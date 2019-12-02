«Мне денежка не помешает». Как 62-летняя видеоблогер из Бреста получает еще одну «пенсию» от YouTube

Источник материала: Tut.by

62-летняя жительница Бреста Татьяна Новикова может стать трендсеттером у белорусских пенсионеров. Долой подработки сторожами, нянечками и уборщиками. Видеоблогинг — хит сезона. Три года назад она с мужем Александром создала на YouTube канал о жизни белорусских пенсионеров «как она есть». Сначала доходов с YouTube хватало максимум на килограмм колбасы, потом — на коммуналку. Сейчас супруги Новиковы имеют c видеоблога еще одну «пенсию». И это они еще не знают, как ставить в ролики нативочку, вести стримы и правильно собирать донат!





На видеоблог Новиковых мы наткнулись случайно. Искали в YouTube видеокомментарий босса брестского «Динамо» Алексанра Зайцева после скандального матча с «Шахтером» , вбили в поисковую строку «Зайцев, Брест, Шахтер» и получили список роликов футбольной тематики. Из длинного перечня видео выделялось одно с интригующим названием «Как уберечь деревья от зайцев. Наш ответ медведке. Брест». Кликнули — и 15 минут смотрели, как 58-летний Александр Новиков рассказывал про чудо-лопатку для сада, часы, которые «то идут, то не идут», и подручные средства спасения стволов от морозов и вредителей. Дач у нас нет, проблема медведок не актуальна, садовые инструменты не интересуют, но «тамада хороший и конкурсы интересные» — залипли.

После дачи глянули видеоотчет о посещении мамы Александра 87-летней Галины Степановны, изучили обзоры консервированной скумбрии, обновок жены Татьяны, скидок в брестском ЦУМе, а еще подробные инструкции по приготовлению овощного рагу, ленивых голубцов и плова из кабачка. Душевно! Татьяна везде нарядная, с легким макияжем, прической, украшениями. Галина Степановна так вообще каждый выпуск будто молодеет лет на пять, что неоднократно отмечали комментаторы. В общем поставили лайк, «ударили в колокольчик», подписались на канал и связались с Александром.

«Не хухры-мухры. Серьезная встреча»

Встретиться с супругами-видеоблогерами договорились после возвращения Татьяны из России. В Брест она приехала 25 ноября. Откуда узнали? Да из видео же «Брест. Ж/д вокзал. Встречаю Танюшку. VLOG», которое Александр залил в тот же день. А еще из ролика мы выяснили, что спал 25 ноября он мало, что на улице ночью буянила молодежь из казино, что от дома до вокзала он дошел за 16 минут, а торжественный завтрак по случаю приезда жены состоял из жареной картошки, маслин, помидоров, колбасы, грудинки, салата, куриных крылышек и аджики. На десерт был чай с «вкусным пряником». Если вас удивляет такое обилие деталей — значит, вы еще не заходили на канал Новиковых. Подписчики знают о них все. За это и любят.

Видео супруги выпускают по два раза в день. За несколько часов до нашей встречи на канале появился ролик, где нарядная Татьяна за кухонным столом делится своими страхами от предстоящего интервью. Блок о TUT.BY она вставила между рекомендациями по хранению круп в домашних условиях и рассказом о кулинарных планах на вечер.

— Не хухры-мухры! Серьезная встреча, — морально готовила себя Татьяна. — Я волнуюсь. Я Саше говорю: «Отвечай сам на все вопросы».





«Смешно, но таких гаджетов в нашем детстве не было»

Татьяна родилась в России. В Брест она попала по распределению после университета. Отработала положенное — и осталась.

— Влюбилась в город, — улыбнулась Татьяна.

Встреча Татьяны и Александра была неслучайной. Еще в юношестве Татьяна сама себе нагадала, что из всех сестер — родных и двоюродных — она выйдет замуж последней (так и вышло), что суженого ее будут звать Александр, а фамилия — Новиков. Поэтому когда 19 лет назад подруга предложила познакомить ее с Александром Новиковым, Татьяна знала, чем это закончится:

— Мы с тех пор с ним вместе. Живем по-пенсионерски: тихо, спокойно.

Свой YouTube-канал Новиковы решили создать три года назад. В интернет они пошли не за «хайпом», а за подработкой. Это был сложный период в жизни семьи, когда Александр не мог найти работу: брестские предприятия брать в штат человека его возраста, мягко говоря, желанием не горели. Жить приходилось на 400 рублей пенсии Татьяны.

— Я кулинарка, люблю готовить. Лазила по интернету, искала, что бы вкусного приготовить и как красиво подать. Нашла видео, в котором девочка рассказывала, как заработать деньги в YouTube. Начинала она, как и мы, с пяти подписчиков и трех просмотров, а потом раскрутилась так, что, как она говорит, за день получает три тысячи долларов. Говорила: «Смотрите, какая у меня кухня стала». Я Саше предложила: «Давай и мы!».





Так Татьяна стала лицом канала, а Александр взял на себя техническую часть.

— Вначале появился ноутбук, — рассказал Александр, — Мы на него собирали, копили, откладывали. Купили, когда был обвал курса. Это было первое знакомство с компьютерной техникой — мне тогда было за 50 лет. Второй покупкой стал iPad мини. Для меня это была сказка. Как нарядная новогодняя елка для ребенка, который с 50-х годов никогда не видел елочных игрушек! Вот так я себя чувствовал, когда открыл iPad. Я с таким трепетом его изучал: «Так, это кнопка домой, это включение». Смешно, наверное, но таких гаджетов в нашем детстве не было.

«Она наши видео не смотрит, а свои накручивает по полной программе»

Для своего канала Татьяна и Александр выбрали формат видеоблога. Первое время большинством роликов были видеорецепты: Татьяна делилась секретами приготовления пышных оладушек, рыбы в соевом соусе, вкусного борща. Постепенно контент разнообразили обзорами цен в магазинах, техники, одежды, добавили лайфстайл видео и нарезки с семейных посиделок. Любимица подписчиков канала — это 87-летняя мама Александра Галина Степановна Новикова. К каждому визиту сына с камерой она готовится, как к съемкам «Голубого огонька» — и всегда встречает при макияже и в новом наряде.

— Галина Степановна, бывает, звонит: «Все, приходите меня снимать». Ей уже тоскливо, если она к нам «в кино» не попадет, — смеется Татьяна.

— Я спрашиваю: «Мам, что делала?». Она мне отвечает: «Смотрела видео, где я». Я говорю: «А видео, где я?». Мама сразу: «Что? Что ты сказал сынок?», но я-то знаю, что слух у нее хороший, — улыбнулся Александр.

— Она наши видео не смотрит. Чуть-чуть посмотрит и выключает. А свои накручивает по полной программе!

Видео: Tatiana Novikova. Жизнь, как она есть

«Саша, вот бы нам 50 долларов получать — за квартиру платить»

За три года аудитория канала « Tatiana Novikova. Жизнь, как она есть » выросла до 11,9 тысячи подписчиков. «Целевка» — русскоязычные пользователи интернета в возрасте 40+ из Беларуси, России, Украины, стран ближнего и дальнего зарубежья. В общей сложности их видео просмотрели 7,3 миллиона раз. Самое популярное — рецепт приготовления гриба-дождевика — собрало 358 тысяч просмотров.

— Когда Саша подключил монетизацию… Я же правильно выражаюсь? — Татьяна повернулась к Александру уточнить терминологию — и после кивка мужа продолжила: — Это же там надо было набрать 1000 подписчиков, определенное количество просмотров. К этому мы пришли давным-давно. А почему решили подключить? Я же на кухне должна работать, делиться рецептами, все показывать — а на эти деньги могла бы покупать продукты и что-то повкуснее готовить. Мы монетизацию подключили — и сразу пошла копеечка. Первый заработок у нас был пять долларов. Мы так радовались! Я сказала: «Саша, вот бы нам 50 долларов получать — за квартиру платить».

— Это был предел мечтаний!

— Ну, мы быстро к этой сумме пришли. Раз, раз — и все. Сейчас, в принципе, многие блогеры ради заработка снимают. Пенсии маленькие, мне эта копеечка не помешает.

Точную сумму, которую супруги зарабатывают от рекламы на YouTube, Новиковы не называют: в среднем, говорят, в месяц выходит примерно еще одна пенсия Татьяны.

Видео: Tatiana Novikova. Жизнь, как она есть

С подключением монетизации обязанностей у Александра добавилось. В перерывах между съемками и монтажом он изучал налоговое законодательство, консультировался со специалистами, звонил на «горячие линии». В результате ему объяснили, что с этих доходов они должны платить 13% подоходного налога минус стандартный налоговый вычет для неработающей пенсионерки Татьяны.

— С чем сложнее разобраться: с YouTube или налоговой?

— Ой, с налоговой, — вздохнула Татьяна.

— Это мрак, — закатил глаза Александр.

Пока общаемся, Александр между делом пишет влог:

— …У нас тут спрашивают, что было сложнее: освоить техническую часть или все, что связано с налоговой инспекцией, — Александр вытягивает руку с экшн-камерой, направляет на себя объектив и нажимает кнопку записи: — Мы в один голос с Таней говорим: «Налоговая».

Видео: Tatiana Novikova. Жизнь, как она есть

«Когда читаю комментарии, то у меня все бурлит»

Для Татьяны и Александра YouTube — не только способ заработка. Своими видеороликами они собрали вокруг себя виртуальную семью. Подписчики внимательно следят за жизнью пары, делятся наблюдениями, зовут в гости. В сентябре, когда супруги были в Москве, к ним на вокзал приехала молодая девушка Оля, которая два года смотрит их ролики.

— У вас такие видео приятные, добрый, позитивные, — расчувствовалась Ольга.

Видео: Tatiana Novikova. Жизнь, как она есть

Правда, смеются Новиковы, из-за канала стало не о чем говорить с друзьями и соседями по даче:

— Говорят: «Мы и так знаем про вас все: что готовите, что едите, что котам покупаете».

Есть, конечно, и минусы. За три года ни Татьяна, ни Александр так и не научились игнорировать оскорбления в комментариях. Чтобы не было грязи под видео, они установили на канале премодерацию. С той поры Александр каждый день прочитывает сотни комментариев, отсеивая троллей. По словам собеседника, это самая неприятная часть работы.





— Мы люди эмоциональные, что тут скрывать, — посетовал Александр. — Когда читаю комментарии, то у меня все бурлит. Это очень трудно. Бывает, день нормально, два нормально, три нормально, а потом как прорывает — и полился негатив. Они даже как будто соревнуются между собой. Один написал: «Она ведьма», второй вдогонку пишет свое что-то, третий заходит и думает: «Дай и я ее позором заклеймлю». Обидно становится по-человечески…

— Они живут этим… Как их называют? — Татьяна задумалась, подбирая правильный неологизм.

— Тролли?

— Хейтеры, — поправил Александр

— Вот. Хейтеры, — повторила Татьяна, — Они живут и питаются этой энергией. Некоторые блогеры, у которых много подписчиков, советуют не пускать таких на свой канал, потому что плохое к плохому клеится.

— Я до сих пор на распутье. Не знаю, как себя вести с комментариями. Открыл бы все и не читал бы комментарии, но что тогда делать с адекватными людьми, которые нам какие-то вопросы задают? Просят рецепт салатика? Им ведь будет обидно, что мы их игнорируем.

Видео: Tatiana Novikova. Жизнь, как она есть

Развитием канала Александр и Татьяна занимаются постоянно. Временами накатывает хандра. Устают впитывать негатив хейтеров, читать простыни комментариев, изматывать друг друга съемками, монтажом и отчетами в налоговой. Это только со стороны кажется, что хлеб блогерский сахаром посыпан, признаются супруги.

— Я, бывает, разозлюсь и говорю Саше: «Заканчивай, мне надоело». А потом снова приходит время платить за коммуналку, я вспоминаю о маленькой пенсии и думаю: ага, а где ж мы тогда деньги возьмем?.. Так что пишем, Саша.

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