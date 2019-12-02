Синоптики рассказали, каким будет декабрь

Белорусские синоптики рассказали, каким будет первый месяц зимы в этом году. Декабрь, по информации Белгидрометцентр, зачастую сохраняет черты переходного сезона.

В целом декабрь прогнозируется несколько теплее обычного, по прогнозу синоптиков, средняя месячная температура воздуха ожидается на один градус выше климатической нормы (норма -1 -5°С).

Месячное количество осадков предполагается в пределах средних многолетних значений (норма 35-58 мм). Устойчивый снежный покров обычно формирируется лишь ко второй, а в южных районах - к третьей декаде месяца. Однако, если месяц будет теплым, снега можно будет ждать только к январю.