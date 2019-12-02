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Смотрите, как отреагировал сын Месси на награждение отца

03.12.2019 10:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Организаторы церемонии вручения премии «Золотой мяч» показали эмоции сына нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, когда футболиста объявили победителем в номинации лучший игрок 2019 года, пишет sportbox.

Ребенок находился в зале Театра Шатле в Париже, где проходила церемония, и от души радовался за папу, который поднялся на сцену за шестым «Золотым мячом» в карьере.

— Когда твой папа получает «Золотой мяч», — подписал видео с эмоциями ребенка France Football в Instagram.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Ballon d’Or (@francefootball) 2 Дек 2019 в 12:39 PST

 
 
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Организаторы церемонии вручения премии «Золотой мяч» показали эмоции сына нападающего «Барселоны».
 
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