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В Беларуси изменены границы трех областей

03.12.2019 09:02 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси изменены границы трех областей
Фото из открытых источников

На основании указа в Едином реестре административно-территориальных и территориальных единиц Республики Беларусь 1 декабря 2019 года были зарегистрированы границы Брестской, Гродненской и Минской областей и соответствующие районы в них, сообщили в Государственном комитете по имуществу Беларуси. 

На данный момент пространственная информация сформирована на три области и 55 районов (16 – Брестская область, 22 – Минская область и 17 – Гродненская). Дополнительно были приведены в соответствие границы сельских советов, находящихся на стыке данных областей и районов. 

В Беларуси изменены границы трех областей
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Внесение изменений в административно-территориальное устройство Брестской, Гродненской и Минской областей предусмотрено Указом Главы государства от 15 марта 2019...
 
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