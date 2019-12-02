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Ученые установили, на какую часть женской груди чаще смотрят оба пола
Источник материала: Tut.by
Пластические хирурги использовали технологию отслеживания взгляда, чтобы определить, на какую часть женской груди чаще всего смотрят оба пола. Об этом
Это было сделано в целях косметической и реконструктивной хирургии, чтобы выяснить, что разные люди считают красивым.
Исследователи попросили 50 мужчин и 50 женщин оценить восемь различных типов молочных желез с точки зрения эстетики и симметрии. Команда использовала технологию отслеживания глаз, чтобы определить, на какие части груди смотрел каждый человек — и как долго.
В итоге оказалось, что три четверти отведенного промежутка времени взгляд участников (как мужчин, так и женщин) был сосредоточены на нижней части груди и в области сосков, которые, как было установлено, являются «наиболее распространенной точкой начальной фиксации».
Как сказал автор статьи Петр Петруский (Piotr Pietruski) из Мемориальной больницы в Варшаве, «технология отслеживания глаз может обеспечить лучшее понимание визуального восприятия эстетики и симметрии груди»
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Это было сделано в целях косметической и реконструктивной хирургии, чтобы выяснить, что разные люди считают красивым.
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