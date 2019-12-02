ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Они собирали Карнеги-холл, а теперь приедут в Беларусь. В Минске выступит необычный секстет

03.12.2019 10:16 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Уникальный концерт духовной и рождественской музыки в исполнении грузинского вокально-джазового секстета The Quintessence состоится 4 декабря в Костеле Святых Семиона и Елены. Не упустите возможность услышать грузинское многоголосие под сводами необычного «концертного зала».


Фото предоставлено организаторами

Грузинские церковные песнопения были и остаются красивой, духовно богатой и глубокой музыкой, обращенной к Богу, милосердию, человеку и миру. А аутентичное полифоническое звучание, отличное от других наследий подобной божественной музыки, делает их неповторимыми. У минчан появится возможность оценить первозданную красоту грузинских многоголосий благодаря вокальному секстету The Quintessence.

The Quintessence использует старейшие грузинские гармонии и мелодии, которые обретают удивительное звучание на крупных сценах и международных фестивалях, и синтезируют его с академическим хоровым пением. Грузинский фольклор с их помощью вышел на интернациональный уровень. Каждый аспект творчества The Quintessence называют феноменальным: голос, интонация, баланс, сложность, интерпретация… Такое исполнение — очень древняя традиция, уходящая корнями в седьмой век.

На родине The Quintessence называют гордостью Грузии и послами национальной культуры в мире. География выступлений артистов охватывает Австрию, Германию, США, Венгрию, Чехию, Словакию, Латвию, Россию и Армению. В 2017 году The Quintessence собрали знаменитый Карнеги-холл в Нью-Йорке, а уже 4 декабря вундеркинды грузинского джаза выступят в Красном костеле.

Любители аутентики ценят The Quintessence за феноменальную музыкальность, виртуозное исполнение и ту пресловутую, истинно грузинскую мелодику, которую они несут в своем творчестве. Как отметили критики, коллектив в своем творчестве обращается к публике на уровне чувств и эмоций, используя свой музыкальный бэкграунд. В программе — духовная и рождественская музыка. Этот концерт станет несомненно красивым началом волшебного предновогоднего времени!

Для справки: идея создания джазового ансамбля, способного исполнять чрезвычайно сложные вокальные аранжировки с легкостью и профессионализмом, принадлежит американо-грузинскому продюсеру Буке Картозиа. Процесс кастинга был долгим и трудным, в результате в коллектив вошли шестеро молодых музыкантов. Группа стала популярной в мгновение ока. От выступлений на грузинских фестивалях — к европейским гастролям и Карнеги-холлу в Нью-Йорке: The Quintessence прошли этот путь за несколько лет.

Когда: 4 декабря, 20.00

Где:

Сколько: 12 рублей

Купить билет

Розыгрыш билетов!

Новый розыгрыш в приложении "Афиша TUT.BY"! Можно бесплатно получить билеты на интересное событие

App Store Google Play
 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уникальный концерт духовной и рождественской музыки в исполнении грузинского вокально-джазового секстета The Quintessence состоится 4 декабря в Костеле Святых Семиона и...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Кричевском районе при пожаре погиб мужчина
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
03.12.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • итальянские сумки на дубровке в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика