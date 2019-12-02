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Выставка икон Божией Матери откроется в Гомеле 4 декабря

03.12.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Выставка икон Божией Матери откроется в Гомеле 4 декабря
Фото из интернета, носит иллюстративный характер

Выставка иконографии «Заступница Усердная» откроется 4 декабря в Гомеле в картинной галерее Г.Х. Ващенко, сообщили в государственном учреждении.

Экспозиция, которую организуют Гомельская епархия и картинная галерея Г.Х. Ващенко, познакомит с иконами Божией Матери, созданными в разное время.

Впервые широкому кругу будет представлена икона Божией Матери «Грузинская» — одна из дореволюционных святынь Гомеля. Считалось, что после революции полковая святыня гомельского Абхазского полка была утрачена, но благодаря поискам в марте 2019 года икона вернулась в город. «Образ написан во второй половине XIX века в старообрядческой среде, явно по специальному заказу. Он исключительно богато украшен золотом и особенными приемами техники письма», — пояснили организаторы.

Одним из центральных экспонатов станет икона Божией Матери «Августовская», явление которой неразрывно связано с Первой мировой войной и которая особо почитается в Гомельском регионе. В экспозиции — и другие уникальные иконы из собрания Гомельской епархии, представляющие практически все школы и техники белорусской иконографии. Многие иконы будут представлены впервые. Например, «Знамение» (XVIII века), образ Богородицы на которой выполнен в сложной технике цвечения серебра и золота.

Особое место займут так называемые народные иконы. «Белорусская народная икона — огромный пласт духовной культуры и иконографического искусства, мало изученный до сих пор. Народные иконы не похожи на канонические, потому как писали их зачастую мастера, не получившие специального образования. Они руководствовались не устоявшимися канонами, а собственными представлениями о духовном мире», — отметили в галерее.

Посетители смогут увидеть и икону «Богоматерь с младенцем», или «Гомельскую Мадонну», обнаруженную в 2015 году в деревне Уза Гомельского района. Икона была написана в XVII веке в традициях итальянского Ренессанса. После тщательного осмотра под верхним слоем краски открылась старинная живопись. При проведении рентгеновского снимка выяснилось, что икона была прострелена дробью. Отдельные кусочки свинца остались в теле иконы. Вероятно, это произошло во время многочисленных войн, сотрясавших Беларусь. Повреждения могли быть причинены иконе и вандалами. После долгой реставрации икона впервые была представлена в 2017 году, после чего не покидала запасники церковно-археологического кабинета Гомельской епархии.

Выставка икон продлится по 4 января 2020 года.

БЕЛТА

 
Теги: Гомель
 
 
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Выставка иконографии "Заступница Усердная" откроется 4 декабря в Гомеле в картинной галерее Г.Х. Ващенко, сообщили в государственном учреждении. ...
 
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