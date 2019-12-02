Смотрите, как отреагировал сын Месси на награждение отца

Источник материала: Tut.by

Организаторы церемонии вручения премии «Золотой мяч» показали эмоции сына нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, когда футболиста объявили победителем в номинации лучший игрок 2019 года, пишет sportbox.

Ребенок находился в зале Театра Шатле в Париже, где проходила церемония, и от души радовался за папу, который поднялся на сцену за шестым «Золотым мячом» в карьере.

— Когда твой папа получает «Золотой мяч», — подписал видео с эмоциями ребенка France Football в Instagram.