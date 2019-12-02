Новое исследование предсказало голод для 90% мирового населения

Источник материала: Tut.by

Международная группа исследователей предсказала, как может воздействовать глобальное потепление на сельское хозяйство и морское рыболовство. Об этом говорится в пресс-релизе на на Phys.org .со ссылкой на журнал Science Advances.



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Отмечается, что глобальные температуры продолжают расти, так как человечество не может сократить выбросы парниковых газов. В новом исследовании ученые попытались продемонстрировать, что произойдет с нашими двумя основными источниками продовольствия — сельским хозяйством и рыболовством — если ситуация не изменится.

Чтобы получить представление о том, как может выглядеть будущее сельского и морского рыболовства до конца этого столетия — если выбросы парниковых газов останутся неизменными — исследователи создали теоретическую модель. Они также учли информацию о «чувствительности» разных районов к изменению климата: например, районы в тропиках, скорее всего, не смогут адаптироваться к более высоким температурам, в то время как в таких местах, как Канада и Россия, может наблюдаться увеличение производства продуктов питания.

Согласно этой модели, наихудший сценарий — это то, что 90% мирового населения будет жить в районе, где производство в сельском хозяйстве и рыболовстве к концу этого столетия упадет. В частности, модель показала 25-процентное снижение средней глобальной производительности в сельскохозяйственном секторе. Что касается рыболовства, модель показала снижение до 60 процентов.

Исследователи отмечают, что модель также показала различные результаты, основанные на возможных усилиях по смягчению последствий глобального потепления. Они также отметили, что более бедные страны будут в среднем более подвержены воздействию, чем богатые и развитые государства.