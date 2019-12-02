В Беларуси изменены границы трех областей

На основании указа в Едином реестре административно-территориальных и территориальных единиц Республики Беларусь 1 декабря 2019 года были зарегистрированы границы Брестской, Гродненской и Минской областей и соответствующие районы в них, сообщили в Государственном комитете по имуществу Беларуси.
На данный момент пространственная информация сформирована на три области и 55 районов (16 – Брестская область, 22 – Минская область и 17 – Гродненская). Дополнительно были приведены в соответствие границы сельских советов, находящихся на стыке данных областей и районов.