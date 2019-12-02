ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Skoda приступила к выпуску новой Octavia

03.12.2019 09:42 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

С конвейера главного завода Skoda в Млада-Болеславе сошла первая Octavia четвертого поколения, премьера которой состоялась 11 ноября в Праге.


Новая Octavia выпускается в цехе M13 на предприятии в Млада-Болеславе. Для производства модели четвертого поколения компания провела необходимую модернизацию, внедрив инновационные процессы и технологии. Так, например, ряд сложных и трудоемких операций по сборке автомобиля выполняют роботы. Кроме того, благодаря последним технологиям рабочие места сотрудников Skoda стали еще более эргономичными. Ежедневно с конвейера завода сходят 1150 экземпляров Octavia нового поколения. На рынке ТС новая Octavia ожидается в конце следующего года.


На сегодняшний день бестселлер чешского бренда разошелся по миру тиражом более 6,5 миллиона экземпляров и является одним из самых популярных автомобилей в Чехии, Австрии, Финляндии и Швейцарии.

 
 
Ссылка на источник 10
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С конвейера главного завода Skoda в Млада-Болеславе сошла первая Octavia четвертого поколения.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Мне денежка не помешает». Как 62-летняя видеоблогер из Бреста получает еще одну «пенсию» от YouTube
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
03.12.2019
Полесская правда
Лепельский край
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • маленькие сумки через плечо вот
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика