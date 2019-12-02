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Белорусы мечтают жить как в одноэтажной Америке. Почему не получается?

03.12.2019 08:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Недавно очередной знакомый выставил на продажу свой прекрасный коттедж в пригороде. Участок он несколько лет назад покупал с аукциона за большие деньги, потому что рядом с Минском. Хотел пожить, как в американской мечте: за городом, но чтобы все удобства, природа, птички, чтобы детям гулять, дышать чистым воздухом. Старался для семьи: все из натуральных материалов, теплый деревянный дом, каменные дорожки, уличный очаг из валунов, прудик-бассейн. Построился, въехали. Но как в американской мечте пожить не вышло.


Наталья Литовская. Эксперт по жилой недвижимости

Да, он готов был к тому, что на работу, за продуктами, детей в школу и в поликлинику — только на машине. А что, в США так живут. Но абсолютно не был готов к тому, что нормальная дорога к его дому так и не появится. Что каждый год будут собирать на подсыпку того, что тут называют грунтовкой, и каждую весну/осень все равно мешать грязь колесами семейных внедорожников. Что дети будут гулять только по участку, поскольку за его пределами — ни тротуаров, ни освещения. Ни обещаний, что это появится в обозримом будущем.

Даже на подсыпку дорог не у всех жителей массива застройки хватало средств. Так что попыток сброситься на асфальтированные дороги с тротуарами даже не предпринимали.

И у этого знакомого еще не самая патовая ситуация. У него хоть электричество было и деньги на скважину. А ведь народ покупал участки и в чистом поле, в надежде, что хотя бы минимальные блага цивилизации им обеспечат: по закону ведь полагаются электричество, вода, и да, сносная дорога до участка. Не раз писали о коттеджных массивах, где люди успели построить дома, но ждали электричество по четыре-пять лет.

В сущности, на отсутствие базовых коммуникаций, а в особенности — нормальных дорог, есть нарекания практически у всех обитателей домов, построенных на аукционных участках и на землях, выделенных нуждающимся. Масштаб катастрофы еще в 2016-м году озвучивал (теперь уже экс-) глава комитета по архитектуре и строительству Миноблисполкома Сергей Трусов.

— Земли раздали — только в Минской области 30 тысяч участков. А вкладывать в коммуникации столько, сколько нужно, так и не смогли. На сети должно выделяться 33 копейки на рубль от стоимости строительства жилья. За последние три года объемы средств, выделяемых на сети, уменьшились с 17 копеек до 7. А по соцкультбыту — до 0,2 копейки, — говорил он.

Тогда же чиновники признавались, что «долг» перед коттеджными застройками по сетям и коммуникациям только в Минской области немногим меньше годового бюджета страны.


Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Нельзя сказать, что власти не ломали головы над тем, как локализировать бедствие. В прошлом году министр архитектуры объяснял: коммуникации будут финансировать из трех источников. Из бюджета, из денег, полученных от реализации участков на аукционах, плюс заставят покупающих участки платить за присоединение к существующим коммуникациям. И чтобы деньги не размазывались по бюджетам, аккумулировать их на спецсчетах. И направлять только на коммуникации.

Министр тогда же уточнил, что «в принципе, мы должны будем решить проблему всех выделяемых участков. Без инфраструктуры выделять участки нельзя. Должны быть хотя бы электроснабжение, вода и дороги в гравийном исполнении. Дальше уже — по финансовым возможностям тех, кто строится».

А теперь смотрим, что выставляли на последний земельный аукцион 22 ноября. 10 участков, изъятых у тех, кто не осилил стройку (читай, землю получали 5−8, а то и 10 лет назад). К четырем из них нет нормальной дороги, у большинства — центрального водопровода, хотя соседи уже построились и как-то живут (или пытаются жить).
В чем сдержали обещание — так это в том, что больше не будут продавать участки без электричества и за существующие коммуникации деньги возьмут отдельной строкой. Среди выставленной на ближайшие торги дюжины наделов все — с электричеством. Но дороги у почти половины — условные. Правда, водопровод, без которого строить очень непросто, — в пяти из двенадцати.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Что важно: как выглядит цивилизованное строительство, у нас в курсе. Единому застройщику выделяют участок, он строит там всю инфраструктуру, ставит более-менее единообразные по архитектуре дома и продает. У нас такие попытки тоже есть: построены дорогие Логожеск, Ясная Поляна, достраивается довольно бюджетная айти-деревня Сосновое. Но все это — единичные проекты.

Почему? Причины две. Часто только президент может выделить достаточный участок для массового усадебного строительства. Но среди «доверенных» девелоперов спроса нет, они строят в Минске, где затрат меньше, оборот быстрее, прибыль — больше. «А-100», пожалуй, исключение, что смогли потянуть и успешно строят Пирс в Ратомке и Зеленую Гавань возле Колодищей. А у остальных застройщиков нет ни доступа к президенту, ни свободных средств на масштабное строительство поселков с нуля.

Так что как в США у нас при нынешнем подходе не будет. Но начать исправлять ситуацию можно уже сейчас. Достаточно принять принципиальное решение: «нарезаем на продажу» улицы у существующих деревень и отдаем их без аукционов одному застройщику, который обеспечивает их коммуникациями и застраивает более-менее единообразно. Коммерческому или МАПИДу — неважно. Главное, чтобы был обеспечен минимум: электросети, вода, асфальт, уличное освещение.

Да, покупка готового дома кажется более дорогим мероприятием, чем самостоятельное строительство. Поначалу. Пока не построите и не выставите на продажу дом для жизни, к которому так и не проложили дорогу.

Сложнее с уже построенными, полужилыми коттеджными массивами. Но тут уже придется поступать, как хотели в 2016-м: выделять кооперативам на те же дороги долгосрочные и недорогие кредиты, не снимая с себя обязанности по бюджетному софинансированию. Все равно продавать с аукционов людям куски неудобицы с электростолбом, чтобы за эти деньги вести дороги к другим таким же, но застроенным кускам неудобицы — не выход, не те деньги. Это всего лишь бег по кругу.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

 
Теги: Минск
 
 
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Многие покупают дома за городом, чтобы жить как в США. Но часто это оборачивается только проблемами. Читайте, как избежать этих проблем в будущем.
 
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