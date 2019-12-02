Изменены границы Гродненской, Брестской и Минской областей

Источник материала: Новости Волковыска

В соответствии с указом президента Беларуси № 104 от 15 марта, с 1 декабря 2019 года изменяются границы Гродненской, Брестской и Минской областей.

Границы Брестской, Минской и Гродненской областей были установлены более 60 лет назад, в 1950-е годы, графическим способом на основе имевшегося в то время картографического материала.

Предыдущие границы устарели. За это время они перестали совпадать с твердыми контурами местности: реками, каналами, дорогами, лесными массивами, просеками и т.д. Перед изменениями была проделана огромная работа по уточнению границ с использованием современных технологий дистанционного зондирования поверхности Земли.

Площадь областей незначительно уменьшилась: Брестской сократилась на 344 гектара, или на 0,01%, Гродненской – на 199 га, или те же 0,01%. Минская область «потеряла» 1780 га, или 0,04% площади. В дальнейшем планируется также провести уточнение границ остальных областей.

Административное деление страны практически не претерпело изменения. Были уточнены границы города Жодино. Кроме того, деревню Корытница в Белицком сельсовете Лидского района передали в Дятловский район. Она была единственным населенным пунктом Лидского района, который находился на левом берегу Немана. Подъезд от деревни до Лиды был более чем в три раза длиннее подъезда к Дятлово.

Это изменение напрямую затрагивает многих предпринимателей, поскольку у них теперь будет новый юридический адрес, адрес капитального строения, изолированного помещения, земельного участка. Если это произошло, необходимо внести изменения в документы и переформатировать деловые отношения с партнерами.

Самую актуальную информацию об изменениях можно найти на Публичной кадастровой карте Беларуси. Пространственная формация, по данным ГКИ, сформирована на три области и 55 районов. В соответствие были приведены и границы сельсоветов, которые находятся на стыках регионов.



Новые границы Гродненской, Брестской и Минской областей