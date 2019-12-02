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«Ломала ребра, уши, пальцы». Девушки о том, почему они занимаются боевыми искусствами и дерутся с мужчинами

03.12.2019 08:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Зачем терпеть переломы? Ради чего вместо просмотра сериальчика идти на жесткую тренировку? Как это — бить мужчин? Мы поговорили с тремя героинями, которые умеют постоять за себя, о мотивации, трудностях и стереотипах.


Валерия: «После травмы спины я не могла встать без помощи родителей»

Валерии 18 лет. Большую часть жизни она занимается спортом: сначала была легкая атлетика, потом метание диска и копья, спортивная ходьба. Сейчас Лера ходит на тренировки шесть раз в неделю. Занимается бразильским джиу-джитсу, вольной борьбой, американским футболом (регби) и грэпплингом.


— Меня с детства привлекали именно такие виды спорта. Не знаю почему, просто ничем другим заниматься не хотелось. Родители шутят, что это потому, что мое имя образовано от мужского Валерий — возможно, так я переняла какие-то качества, которые вызывают желание быть сильной, — смеется Лера.

Тренировки — это не просто изучение определенных техник, но и их отработка с реальными соперниками.

— Занятия проходят так: сначала у нас разминка, потом мы работаем в партере (то есть на полу), а затем отрабатываем приемы в парах, боремся, — рассказывает девушка.

Травматизм, с которым сопряжены занятия, Леру совсем не пугает:


— Для меня тренировки — это большая радость, эмоциональный подъем, энергия. Я выхожу из зала очень счастливая, не появляется желание бросить. Я ломала ребра, уши, выбивала пальцы — это все несерьезно и быстро проходит. Был только один раз, когда я по глупости неправильно отразила удар и, упав, повредила спину. Сначала не могла встать без помощи родителей, но потом все прошло. Поняла, что нужно быть внимательнее к технике безопасности. А уходить — зачем?

«Я не думаю, что мужчины сильнее женщин»

Гендерные стереотипы, которые сложились вокруг некоторых видов спорта, Лере не по душе:

— В спорте разделение на мужчин и женщин — это не главный показатель для сравнения. Я не думаю, что мужчины как-то заведомо сильнее женщин: у разных людей есть различия в подготовке, в весе, в состоянии тела, и это влияет куда больше, чем пол как таковой.

Мы боремся в своих весовых категориях, чаще всего именно с мужчинами. В группе, где я занимаюсь джиу-джитсу, только две девушки, включая меня, на вольной борьбе — три. Поэтому мы часто встаем в пару с мужчинами, и тут нужно делать все, что ты можешь, выкладываться, как и в любом спорте. А вот в американском футболе у нас сугубо женская команда — «Минские ангелы».

Но бить, совсем не сдерживая силу, на тренировках все же не стоит: они существуют для обучения и совместного развития, а не для того, чтобы нанести сопернику реальный урон.


— Понятное дело, важно уважительно относится к сопернику и смотреть на его самочувствие, помогать, если что. На вольной борьбе могут случайно как-то сильно ударить и вообще не обратить внимания. Когда меня сильно ударили локтем в нос, никто не спросил, как я, в порядке ли. На грэпплинге и джиу-джитсу люди более взрослые и, вероятно, более ответственные: они, если что-то случается, уточняют, как дела, можно ли продолжать, — рассказывает Валерия.

«Мама пыталась уговорить меня заниматься чем-то более женственным»

Родители Леры не слишком довольны тем, что выбрала для себя девушка.

— Мама пыталась уговорить меня заниматься чем-то более женственным, например теми же танцами. Мне это совсем не интересно, никогда не тянуло в ту сторону. Родители, хоть и не одобряют мой выбор, все же никогда не мешали мне заниматься тем, что я хочу. Когда после тренировки остается синяк или что-то такое, они, конечно, волнуются. Сразу начинается вся эта суета, фразы «ну мы же говорили, что лучше бросить, «тебе еще рожать», «зачем все это вообще».


Но и поддержка, по словам девушки, у нее тоже есть.

— У меня мало друзей, но все они связаны со спортом. В моем кругу общения те виды спорта, которыми я занимаюсь, не вызывают вообще никакого удивления. Мы радуемся успехам друг друга и понимаем, зачем все это нужно. Родители тоже высказывают поддержку, когда я еду на соревнования и чего-то достигаю: хоть борьба и джиу-джитсу им не нравятся, но они понимают, что для меня это очень важно.

Сейчас Лера учится в университете физкультуры на тренера по вольной борьбе. Однако работать по специальности не планирует, хоть и любит этот вид спорта.

— У меня есть мечта стать кинологом или криминалистом. Я пробовала поступить в академию МВД на эти специальности, но набрала 342 балла, когда проходной был 372. Нужно было срочно искать другой вариант, и я выбрала то, что мне нравится и что принесет пользу в будущем. Окончив университет, я хочу устроиться на работу в МВД: даже без обучения в академии это сделать возможно. Мой дядя работает в МВД, и он с детства был примером для подражания, вызывал у меня уважение и восхищение своими человеческими качествами. В первую очередь — честностью. Я хотела бы привнести своей работой именно честность, показать, что стереотипы, которые есть про МВД, могут не соответствовать реальности.

Юлия: «Я такой человек, который не боится опасности, боли»

Юлии 15 лет. Девушка уже пять лет занимается футболом, полгода — бразильским джиу-джитсу и ММА. Интерес к спорту был у нее с самого детства.


— Я пробовала много разных кружков и секций, искала то, что будет мне ближе. Были и танцы, и рукоделие… Достаточно быстро стало понятно, что активные занятия мне интереснее. Когда я была в третьем классе, в моей жизни появился футбол, и это было достаточно серьезно: однажды я даже принимала участие в чемпионате республики. В ММА и джиу-джитсу еще не соревновалась: не думаю, что там я достаточно подготовлена, чтобы что-то показывать, но, возможно, со временем…

Ходить на единоборства девушка начала вместе с отцом: они вместе заинтересовались джиу-джитсу и решили попробовать.

— Я такой человек, который не боится опасности, боли. Если чем-то заниматься интересно, то мысли о каких-то травмах и дискомфорте меня не остановят, — рассказывает о своем решении Юля.


Девушке нравится, что выбранные ею виды спорта дополняют друг друга.

— Футбол — это нагрузка на ноги, мышцы развиваются в основном там. Джиу-джитсу и ММА работают уже с другими группами мышц, я замечаю, что за время занятий подкачала руки. Мое тело становится сильнее.

Задумываясь о том, что ММА и джиу-джитсу изменили в ней, Юля обращает внимание не только на физические аспекты:

— Во многих единоборствах есть своя философия. Тренировки заставляют что-то о себе понимать, анализировать действия соперника, много думать. Поскольку я очень легкая, то могу побеждать, используя только ум, хорошо рассчитывая свои действия и продумывая стратегию.

«Сегодня уже меньше говорят «девочка должна то-то и то-то»

В увлечении Юлю поддерживают родители: не только папа, который тренируется вместе с ней, но и мама.


— Я благодарна родителям за то, что им интересно, чем я занимаюсь, и они поддерживают это. Они не пытаются что-то навязать или запретить. Сейчас у меня, наверное, такой возраст, когда хочется больше рассчитывать на саму себя, пробовать силы в принятии решений, но в случае серьезной проблемы я попрошу помощи у родителей, потому что у нас теплые и близкие отношения. Знаю, что некоторым девочкам родители говорят о том, что какие-то виды спорта неженственные, но в моем окружении такого нет. И мне подобные подходы не близки.

Юля считает, что в современной жизни стереотипы о том, чем должны заниматься девушки, утрачивают силу.

— Я думаю, что наше поколение живет в мире, который сильно отличается от того, что был раньше. И какие-то вещи перестают быть актуальными, начинают мешать развитию. Например, сегодня уже меньше говорят «девочка должна то-то и то-то». Люди приходят к тому, что нужно заниматься тем, что нравится. Кому-то лучше почитать книгу или заняться рукоделием, а кому-то это совсем не подходит и не принесет радости. Правильнее, когда все, вне зависимости от пола, развиваются в том, что им по душе.

«Завтра у меня единственный за неделю день физического отдыха»

Юля учится в старшей школе, и ее учебная нагрузка достаточно серьезна. Но переключение между разными видами деятельности помогает отдыхать.

— Завтра у меня единственный за неделю день физического отдыха. Будет только школа, без тренировок. В выходные будут тренировки, но не будет школы. Я собираюсь пойти в кино с друзьями и по магазинам с мамой, — рассказывает девушка.

Поскольку Юля скоро окончит школу, вопрос выбора профессии и поступления волнует ее больше, чем возможность получить синяк в спарринге:

— Уже третий год я думаю про разные варианты, пытаюсь понять, что действительно нравится, где нужно усилить подготовку. Сначала я рассматривала работу в МВД или МЧС, но в этом году поняла, что мне ближе то, что связано с актерским мастерством и вокалом. Но вопрос поступления для меня все еще сложный, и окончательного решения пока нет.

Наталья: «Мне нравится, как борцы джиу-джитсу двигаются в схватках: в этом столько грации»

Наталье 32 года. Уже полгода она занимается бразильским джиу-джитсу. До этого были тайский бокс и кунг-фу.


— Мне с детства нравились единоборства. Помню, как лет в 8 завидовала подруге, которая ходила на дзюдо и училась всяким интересным приемам. Например, могла уже уронить своего отца на пол, когда он попросил показать свои умения. Сама я тогда стеснялась, у меня не было достаточно смелости, чтобы попросить родителей меня отвести в такую секцию. Мне казалось, что это слишком сложно и я должна быть гораздо сильнее, чтобы этим заниматься, — вспоминает Наталья.

Вместо единоборств, про которые мечтала, Наталья пошла на волейбол. Уже будучи взрослой, на последних курсах медуниверситета, девушка все же решилась попробовать себя в боевых искусствах.

— Два года я прозанималась в клубе кунг-фу, но занятия там были ближе скорее к оздоровительной гимнастике, чем к единоборствам.

Но в прошлом году подруга позвала Наталью в группу тайского бокса с акцентом на самооборону.

— Сама удивилась тому, что у меня стало что-то получаться, тренировки нравились, особенно казались занимательными элементы борьбы, которые есть в тае (например клинч). Тренер помог мне преодолеть страх и неверие в себя.


Но через несколько месяцев занятий группа закрылась, и Наталья стала задумываться о том, где продолжить занятия. Решила присмотреться в разным видам борьбы.

— Рассматривала самбо, дзюдо и бразильское джиу-джитсу. В джиу меня привлекла демократичность: подчеркивалось, что здесь человек, не отличающийся значительными габаритами, может противостоять более крупному сопернику за счет техники. Еще мне понравилось, как борцы джиу-джитсу двигаются в схватках и дриллах (специальные упражнения для развития техники): в этом было столько грации, гибкости и тактического мышления, — вспоминает Наталья.

Клуб для занятий девушка выбирала не менее осознанно и тщательно.

— Клуб «Ворон» привлек близкими мне ценностями: открытостью всем людям независимо от возраста, гендера и уровня физической подготовки. Мой выбор клуба оказался верным, в зале оказалась по настоящему дружественная, профессиональная и поддерживающая атмосфера, здесь можно быть одновременно расслабленной и сконцентрированной на тренировке.

«Все мы здесь учимся и имеем право на ошибку»

Несмотря на то, что в клубе Наталье было комфортно, первые занятия давались тяжело. Причем не физически, а психологически: поначалу девушке было сложно поверить в свои силы и позволить себе заниматься тем, что давно ее интересовало.


— Самым большим моим страхом было, что я окажусь лишней на тренировках: буду слабой, неловкой, никто не будет воспринимать меня всерьез и не захочет работать в паре. Впрочем, со временем оказалось, что я в неплохой физической форме, нужные движения постепенно начинают получаться, и вообще все мы здесь учимся и имеем право на ошибку.

Выбирая вид спорта, Наталья уделяла внимание тому, чтобы в его философии и правилах было место для женщин.

— Честно говоря, я ожидала, что в группе будет много женщин, но в реальности на моей первой тренировке нас было только две. А зачастую я бываю единственной.

Я хорошо понимаю те барьеры, которые есть между девушками и единоборствами, потому что сама их преодолевала, в том числе и страх физического противостояния с мужчинами. Сначала и некоторым парням было неловко бороться со мной, но потом это прошло, — говорит Наталья.

«Папа довольно прохладно отнесся к моему увлечению»

О тренировках Наталья рассказывает в очень нежном ключе:

— Несмотря на то, что суть борьбы — физическое противостояние с другим человеком, на тренировках я чувствую себя котиком, который играет с другими котиками. Это происходит в числе прчего из-за акцента на работе в партере: около 90% схватки проходит на полу.


Девушка говорит, что из-за тренировок стала гораздо лучше чувствовать и понимать свое тело, равно как и тела партнеров.

— Здесь есть место для развития во всех направлениях: сила, гибкость, выносливость, умение быстро думать, память, скорость. В отличие от фитнеса, разными направлениями которого я раньше занималась, борьба — это парная работа, где от вклада каждого зависит, будет ли у нас вместе прогресс. Как следствие, отношения в группе становятся очень сплоченными и поддерживающими. Важно получать и давать обратную связь о том, что у меня и партнера получается хорошо, а что нужно изменить и как именно, — рассказывает Наташа.

Разумеется, родители не могут решать за взрослых детей, чем им заниматься. Однако часто образ жизни ребенка становится поводом для конфликтов. Для Наташи это так: родители не упускают случая отговорить ее от занятий.


— Мой папа в юности пять лет занимался вольной борьбой, соревновался, даже получил первый разряд. Он мне особо никогда не рассказывал про этот период своей жизни и не учил приемам. Впрочем, я и не просила. У меня было ожидание, что когда я начну заниматься борьбой сама, у нас будет много новых тем для разговоров. На удивление, он довольно прохладно отнесся к моему увлечению, через какое-то время даже стал вспоминать, что когда-то я занималась рисованием, спрашивал, почему бы не возобновить эти занятия вместо борьбы.

От мамы я поддержки и не ожидала: у нее довольно консервативное мнение о том, чем пристало заниматься женщине. Когда она увидела у меня на руках синяки от захватов, то была шокирована и стала просить поскорее бросить «эту ужасную борьбу». Теперь я стараюсь не носить одежду с короткими рукавами при матери и особо не распространяться на тему моего спорта, — делится Наталья.

 
 
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Зачем терпеть переломы? Ради чего вместо просмотра сериальчика идти на жесткую тренировку? Как это - бить мужчин? Мы поговорили с тремя героинями, которые умеют...
 
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