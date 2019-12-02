7 декабря, с 9.00 до 12.00, «прямую телефонную линию» проведет Николай Михайлович Рогащук, заместитель председателя Минского облисполкома по тел. (8017) 500-41-60.
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Пройдет «прямая телефонная линия»
03.12.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны
Источник материала: Нясвижскiя навiны
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7 декабря, с 9.00 до 12.00, «прямую телефонную линию» проведет Николай Михайлович Рогащук, заместитель председателя Минского облисполкома по тел. (8017)
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