Они собирали Карнеги-холл, а теперь приедут в Беларусь. В Минске выступит необычный секстет

Источник материала: Tut.by

Уникальный концерт духовной и рождественской музыки в исполнении грузинского вокально-джазового секстета The Quintessence состоится 4 декабря в Костеле Святых Семиона и Елены . Не упустите возможность услышать грузинское многоголосие под сводами необычного «концертного зала».



Фото предоставлено организаторами

Грузинские церковные песнопения были и остаются красивой, духовно богатой и глубокой музыкой, обращенной к Богу, милосердию, человеку и миру. А аутентичное полифоническое звучание, отличное от других наследий подобной божественной музыки, делает их неповторимыми. У минчан появится возможность оценить первозданную красоту грузинских многоголосий благодаря вокальному секстету The Quintessence.

The Quintessence использует старейшие грузинские гармонии и мелодии, которые обретают удивительное звучание на крупных сценах и международных фестивалях, и синтезируют его с академическим хоровым пением. Грузинский фольклор с их помощью вышел на интернациональный уровень. Каждый аспект творчества The Quintessence называют феноменальным: голос, интонация, баланс, сложность, интерпретация… Такое исполнение — очень древняя традиция, уходящая корнями в седьмой век.

На родине The Quintessence называют гордостью Грузии и послами национальной культуры в мире. География выступлений артистов охватывает Австрию, Германию, США, Венгрию, Чехию, Словакию, Латвию, Россию и Армению. В 2017 году The Quintessence собрали знаменитый Карнеги-холл в Нью-Йорке, а уже 4 декабря вундеркинды грузинского джаза выступят в Красном костеле.

Любители аутентики ценят The Quintessence за феноменальную музыкальность, виртуозное исполнение и ту пресловутую, истинно грузинскую мелодику, которую они несут в своем творчестве. Как отметили критики, коллектив в своем творчестве обращается к публике на уровне чувств и эмоций, используя свой музыкальный бэкграунд. В программе — духовная и рождественская музыка. Этот концерт станет несомненно красивым началом волшебного предновогоднего времени!

Для справки: идея создания джазового ансамбля, способного исполнять чрезвычайно сложные вокальные аранжировки с легкостью и профессионализмом, принадлежит американо-грузинскому продюсеру Буке Картозиа. Процесс кастинга был долгим и трудным, в результате в коллектив вошли шестеро молодых музыкантов. Группа стала популярной в мгновение ока. От выступлений на грузинских фестивалях — к европейским гастролям и Карнеги-холлу в Нью-Йорке: The Quintessence прошли этот путь за несколько лет.

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