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В Беларуси хотят ужесточить механизм регулирования цен

03.12.2019 09:35 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси хотят ужесточить механизм регулирования цен
Фото из открытых источников

Цель принятия проекта указа «О запрете выплаты вознаграждений и платы за оказание услуг по продвижению продовольственных товаров» состоит в том, чтобы не допустить получения субъектами торговли необоснованных доходов при продаже социально значимых товаров.

Речь идет о товарах, перечень которых определен постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 января 2014 г. №35. Цены на них регулируются Министерством антимонопольного регулирования и торговли. 

Проектом запрещаются выплаты вознаграждений и платы за оказание услуг по продвижению продовольственных товаров. 

В Беларуси хотят ужесточить механизм регулирования цен
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Проект соответствующего указа вынесли на общественное обсуждение.
 
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