ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Мне денежка не помешает». Как 62-летняя видеоблогер из Бреста получает еще одну «пенсию» от YouTube

03.12.2019 09:41 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

62-летняя жительница Бреста Татьяна Новикова может стать трендсеттером у белорусских пенсионеров. Долой подработки сторожами, нянечками и уборщиками. Видеоблогинг — хит сезона. Три года назад она с мужем Александром создала на YouTube канал о жизни белорусских пенсионеров «как она есть». Сначала доходов с YouTube хватало максимум на килограмм колбасы, потом — на коммуналку. Сейчас супруги Новиковы имеют c видеоблога еще одну «пенсию». И это они еще не знают, как ставить в ролики нативочку, вести стримы и правильно собирать донат!


На видеоблог Новиковых мы наткнулись случайно. Искали в YouTube видеокомментарий босса брестского «Динамо» Алексанра Зайцева после скандального матча с «Шахтером», вбили в поисковую строку «Зайцев, Брест, Шахтер» и получили список роликов футбольной тематики. Из длинного перечня видео выделялось одно с интригующим названием «Как уберечь деревья от зайцев. Наш ответ медведке. Брест». Кликнули — и 15 минут смотрели, как 58-летний Александр Новиков рассказывал про чудо-лопатку для сада, часы, которые «то идут, то не идут», и подручные средства спасения стволов от морозов и вредителей. Дач у нас нет, проблема медведок не актуальна, садовые инструменты не интересуют, но «тамада хороший и конкурсы интересные» — залипли.

После дачи глянули видеоотчет о посещении мамы Александра 87-летней Галины Степановны, изучили обзоры консервированной скумбрии, обновок жены Татьяны, скидок в брестском ЦУМе, а еще подробные инструкции по приготовлению овощного рагу, ленивых голубцов и плова из кабачка. Душевно! Татьяна везде нарядная, с легким макияжем, прической, украшениями. Галина Степановна так вообще каждый выпуск будто молодеет лет на пять, что неоднократно отмечали комментаторы. В общем поставили лайк, «ударили в колокольчик», подписались на канал и связались с Александром.

«Не хухры-мухры. Серьезная встреча»

Встретиться с супругами-видеоблогерами договорились после возвращения Татьяны из России. В Брест она приехала 25 ноября. Откуда узнали? Да из видео же «Брест. Ж/д вокзал. Встречаю Танюшку. VLOG», которое Александр залил в тот же день. А еще из ролика мы выяснили, что спал 25 ноября он мало, что на улице ночью буянила молодежь из казино, что от дома до вокзала он дошел за 16 минут, а торжественный завтрак по случаю приезда жены состоял из жареной картошки, маслин, помидоров, колбасы, грудинки, салата, куриных крылышек и аджики. На десерт был чай с «вкусным пряником». Если вас удивляет такое обилие деталей — значит, вы еще не заходили на канал Новиковых. Подписчики знают о них все. За это и любят.

Видео супруги выпускают по два раза в день. За несколько часов до нашей встречи на канале появился ролик, где нарядная Татьяна за кухонным столом делится своими страхами от предстоящего интервью. Блок о TUT.BY она вставила между рекомендациями по хранению круп в домашних условиях и рассказом о кулинарных планах на вечер.

— Не хухры-мухры! Серьезная встреча, — морально готовила себя Татьяна. — Я волнуюсь. Я Саше говорю: «Отвечай сам на все вопросы».


«Смешно, но таких гаджетов в нашем детстве не было»

Татьяна родилась в России. В Брест она попала по распределению после университета. Отработала положенное — и осталась.

— Влюбилась в город, — улыбнулась Татьяна.

Встреча Татьяны и Александра была неслучайной. Еще в юношестве Татьяна сама себе нагадала, что из всех сестер — родных и двоюродных — она выйдет замуж последней (так и вышло), что суженого ее будут звать Александр, а фамилия — Новиков. Поэтому когда 19 лет назад подруга предложила познакомить ее с Александром Новиковым, Татьяна знала, чем это закончится:

— Мы с тех пор с ним вместе. Живем по-пенсионерски: тихо, спокойно.

Свой YouTube-канал Новиковы решили создать три года назад. В интернет они пошли не за «хайпом», а за подработкой. Это был сложный период в жизни семьи, когда Александр не мог найти работу: брестские предприятия брать в штат человека его возраста, мягко говоря, желанием не горели. Жить приходилось на 400 рублей пенсии Татьяны.

— Я кулинарка, люблю готовить. Лазила по интернету, искала, что бы вкусного приготовить и как красиво подать. Нашла видео, в котором девочка рассказывала, как заработать деньги в YouTube. Начинала она, как и мы, с пяти подписчиков и трех просмотров, а потом раскрутилась так, что, как она говорит, за день получает три тысячи долларов. Говорила: «Смотрите, какая у меня кухня стала». Я Саше предложила: «Давай и мы!».


Так Татьяна стала лицом канала, а Александр взял на себя техническую часть.

— Вначале появился ноутбук, — рассказал Александр, — Мы на него собирали, копили, откладывали. Купили, когда был обвал курса. Это было первое знакомство с компьютерной техникой — мне тогда было за 50 лет. Второй покупкой стал iPad мини. Для меня это была сказка. Как нарядная новогодняя елка для ребенка, который с 50-х годов никогда не видел елочных игрушек! Вот так я себя чувствовал, когда открыл iPad. Я с таким трепетом его изучал: «Так, это кнопка домой, это включение». Смешно, наверное, но таких гаджетов в нашем детстве не было.

«Она наши видео не смотрит, а свои накручивает по полной программе»

Для своего канала Татьяна и Александр выбрали формат видеоблога. Первое время большинством роликов были видеорецепты: Татьяна делилась секретами приготовления пышных оладушек, рыбы в соевом соусе, вкусного борща. Постепенно контент разнообразили обзорами цен в магазинах, техники, одежды, добавили лайфстайл видео и нарезки с семейных посиделок. Любимица подписчиков канала — это 87-летняя мама Александра Галина Степановна Новикова. К каждому визиту сына с камерой она готовится, как к съемкам «Голубого огонька» — и всегда встречает при макияже и в новом наряде.

— Галина Степановна, бывает, звонит: «Все, приходите меня снимать». Ей уже тоскливо, если она к нам «в кино» не попадет, — смеется Татьяна.

— Я спрашиваю: «Мам, что делала?». Она мне отвечает: «Смотрела видео, где я». Я говорю: «А видео, где я?». Мама сразу: «Что? Что ты сказал сынок?», но я-то знаю, что слух у нее хороший, — улыбнулся Александр.

— Она наши видео не смотрит. Чуть-чуть посмотрит и выключает. А свои накручивает по полной программе!

Видео: Tatiana Novikova. Жизнь, как она есть

«Саша, вот бы нам 50 долларов получать — за квартиру платить»

За три года аудитория канала «Tatiana Novikova. Жизнь, как она есть» выросла до 11,9 тысячи подписчиков. «Целевка» — русскоязычные пользователи интернета в возрасте 40+ из Беларуси, России, Украины, стран ближнего и дальнего зарубежья. В общей сложности их видео просмотрели 7,3 миллиона раз. Самое популярное — рецепт приготовления гриба-дождевика — собрало 358 тысяч просмотров.

— Когда Саша подключил монетизацию… Я же правильно выражаюсь? — Татьяна повернулась к Александру уточнить терминологию — и после кивка мужа продолжила: — Это же там надо было набрать 1000 подписчиков, определенное количество просмотров. К этому мы пришли давным-давно. А почему решили подключить? Я же на кухне должна работать, делиться рецептами, все показывать — а на эти деньги могла бы покупать продукты и что-то повкуснее готовить. Мы монетизацию подключили — и сразу пошла копеечка. Первый заработок у нас был пять долларов. Мы так радовались! Я сказала: «Саша, вот бы нам 50 долларов получать — за квартиру платить».

— Это был предел мечтаний!

— Ну, мы быстро к этой сумме пришли. Раз, раз — и все. Сейчас, в принципе, многие блогеры ради заработка снимают. Пенсии маленькие, мне эта копеечка не помешает.

Точную сумму, которую супруги зарабатывают от рекламы на YouTube, Новиковы не называют: в среднем, говорят, в месяц выходит примерно еще одна пенсия Татьяны.

Видео: Tatiana Novikova. Жизнь, как она есть

С подключением монетизации обязанностей у Александра добавилось. В перерывах между съемками и монтажом он изучал налоговое законодательство, консультировался со специалистами, звонил на «горячие линии». В результате ему объяснили, что с этих доходов они должны платить 13% подоходного налога минус стандартный налоговый вычет для неработающей пенсионерки Татьяны.

— С чем сложнее разобраться: с YouTube или налоговой?

— Ой, с налоговой, — вздохнула Татьяна.

— Это мрак, — закатил глаза Александр.

Пока общаемся, Александр между делом пишет влог:

— …У нас тут спрашивают, что было сложнее: освоить техническую часть или все, что связано с налоговой инспекцией, — Александр вытягивает руку с экшн-камерой, направляет на себя объектив и нажимает кнопку записи: — Мы в один голос с Таней говорим: «Налоговая».

Видео: Tatiana Novikova. Жизнь, как она есть

«Когда читаю комментарии, то у меня все бурлит»

Для Татьяны и Александра YouTube — не только способ заработка. Своими видеороликами они собрали вокруг себя виртуальную семью. Подписчики внимательно следят за жизнью пары, делятся наблюдениями, зовут в гости. В сентябре, когда супруги были в Москве, к ним на вокзал приехала молодая девушка Оля, которая два года смотрит их ролики.

— У вас такие видео приятные, добрый, позитивные, — расчувствовалась Ольга.

Видео: Tatiana Novikova. Жизнь, как она есть

Правда, смеются Новиковы, из-за канала стало не о чем говорить с друзьями и соседями по даче:

— Говорят: «Мы и так знаем про вас все: что готовите, что едите, что котам покупаете».

Есть, конечно, и минусы. За три года ни Татьяна, ни Александр так и не научились игнорировать оскорбления в комментариях. Чтобы не было грязи под видео, они установили на канале премодерацию. С той поры Александр каждый день прочитывает сотни комментариев, отсеивая троллей. По словам собеседника, это самая неприятная часть работы.


— Мы люди эмоциональные, что тут скрывать, — посетовал Александр. — Когда читаю комментарии, то у меня все бурлит. Это очень трудно. Бывает, день нормально, два нормально, три нормально, а потом как прорывает — и полился негатив. Они даже как будто соревнуются между собой. Один написал: «Она ведьма», второй вдогонку пишет свое что-то, третий заходит и думает: «Дай и я ее позором заклеймлю». Обидно становится по-человечески…

— Они живут этим… Как их называют? — Татьяна задумалась, подбирая правильный неологизм.

— Тролли?

— Хейтеры, — поправил Александр

— Вот. Хейтеры, — повторила Татьяна, — Они живут и питаются этой энергией. Некоторые блогеры, у которых много подписчиков, советуют не пускать таких на свой канал, потому что плохое к плохому клеится.

— Я до сих пор на распутье. Не знаю, как себя вести с комментариями. Открыл бы все и не читал бы комментарии, но что тогда делать с адекватными людьми, которые нам какие-то вопросы задают? Просят рецепт салатика? Им ведь будет обидно, что мы их игнорируем.

Видео: Tatiana Novikova. Жизнь, как она есть

Развитием канала Александр и Татьяна занимаются постоянно. Временами накатывает хандра. Устают впитывать негатив хейтеров, читать простыни комментариев, изматывать друг друга съемками, монтажом и отчетами в налоговой. Это только со стороны кажется, что хлеб блогерский сахаром посыпан, признаются супруги.

— Я, бывает, разозлюсь и говорю Саше: «Заканчивай, мне надоело». А потом снова приходит время платить за коммуналку, я вспоминаю о маленькой пенсии и думаю: ага, а где ж мы тогда деньги возьмем?.. Так что пишем, Саша.

Читайте также

Использование материала в полном объеме запрещено без письменного разрешения редакции TUT.BY. За разрешением обращайтесь на nn@tutby.com

 
Теги: знакомства, Брест
 
 
Ссылка на источник 10
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
62-летняя жительница Бреста Татьяна Новикова может стать трендсеттером у белорусских пенсионеров. Долой подработки сторожами, нянечками и уборщиками....
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси хотят ужесточить механизм регулирования цен
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
03.12.2019
Полесская правда
Лепельский край
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика