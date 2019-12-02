Как и где выбрать новый автомобиль? Советы профессионалов

Источник материала: Виртуальный Брест

Есть несколько вариантов приобретения автомобиля, у всех свои плюсы и минусы. Мы рассмотрим сегодня один из них.

Покупка автомобиля у официального дилера.

Какие преимущества есть?

Во-первых, это абсолютная безопасность и надежность совершения сделки. Каждый автодилер несет свою официальную ответственность перед клиентом и перед дистрибьютором. Официальный дилер – это представитель компании-производителя или дистрибьютора, уполномоченный торговать его продукцией и обеспечивать гарантийное и послегарантийное обслуживание. Наличие такого статуса сложно получить, и такой дилер изначально готов соблюдать и соблюдает комплекс требований, выдвигаемых производителем, в которые входит и уровень компетенции персонала, и нормативы сервисного ремонта.

Во-вторых, это отсутствие рисков. Все сделки, которые заключаются в автоцентре официального дилера, проходят обязательный юридический контроль. Поэтому, вы можете быть спокойными относительно безопасности платежей и правильности оформления необходимых документов.

В-третьих, одним из важных преимуществ покупки нового автомобиля у дилера является заводская гарантия. И вы не покупаете «кота в мешке». Большим плюсом является наличие у покупателя права гарантийного и постгарантийного обслуживания в авторизованном сервисном центре – вашей машиной будет заниматься специалист, прошедший обучение на заводе-изготовителе или у дистрибьютора и знающий все нюансы автомобилей данного бренда.

В-четвертых, это максимальный комфорт совершения покупки. Специалисты автосалона позаботятся о том, чтобы вы потратили минимальное количество своего времени на оформление документов, чтобы выше прибывание в салоне было максимально комфортным для вас и встречи проходили в удобное для вас время.

В-пятых, у официального дилера налажена работа по финансовым инструментам с банками, и для вас подберут максимально выгодный вид кредита или рассрочки.





И, в-шестых, в автосалоне (или на складе дилера) присутствует хороший выбор новых автомобилей. И для вас подберут автомобиль именно желаемой комплектации или привезут под заказ.

И именно все эти преимущества вы можете получить в мультибрендовом автосалоне компании «БелАВТОномия» по адресу ул. Гоздецкого, 8 в г. Брест.

В автосалоне представлены автомобили Nissan, Peugeot, Citroen, Zotye и УАЗ.

NISSAN

Для каждого свой автомобиль.





NISSAN QASHQAI. Динамичный и манёвренный, состоящий из инноваций, новых технологий, этот автомобиль создан для комфортной езды в городе.

NISSAN X-TRAIL. Надежный, вместительный и технологичный, - идеален для активных и дальних путешествий большой дружной семьей.

NISSAN TERRANO. Имеющий высокий клиренс и повышенную проходимость, TERRANO незаменим в сельской местности, для загородных поездок и для любителей рыбалки и охоты.

NISSAN MURANO. Исключительный и роскошный, воплощение прогресса. Автомобиль с изящными формами, максимально комфортным салоном, инновационными технологиями с индивидуальными настройками и выводом персонализированной информации, призван для того, чтобы ощущать истинное удовольствие от езды.

NISSAN JUKE. Отправляйся на нём на любую вечеринку – и ты не останешься незамеченной! Ультра-яркий! Ультра-манёвренный! Ультра-активный! Бонус – ты легко припаркуешься в любом месте!

PEUGEOT





НОВЫЙ PEUGEOT 408

Автомобиль, в котором удачно сочетаются французский шарм и элегантность с надежностью и практичностью.

PEUGEOT 3008

Потрясающий стиль, необыкновенная сила и уверенный характер. Дизайн нового автомобиля сочетает в себе брутальную мощь и грациозную элегантность. Испытайте восторг от вождения!

PEUGEOT TRAVELLER

Посмотрите по-новому на путешествия с минивэном PEUGEOT Traveller.

PEUGEOT BOXER

Более 4 миллионов километров испытаний в самых суровых условиях доказали качество, надежность и выносливость нового PEUGEOT Boxer, который теперь отличается современным дизайном, выдержанном в новом направлении стиля марки.





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CITROËN





НОВЫЙ CITROËN С3 AIRCROSS

Оригинальный стиль автомобиля подчёркивают элементы декора задних боковых стекол, стилизованные под «жалюзи». Они могут быть разных цветов и выполняют не только декоративную функцию, но и позволяют «закрыть» салон от прямых солнечных лучей, не препятствуя обзорности и проникновению света. Для активных и ярких людей.

НОВЫЙ CITROËN C5 AIRCROSS

Настоящий кроссовер с «мускулистым» дизайном, большими колёсами, и увеличенным дорожным просветом — 230 мм. Его принадлежность к семейству Citroën подчеркнута уникальными дизайнерскими элементами: накладками Airbump®, защитными накладками на порогах и на колесных арках, рейлингами на крыше и широкими возможностями персонализации.

НОВЫЙ CITROЁN C4

Citroёn C4 способен на многое! Колесная база — 2710 мм, длина — 4644 мм, дорожный просвет 18 см, полноценных 5 мест для взрослых пассажиров. Высокое качество отделочных материалов и отличная шумоизоляция. Трудно найти «больше» автомобиля за такие деньги.

CITROËN JUMPER FOURGON

Citroen Jumper представлен в продаже линейкой моделей с цельнометаллическим фургоном и шасси с кабиной. На их основе производятся многочисленные варианты переоборудованных автомобилей.





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ZOTYE





ZOTYE T600

Современный кроссовер с передним приводом и турбированным двигателем объемом 1498 см.куб.

ZOTYE COUPA

Современный переднеприводных пятидверный кроссовер среднеразмерной категории, который может похвастать изящным дизайном, стильным салоном, отличной динамикой и хорошо «упакованным» оснащением.

УАЗ





ОБНОВЛЕННЫЙ УАЗ ПАТРИОТ

УАЗ Патриот у официального дилера в Беларуси по Бресту и Брестской области

ОБНОВЛЕННЫЙ УАЗ ПИКАП

Надежен в деле, полезен на отдыхе

УАЗ ХАНТЕР

Легенда бездорожья





В автосалоне представлен также широкий модельный ряд автомобилей УАЗ коммерческого назначения.

Автосалон ООО «БелАВТОномия»,

БРЕСТ, ГОЗДЕЦКОГО 8

+375 (162) 53-14-72

МТС +375 33 365 00 33

VELCOM +375 29 365 00 33

www. автономия.бел/nissan

Режим работы:

Пн-Пт: 9:00-19:00

Сб-Вс: 10:00-16:00

Представленные в автосалоне бренды:



