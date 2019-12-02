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Skoda приступила к выпуску новой Octavia
Источник материала: Tut.by
С конвейера главного завода Skoda в Млада-Болеславе сошла первая
Новая Octavia выпускается в цехе M13 на предприятии в Млада-Болеславе. Для производства модели четвертого поколения компания провела необходимую модернизацию, внедрив инновационные процессы и технологии. Так, например, ряд сложных и трудоемких операций по сборке автомобиля выполняют роботы. Кроме того, благодаря последним технологиям рабочие места сотрудников Skoda стали еще более эргономичными. Ежедневно с конвейера завода сходят 1150 экземпляров Octavia нового поколения. На рынке ТС новая Octavia ожидается в конце следующего года.
На сегодняшний день бестселлер чешского бренда разошелся по миру тиражом более 6,5 миллиона экземпляров и является одним из самых популярных автомобилей в Чехии, Австрии, Финляндии и Швейцарии.
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С конвейера главного завода Skoda в Млада-Болеславе сошла первая Octavia четвертого поколения.
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