каждый из нас хоть раз сталкивался со стрессовой ситуацией: уволили с работы, бросил партнер, ушел из жизни близкий человек. Да даже просто нагрубили в общественном транспорте. Как понять, что это не просто стресс, а повод для визита к специалисту? И почему поход к психотерапевту — не стыдно? На вопросы о первом посещении врача ответила психотерапевт медицинского центра «Парацельс» Елена Аскирей.

Что может стать первым звоночком для визита к психотерапевту?

— Есть несколько основных проблем, с которыми можно обратиться к врачу-психотерапевту.

Значительные перемены в жизни: переезд, смена или потеря работы, развод или завершение значимых для вас отношений, потеря кого-то из близких — любое из этих событий является стрессовым и может спровоцировать расстройство. Если одну из таких ситуаций вы переживаете тяжело и долго, это повод для визита к специалисту.

Также можно посетить психотерапевта, если вы ощущаете тревогу, постоянную или же в виде приступов (так называемых панических атак), и не можете справиться с ней самостоятельно.

Еще один распространенный повод для обращения к специалисту — физическое недомогание без причин. Если вы жалуетесь на покалывания, боли со стороны сердца или в области желудочно-кишечного тракта, одышку, спазмы, онемения и прочее, но по результатам многочисленных обследований клинически здоровы, возможно, ваши симптомы — психосоматические.

Снижение работоспособности, апатия, выраженный пессимизм, повышенная утомляемость, нарушение витальных функций (сна, аппетита, либидо) — все это может быть признаком депрессии.

Но я ощущаю то же самое, когда много работаю. Как тогда понять, что у меня именно депрессия, а не осенняя хандра?

— Депрессия — это стойкое состояние, которое длится не менее двух недель без улучшений. Если ваш дискомфорт был недолгим, был четко связан с большим количеством работы и прошел по завершении проекта, волноваться не о чем.

Зачем мне вообще психотерапевт? Я что, не могу справиться сам со своими проблемами?

— Психические заболевания ничем не отличаются от любых других, поэтому посетить психотерапевта — так же нормально, как заглянуть к кардиологу при болях в сердце. Важно понять и признать, что от проблем не застрахован никто. По статистике, с невротическим расстройством в течение жизни сталкивается практически каждый человек. До 30% людей в течение жизни переносят тревожные состояния, которые стоило бы лечить. И как минимум 5% населения планеты в любой момент времени болеет депрессией.

Для многих людей поход к психотерапевту — это показатель слабости, того, что они не справились со своей проблемой самостоятельно. Нередко страх и нежелание посетить специалиста доводит до «самолечения» седативными препаратами и даже алкоголем, что не решает проблему, а только порождает новые. Ведь самолечение алкоголем чревато развитием зависимости, изначально психической, затем и физической.

Если по каким-то причинам вы пока не готовы пообщаться со специалистом лично, можно начать со звонка на линию доверия. А если боитесь, что о вашем визите кто-то узнает, попробуйте прийти на прием анонимно — такая опция доступна во многих частных медицинских центрах.

В центре, куда я решил обратиться, есть психолог, психотерапевт и психиатр. Кто из них нужен мне?

— Все эти специалисты владеют психотерапевтическими методами лечения.

Психолог — это специалист с высшим гуманитарным образованием. Сфера его компетенций — здоровые люди, имеющие определенные психологические проблемы, например, в коммуникации. Психологи не ставят диагнозы и не назначают медикаментозное лечение.

Психотерапевт — врач, который работает с невротическими расстройствами: стресс, депрессия, неврастения, панические атаки. Он может поставить пациенту диагноз, назначить медикаментозное лечение.

Психиатр — врач, который работает с тяжелыми психическими расстройствами (шизофрения, биполярное расстройство, тяжелые формы депрессии, органические расстройства после тяжелых черепно-мозговых травм и прочее). Чаще всего психиатр назначает медикаментозное лечение, а не терапевтическое.

Конечно, лучше обратиться к тому специалисту, который занимается вашей проблемой. Однако если ваши вопросы в компетенции психолога, а в зоне доступа есть лишь психиатр, можно прийти и к нему. Если врач увидит, что пациенту эффективнее будет работать с другим специалистом, он подскажет, куда обратиться.

Как можно попасть на прием?

— Ко всем специалистам можно попасть по записи. Психологи и психотерапевты ведут прием в поликлиниках по месту жительства, частных медцентрах, как правило, есть в женских консультациях и соматических стационарах. Психиатрическую помощь могут оказать на базе городского клинического психиатрического диспансера, Минского областного клинического центра «Психиатрия-наркология», РНПЦ психического здоровья.

Как подготовиться к приему?

— Большинство пациентов на первом приеме испытывает сильное волнение. Поэтому перед визитом можно записать для себя основные проблемы и симптомы, чтобы ничего не забыть.

Если вы уже проходили обследования и сдавали анализы, возьмите результаты с собой: это важно для диагностики и назначения лечения. Врач должен понять, есть ли у вас сопутствующая патология, которая может усиливать симптомы расстройства (например, анемия или заболевания щитовидной железы), не противопоказаны ли при ней препараты, которые может назначить психотерапевт.

Будет ли психотерапевт спрашивать меня о моем детстве?

— Собирая анамнез, врач задаст вам несколько вопросов о вашей биографии. Но на первом же приеме и без разрешения пациента разбираться с глубинными вопросами из вашего детства он не станет.

Как часто и как долго нужно ходить к психотерапевту?

— Существует краткосрочная и долгосрочная терапия. Краткосрочная работа, сфокусированная четко на одной проблеме, — это в среднем 5 сеансов (по 1 встрече продолжительностью 50−60 минут раз в неделю), но некоторые направления психотерапии предлагают результат и за 1−2 сеанса. Долгосрочная терапия длится больше месяца.

Количество встреч со специалистом зависит не только от глубины проблемы, но и от желания самого пациента.

Какие ожидания пациентов от психотерапии нереалистичны?

— Многие приходят к врачу и думают, что за один сеанс все кардинально изменится. Да, после первого же приема пациенту может стать легче, но без терапии это облегчение долго не продлится. Особенно если пациент приходит с глубокой и застарелой травмой.

Бывает ли врачу страшно общаться с пациентом?

— Да, определенную тревогу вызывают агрессивные пациенты, которые плохо контролируют свое состояние. Также особого внимания требуют пациенты с суицидальными мыслями: врачи всегда опасаются недооценить уровень проблемы. Но основная задача психотерапевта — помочь пациенту, и сделать он это должен вне зависимости от своих эмоций.

Как понять, что мой психотерапевт некомпетентен?

— В психотерапии есть масса направлений, и работают все специалисты по-разному. Поэтому уличить его в некомпетентности по какой-то фразе или же отсутствию у него специфических знаний (например, владения техникой гипноза) нельзя.

Компетентный психотерапевт — это, прежде всего, врач с действующим в нашей стране дипломом. Те направления, в которых он специализируется, также должны быть подтверждены — дипломами или же сертификатами. Обязательно проверьте квалификацию врача перед приемом. На сайте поликлиники или медцентра можно найти описание практики врача, его стажа и специализаций.

Может ли психотерапевт подружиться с пациентом?

— Врач не может состоять в отношениях с клиентом — ни в рабочих, ни в дружеских, ни в партнерских, ни в сексуальных. Это противоречит этическому кодексу. Кроме того, любые отношения значительно влияют на процесс терапии: это не слишком экологично и безопасно для пациента.


 
 
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Рассказываем, как отличить депрессию от хандры и подготовиться к визиту к психотерапевту.
 
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