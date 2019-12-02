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Фергюсон пообещал Хабибу «яичницу»

03.12.2019 10:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон заявил, что собирается победить Хабиба Нурмагомедова, действующего чемпиона UFC в легкой весовой категории. Их поединок состоится в Нью-Йорке 18 апреля, пишет championat.


Фото: Reuters

«Я не выхожу из головы у этого парня. Он смотрит на меня, собирается напряженно тренироваться. Он будет так нервничать, что допустит ошибку, а я собираюсь этим воспользоваться.

Я намерен подловить его во время схватки. Да, будет яичница, детка.

У этого парня проблема, и имя ей — Тони Фергюсон. Я иду за ним. Сезон охоты открыт», — приводит слова Фергюсона MMAJunkie.

В то же время Хабиб рассказал, как готовится к предстоящему бою:

«Буду тренироваться, пахать. Я набираю опыт, становлюсь старше. Мне 31 год, такой возраст, когда человек может находиться на пределе возможностей. Буду тренироваться еще больше, соперник сильный, опасный.

Чувствую, что во мне разгорелся огонь. С предыдущих боев в подготовке ничего не изменится. В любом случае это MMA, здесь нужно бороться, бить, душить, ломать. Просто подход может измениться. Будем относиться к делу более профессионально. Пределов человеческим возможностям нет»

На счету Нурмагомедова 28 побед в 28 боях в MMA. У Фергюсона 25 побед в 28 поединках.

 
 
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Бой состоится 18 апреля в Нью-Йорке.
 
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