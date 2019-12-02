Награждение победителей первой бизнес-премии «Руководитель года-2019. Элита национальной экономики». Один из лауреатов – предприятие нашего района

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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22 ноября в Минске состоялась церемония награждения лауреатов первой бизнес-премии «Руководитель года-2019. Элита национальной экономики», организованная республиканским унитарным предприятием «Редакция журнала «Дело (Восток+Запад)».

Лауреатом бизнес-премии определено одно из предприятий района — ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов» в лице его директора Геннадия Живеня. Геннадий Адольфович получил Диплом «Руководитель года-2019. Элита национальной экономики» и автор-ский приз — бронзовую медаль на мраморном пьедестале.

Среди лауреатов бизнес-премии — ОАО «БЕЛАЗ», ОАО «Могилевлифтмаш», РУПП «Гранит» и другие крупнейшие предприятия страны. В предварительном отборе приняло участие более 350 номинантов.