В Беларуси изменены границы трех областей

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На основании указа в Едином реестре административно-территориальных и территориальных единиц Республики Беларусь 1 декабря 2019 года были зарегистрированы границы Брестской, Гродненской и Минской областей и соответствующие районы в них, сообщили в Государственном комитете по имуществу Беларуси.