Источник материала: Новости Волковыска

Что вынудило экс-президента участвовать в таком сомнительном мероприятии? По сообщениям некоторых интернет-источников, Горбачев остро нуждался в деньгах для работы своего фонда. Гиперинфляция 1994 года сделала из его большой пенсии копеечную около 2 долларов в месяц. Фонд Горбачева на тот момент был в оппозиции к действующему президенту России Ельцину. На президентских выборах 1996 года Михаил Горбачев набрал только 0,5% голосов, что было катастрофически мало. Такой результат был, в том числе, и из-за нехватки финансирования.

Компания Pizza Hut как раз выходила на российский рынок и для повышения привлекательности своего бренда, решено было вложиться в рекламную компанию. Во время переговоров Горбачев выставил свои условия. Он утверждит окончательный сценарий ролика и лично есть пиццу в кадре не будет. В сценарий ролика внесли изменения и пиццу в кадре ела внучка Горбачева Анастасия. Знаменитый дедушка сидел рядом.

Какой гонорар получил политик за съемки в рекламе официально не озвучивалось. Но по некоторым данным сумма была значительной, около 1 млн долларов США.