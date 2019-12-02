Skoda приступила к выпуску новой Octavia

Источник материала: Tut.by

С конвейера главного завода Skoda в Млада-Болеславе сошла первая Octavia четвертого поколения , премьера которой состоялась 11 ноября в Праге.





Новая Octavia выпускается в цехе M13 на предприятии в Млада-Болеславе. Для производства модели четвертого поколения компания провела необходимую модернизацию, внедрив инновационные процессы и технологии. Так, например, ряд сложных и трудоемких операций по сборке автомобиля выполняют роботы. Кроме того, благодаря последним технологиям рабочие места сотрудников Skoda стали еще более эргономичными. Ежедневно с конвейера завода сходят 1150 экземпляров Octavia нового поколения. На рынке ТС новая Octavia ожидается в конце следующего года.





На сегодняшний день бестселлер чешского бренда разошелся по миру тиражом более 6,5 миллиона экземпляров и является одним из самых популярных автомобилей в Чехии, Австрии, Финляндии и Швейцарии.