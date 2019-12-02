В Беларуси хотят ужесточить механизм регулирования цен

Цель принятия проекта указа «О запрете выплаты вознаграждений и платы за оказание услуг по продвижению продовольственных товаров» состоит в том, чтобы не допустить получения субъектами торговли необоснованных доходов при продаже социально значимых товаров.

Речь идет о товарах, перечень которых определен постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 января 2014 г. №35. Цены на них регулируются Министерством антимонопольного регулирования и торговли.

Проектом запрещаются выплаты вознаграждений и платы за оказание услуг по продвижению продовольственных товаров.

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