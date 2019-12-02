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Педагоги центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации убеждены в том, что к каждому ребенку нужен особый подход

03.12.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Педагоги центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации убеждены в том, что к каждому ребенку нужен особый подход
В центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации

Педагоги центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации убеждены в том, что к каждому ребенку нужен особый подход

Долгое время детей с особенностями психофизического развития считали необучаемыми и им не оказывалась специальная помощь в сфере образования и воспитания. Большинство из них получали азы грамотности на дому и не могли овладевать умениями и навыками, значимыми для социальной адаптации. Сейчас для их обучения созданы программы и учебные пособия, разрабатываются новые организационные формы работы, направленные на выявление потенциальных способностей к учебной деятельности, исследуются возможности их интеграции в социум.
Сегодня в районе помощь детям с особенностями психофизического развития оказывают не только в центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. В школах и детских садах созданы условия для их обучения по специальным образовательным программам и оказания коррекционно-педагогической помощи и детям с речевыми нарушениями.
– Чем раньше начать занятия с детьми, имеющими речевые или психические нарушения, тем легче им будет социализироваться в обществе и тем успешнее пройдет обучение в школе, – рассказывает директор районного центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Юлия Балахонова. – Открыты и функционируют классы и группы интегрированного обучения и воспитания, пункты коррекционно-педагогической помощи на базе общеобразовательных школ и детских садов. Также индивидуальную помощь можно получить и в центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Образовательный и коррекционно-педагогический процесс организуют 17 учителей-дефектологов, которые работают в школах и садах района. Кроме того, у родителей всегда есть возможность посещать занятия, получать задания и консультацию специалистов.
На базе нашего центра открыты дошкольная группа и класс для детей с тяжелыми и (или) множественными психическими и (или) физическими нарушениями, которые посещают 14 детей. Еще трое таких ребятишек обучаются на дому. Индивидуальную помощь получают 14 детей, имеющих речевые и психические нарушения. Благодаря поддержке местных органов власти, организаций города и района, а также иностранной помощи в центре создаются условия для более успешной социализации детей-инвалидов.
Важно заметить, что сеть специального образования в районе расширяется. Каждый ребенок и родитель, обратившиеся за помощью, не останутся без внимания.
Консультацию о возможности и необходимости получения специальной помощи и сбора документов можно получить в центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации по телефону 2-00-87, на сайте учреждения buda-ckroir.schools.by, а также у специалистов по месту обучения и воспитания ребенка.

Ольга МАРЦЕЛЕВА
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Долгое время детей с особенностями психофизического развития считали необучаемыми и им не оказывалась специальная помощь в сфере образования и...
 
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