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Крэйгу Вудкрофту исполнилось 50 лет

03.12.2019 09:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Главному тренеру минского «Динамо» Крэйгу Вудкрофту сегодня, 3 декабря, исполнилось 50 лет.


Фото: ХК «Динамо» (Минск)

В 1988 году он был задрафтован «Чикаго» под общим 134 номером. Уроженец Торонто выступал в амплуа нападающего. Играл в минорных североамериканских лигах, а также чемпионатах Финляндии, Германии, Великобритании, Италии и Швеции. Вудкрофт неоднократно вызывался в сборную Канады. По окончании сезона-2002/03 завершил игровую карьеру.

Тренерскую карьеру Крэйг начал в Германии, в сезоне-2014/15. Он работал в «Мангейме» в роли ассистента, причем «орлы» выиграли как «регулярку», так и одолели всех в плей-офф. По ходу следующего сезона Крэйг возглавил «Мангейм». Однако повторить чемпионский успех не удалось.

В конце апреля 2016 года было объявлено о том, что канадский специалист возглавит минское «Динамо». Назначение оправдало себя. Под руководством Вудкрофта «Динамо» добилось лучшего в истории клуба результата в регулярном чемпионате КХЛ: «зубры» набрали 105 очков и стали пятыми в Западной конференции. Многие белорусы провели тогда отличный сезон, играя ведущие роли в команде.

Правда, по окончании того сезона канадец довольно неожиданно покинул «зубров», вернувшись лишь в 2019 году. Несмотря на то, что текущий сезон для нашей команды пока складывается не очень удачно, руководство «Динамо» верит в Вудкрофта.

Кстати, свое 50-летие Крэйг отметит в Сочи, где сегодня вечером играют «зубры». Посмотрим, как они поздравят своего тренера.

 
Теги: Минск
 
 
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Посмотрим, как его сегодня поздравит команда.
 
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