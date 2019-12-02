Порой срабатывает то, во что никто в команде не верил : интервью с руководителем онлайн-продаж МТБанка

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Предприниматель, руководитель онлайн-продаж МТБанка, ментор — Роман Кубарьков

Предприниматель, руководитель онлайн-продаж МТБанка, ментор — Роман Кубарьков успешно живет в трех ролях и развенчивает мнение, что предприниматель в найме неэффективен. Роман поделился, чем предпринимательский подход полезен крупным компаниям, как простые действия улучшают онлайн-конверсию и какого навыка недостает белорусским менеджерам.

О работе предпринимателя в найме

Роман, вы совмещаете руководящую должность в банке с собственными бизнес-проектами, консультациями по эффективным коммуникациям. Не мешают ли эти роли друг другу?