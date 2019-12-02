Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Редакция газеты «Нясвіжскія навіны» и Несвижская центральная районная библиотека имени Павла Пронузо начинают совместный проект «Правовой меридиан», в котором будут освещаться вопросы правового характера, поступающие от читателей библиотеки. В проекте принимают участие юридическая консультация, суд и нотариальная контора Несвижского района.

Первым поступил вопрос о порядке выплаты алиментов.

— Я разведена с мужем, — поясняет свою ситуацию жительница Несвижа. — Суд присудил выплату алиментов — 25% от всех доходов. Ребенку 14 лет.

Бывший муж платит переводом через почтовое отделение алименты — 75 рублей с 2014 года (до этого был пересчет выплат судебными органами). Бывший супруг всегда говорил, что у него маленькая зарплата. Является директором фирмы (наверное, своей собственной). Но в республике существует прожиточный минимум, который растет каждый квартал.

Хочу узнать, какую сумму алиментов я должна получать на сегодняшний день. Нужно ли мне снова обращаться в суд для пересчета выплат по алиментам?

На этот вопрос ответила адвокат, заведующий юридической консультацией Несвижского района Татьяна ЕРЧИНСКАЯ.

— Согласно ст. 92 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье, алименты на несовершеннолетних детей с их родителей при отсутствии соглашения о детях, соглашения об уплате алиментов, а также если размер алиментов не определен брачным договором, взыскиваются в следующих размерах: на одного ребенка — 25%, на двух детей — 33%, на трех и более детей — 50% заработка и (или) иного дохода родителей в месяц. При этом для трудоспособных родителей минимальный размер алиментов в месяц должен составлять не менее 50% на одного ребенка, 75% — на двух детей, 100% — на трех и более детей бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения.

Если вы получаете меньшую сумму, то, в соответствии со ст. 18,110 Закона Республики Беларусь от 24 октября 2016 года №439-3 «Об исполнительном производстве», вы вправе обратиться в отдел принудительного исполнения, которым возбуждалось исполнительное производство с заявлением о проведении проверки правильности и своевременности удержаний из заработной платы.

Должностные лица, работники соответствующих юридических лиц, индивидуальные предприниматели обязаны представить судебному исполнителю все необходимые материалы для проведения таких проверок.

Следует отметить, что за невыполнение требований судебного исполнителя должностные лица организации могут быть привлечены к ответственности, установленной ст.24.9 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

«НН».