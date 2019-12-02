Источник материала: Новости Волковыска

Решением Гродненского областного Совета депутатов от 29 октября 2019 года № 152 установлен понижающий коэффициент в размере 0,5 к ставкам единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц (далее – единый налог) для индивидуальных предпринимателей, проживающих и осуществляющих деятельность по производству товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на территории Гродненской области, за исключением территории городов Гродно, Лиды, при осуществлении видов деятельности по перечню согласно приложению:

Производство по заказам потребителей одежды (в том числе головных уборов), готовой трикотажной одежды машинной и ручной вязки, обуви. Ремонт швейных, трикотажных изделий и головных уборов, кроме ремонта ковров и ковровых изделий. Услуги по выращиванию сельскохозяйственной продукции. Услуги по дроблению зерна. Выпас скота. Деятельность по обеспечению физического комфорта (за исключением деятельности соляриев). Деятельность в области физической культуры и спорта. Предоставление индивидуальных услуг с помощью массажных кресел, оснащенных купюроприемником. Аренда автомобилей, прочих машин, оборудования и материальных активов. Аренда, прокат прочих предметов личного потребления и бытовых товаров, прокат видеокассет и дисков с записью (за исключением проката одежды). Уход за взрослыми и детьми, стирка и глаженье постельного белья и других вещей в домашних хозяйствах граждан, выгул домашних животных и уход за ними, закупка продуктов, мытье посуды и приготовление пищи в домашних хозяйствах граждан, внесение платы из средств обслуживаемого лица за пользование жилым помещением и жилищно-коммунальные услуги, кошение трав на газонах, уборка озелененной территории от листьев, скошенной травы и мусора, сжигание мусора. Стирка, химическая чистка и окрашивание текстильных и меховых изделий. Музыкально-развлекательное обслуживание свадеб, юбилеев и прочих торжественных мероприятий. Деятельность актеров, танцоров, музыкантов, исполнителей разговорного жанра, выступающих индивидуально. Предоставление услуг тамадой. Организация похорон и связанных с ними услуг. Деятельность, связанная с поздравлением с днем рождения, Новым годом и иными праздниками независимо от места их проведения. Производство по заказам потребителей готовых текстильных изделий, ковровых изделий ручной выработки, кроме одежды. Ремонт брезентов, палаток, тентов, парусов

Решение вступает в силу после его официального опубликования – с 4 декабря.