Решением Гродненского областного Совета депутатов от 29 октября 2019 года № 152 установлен понижающий коэффициент в размере 0,5 к ставкам единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц (далее – единый налог) для индивидуальных предпринимателей, проживающих и осуществляющих деятельность по производству товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на территории Гродненской области, за исключением территории городов Гродно, Лиды, при осуществлении видов деятельности по перечню согласно приложению:
Производство по заказам потребителей одежды (в том числе головных уборов), готовой трикотажной одежды машинной и ручной вязки, обуви.
Ремонт швейных, трикотажных изделий и головных уборов, кроме ремонта ковров и ковровых изделий.
Услуги по выращиванию сельскохозяйственной продукции.
Услуги по дроблению зерна.
Выпас скота.
Деятельность по обеспечению физического комфорта (за исключением деятельности соляриев).
Деятельность в области физической культуры и спорта.
Предоставление индивидуальных услуг с помощью массажных кресел, оснащенных купюроприемником.
Аренда автомобилей, прочих машин, оборудования и материальных активов.
Аренда, прокат прочих предметов личного потребления и бытовых товаров, прокат видеокассет и дисков с записью (за исключением проката одежды).
Уход за взрослыми и детьми, стирка и глаженье постельного белья и других вещей в домашних хозяйствах граждан, выгул домашних животных и уход за ними, закупка продуктов, мытье посуды и приготовление пищи в домашних хозяйствах граждан, внесение платы из средств обслуживаемого лица за пользование жилым помещением и жилищно-коммунальные услуги, кошение трав на газонах, уборка озелененной территории от листьев, скошенной травы и мусора, сжигание мусора.
Стирка, химическая чистка и окрашивание текстильных и меховых изделий.
Музыкально-развлекательное обслуживание свадеб, юбилеев и прочих торжественных мероприятий.
Деятельность актеров, танцоров, музыкантов, исполнителей разговорного жанра, выступающих индивидуально.
Предоставление услуг тамадой.
Организация похорон и связанных с ними услуг.
Деятельность, связанная с поздравлением с днем рождения, Новым годом и иными праздниками независимо от места их проведения.
Производство по заказам потребителей готовых текстильных изделий, ковровых изделий ручной выработки, кроме одежды.
Ремонт брезентов, палаток, тентов, парусов
Решение вступает в силу после его официального опубликования – с 4 декабря.